Актриса Екатерина Волкова рассказала, как пережила кризис в отношениях с мужем
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Известная актриса Екатерина Волкова, которую многие знают по роли Ворониной Веры в популярном сериале, является идеальной женой не только на экране, но и в жизни. Ее брак с танцором Андреем Карповым состоялся еще в 2010 году, и с тех пор супруги живут на зависть всем. Но, мало кто знает, что этот на первый взгляд счастливый союз принес Волковой много слез и боли.
В одном из недавних откровенных интервью Екатерина рассказала, до чего однажды её чуть было не довела ревность. В 2013 году, когда её муж Андрей участвовал в танцевальном проекте на одном из центральных каналов, их семья находилась на грани развода. Екатерина признается, что безумно ревновала своего супруга к партнерше по танцам - Елене Подкаминской. Ведь мужчина проводил с той всё свое свободное время.
Поначалу Волкова пыталась справиться со своей ревностью, но изо дня в день контролировать чувства удавалось с трудом. Однажды актриса просто не выдержала и предложила мужу развестись, на что он тут же согласился. В ту ночь, по признанию актрисы, она впервые всерьёз подумала о самоубийстве. Екатерине просто хотелось выпить горсть таблеток и "покончить со всем этим раз и навсегда".
К счастью, на утро подобные мысли ушли. Сейчас Волкова уверяет, что на Подкаминскую она совершенно не в обиде и может спокойно перекинуться с ней парой слов. Но окончательно избавиться от ревности и пустых переживаний Екатерине помогла внезапная болезнь дочери. Впервые актриса рассказала, что еще в начале 2017 года их маленькая Лиза попала в реанимацию из-за перитонита. Тогда девочку вовремя успели госпитализировать и прооперировать. И конечно, все пережитое Екатериной в тот момент оказалось гораздо сильнее чувства ревности.
Сейчас кризис в этой прекрасной семье позади. И вся энергия Кати и Андрея направлена не на ссоры, а на воспитание дочери Елизаветы и построение успешной карьеры.
Краткая информация о Екатерине Волковой
Имя: Екатерина Волкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 16.03.1974
Возраст: 45 лет
Место рождения: г. Томск
Рост: 166 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
А как вы боритесь с чувством ревности? 6
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*** / 30.03.19 01:22Я вот когда читаю про все эти страсти мексиканские, никак понять не могу, почему нельзя спросить, поговорить, обсудить. Взрослые же вроде бы люди. "Психовала - предложила развестись - всю ночь думала о самоубийстве" - это, конечно, всё очень страстно и есть, о чем рассказать, но жить так, если тебе не 18, что-то тяжеловато)) Мне в таких интервью всегда слышится какая-то романтизация ревности и нормализация такого поведения. Или вот рассказы про то, как жена шерстит телефон мужа, читает почту, следит за ним, иногда даже детализацию звонков умудряются распечатывать. КАК? Как это вообще может быть. Где границы? Где доверие? Это чужой телефон, чужие вещи - какого чёрта? Это твой муж. Почему ты так не уважаешь ни себя, ни его? В общем, извините за белое пальто, но это правда за гранью моего понимания.
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Да / 30.03.19 00:19Фото внизу другой актрисы)
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Лиза / 29.03.19 19:28Екатерина- красотка. Всегда мне нравилась. Жаль, что мало где снимается, стала заложницей одной роли в сериале.
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N. / 29.03.19 19:25Ревность-разрешительное чувство. С ним надо бороться, ни одну семью оно разрушило.
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Наталья Магнитогорск / 29.03.19 16:17У меня тоже была ревность страшная, когда я только замуж вышла. А потом как-то само все прошло, без потрясений, просто с возрастом. Может, человеку, что со мной рядом с годами просто доверять больше стало. Хотя, еще 2 года назад, помню, устраивала сцены, когда он домой не приезжал ночевать а оставался на работе. Я возмущалась, не верила, телефон его "шерстила" постоянно. Один раз так же, как и Катя, развестись предложила, на что также получила спокойное и хладнокровное согласие. Я уже не помню, как эта тема отошла на второй план, но все вроде устроилось. Но главное, что сейчас кризис миновал.