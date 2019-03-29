Актриса Екатерина Волкова рассказала, как пережила кризис в отношениях с мужем

Известная актриса Екатерина Волкова, которую многие знают по роли Ворониной Веры в популярном сериале, является идеальной женой не только на экране, но и в жизни. Ее брак с танцором Андреем Карповым состоялся еще в 2010 году, и с тех пор супруги живут на зависть всем. Но, мало кто знает, что этот на первый взгляд счастливый союз принес Волковой много слез и боли.

В одном из недавних откровенных интервью Екатерина рассказала, до чего однажды её чуть было не довела ревность. В 2013 году, когда её муж Андрей участвовал в танцевальном проекте на одном из центральных каналов, их семья находилась на грани развода. Екатерина признается, что безумно ревновала своего супруга к партнерше по танцам - Елене Подкаминской. Ведь мужчина проводил с той всё свое свободное время.

Поначалу Волкова пыталась справиться со своей ревностью, но изо дня в день контролировать чувства удавалось с трудом. Однажды актриса просто не выдержала и предложила мужу развестись, на что он тут же согласился. В ту ночь, по признанию актрисы, она впервые всерьёз подумала о самоубийстве. Екатерине просто хотелось выпить горсть таблеток и "покончить со всем этим раз и навсегда".

К счастью, на утро подобные мысли ушли. Сейчас Волкова уверяет, что на Подкаминскую она совершенно не в обиде и может спокойно перекинуться с ней парой слов. Но окончательно избавиться от ревности и пустых переживаний Екатерине помогла внезапная болезнь дочери. Впервые актриса рассказала, что еще в начале 2017 года их маленькая Лиза попала в реанимацию из-за перитонита. Тогда девочку вовремя успели госпитализировать и прооперировать. И конечно, все пережитое Екатериной в тот момент оказалось гораздо сильнее чувства ревности.

Сейчас кризис в этой прекрасной семье позади. И вся энергия Кати и Андрея направлена не на ссоры, а на воспитание дочери Елизаветы и построение успешной карьеры.