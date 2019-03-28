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Александр Фролов рассказал об иске на квартиру Началовой


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Александр Фролов, экс супруг известной певицы Началовой, скончавшейся трагической смертью 16 марта, впервые прокомментировал слухи о судебном разбирательстве по поводу совместно принадлежащей им квартиры. Сумма иска составляет несколько миллионов.

Как известно, тяжба из-за элитной квартиры площадью 167 кв. м, которая расположена в центре столицы, длится не один год. Юлии Началовой она досталась от бывшего мужа – Евгения Алдонина. Позже, будучи в гражданском браке с Александром Фроловым, певица продала ему часть имущества за 20 млн. рублей. По словам спортсмена, об этом свидетельствует расписка, выданная ему Юлией.

После разрыва отношений в 2016 году Фролов подал иск к Началовой о возврате вложенных средств. Певица при этом всячески отрицала факт получения ею денег. Впрочем, в настоящий момент Фролов в своем интервью заявил о том, что никогда не обращался в суд по данному поводу.

Интересно то, что в деле фигурирует и третья сторона – компания «Нижегородские инвестиции», которая тоже заявляет о своих правах на квартиру. Кроме того, в будущем имущество перейдет по праву наследования к дочери Началовой Вере, которой и предстоит разбираться в судебных тяжбах.

В настоящий момент рассмотрение дела будет приостановлено на полгода, пока наследница не вступит в свои законные права. Представлять интересы Веры в суде будут дедушка и бабушка, являющиеся ее опекунами.

Комментарии Фролова по поводу происходящего заключаются в том, что он и сам является потерпевшей стороной, учитывая тот факт, что «Нижегородские инвестиции» предъявляют ему иск на 26 млн. рублей. Спортсмен даже обратился по этому вопросу в Верховный суд в связи с нарушением его прав.

Так или иначе, но семье Началовой в будущем предстоит длительное судебное разбирательство.


2 Не нравится 0 Нравится 28.03.2019 Теги: Александр Фролов

А какое Ваше мнение по поводу действий Фролова? 2  

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  • Вера / 28.03.19 10:33
    -
    2
    +
    Сочувствую дочери Юлии Началовой, которой досталось подобное наследство. Очевидно, что разбирательство продлится не один год, и хотя будут задействованы преимущественно бабушка с дедушкой, на ребенке это тоже отразится
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  • Ника / 28.03.19 10:33
    -
    2
    +
    Я считаю, что со стороны Фролова просто непорядочно претендовать на что-либо. Квартира изначально принадлежала Юлии и была подарена ей бывшим мужем, тем более что факт получения расписки Фроловым не доказан. То, что он говорит об отсутствии иска – ложь, пресса неоднократно писала о тяжбе
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