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Британские СМИ раскритиковали Волочкову, перестаравшуюся с фотошопом


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Анастасия Волочкова часто появляется в новостных сводках российской прессы, но ее поклонники никак не ожидали, что балерина станет звездой публикаций британских журналистов.

На днях таблоид Великобритании «The Sun» опубликовал статью, в которой высмеивались неудачные попытки популярных в инстаграме блогеров использовать кисти фоторедактора. Комментарии экспертов и пользователей сопровождались фотографиями звезд социальной сети. В их перечне оказался и снимок, опубликованный Анастасией.

На фото Волочкова стоит на фоне моря в майке на голое тело. Даже невооруженным взглядом видно, как вокруг ее бедер водная гладь идет сильными и неестественными волнами. Такие следы говорят о том, что в редакторе балерина вытянула ноги. К сожалению, фигура Анастасии после таких манипуляций краше не стала. Напротив, Настя нарушила пропорции, сузив бедра и сделав свои плечи визуально еще шире.

Теперь русскоязычным пользователям интересно, как Волочкова отреагирует на публикации западных СМИ. В своем инстаграме, Настя часто устает от шквала критики в адрес микробикини, шпагатов и собственной внешности и периодически отключает комментарии к публикациям. Здесь же сделать этого не получится. 

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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3 Не нравится 2 Нравится 27.03.2019 Теги: анастасия волочкова

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