Британские СМИ раскритиковали Волочкову, перестаравшуюся с фотошопом
2 3
Анастасия Волочкова часто появляется в новостных сводках российской прессы, но ее поклонники никак не ожидали, что балерина станет звездой публикаций британских журналистов.
На днях таблоид Великобритании «The Sun» опубликовал статью, в которой высмеивались неудачные попытки популярных в инстаграме блогеров использовать кисти фоторедактора. Комментарии экспертов и пользователей сопровождались фотографиями звезд социальной сети. В их перечне оказался и снимок, опубликованный Анастасией.
На фото Волочкова стоит на фоне моря в майке на голое тело. Даже невооруженным взглядом видно, как вокруг ее бедер водная гладь идет сильными и неестественными волнами. Такие следы говорят о том, что в редакторе балерина вытянула ноги. К сожалению, фигура Анастасии после таких манипуляций краше не стала. Напротив, Настя нарушила пропорции, сузив бедра и сделав свои плечи визуально еще шире.
Теперь русскоязычным пользователям интересно, как Волочкова отреагирует на публикации западных СМИ. В своем инстаграме, Настя часто устает от шквала критики в адрес микробикини, шпагатов и собственной внешности и периодически отключает комментарии к публикациям. Здесь же сделать этого не получится.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы часто используете фотошоп? 5
-
Стас / 27.03.19 18:09Звездный час Волочковой. Давай, Настя! Ударь шпагатом по туманному альбиону!
-
Fishka / 27.03.19 16:33Фотошоп еще осваивать нужно. Там все делается долго и качественно. Заметить следы хорошей работы может только эксперт. А это обычная программка для смартфона, вот и получается все криво да косо.
-
Сима / 27.03.19 14:57Последнее фото просто супер, первый раз вижу ее хорошее фото!
-
Татьяна Николаевна / 27.03.19 10:14Судя по видео, не так уж она и переборщила. Эту фигуру никаким фотошопом не испортить…