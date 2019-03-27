Первый муж Началовой Дмитрий Ланской ответил на обвинения ее отца

Несколько дней назад Виктор Началов, отец ушедшей из жизни две недели назад певицы Юлии Началовой, давая интервью, заявил, что во всех бедах своей дочери он винит ее первого мужа - Дмитрия Ланского. Ведь по его мнению, именно находясь в браке с ним, Юля сильнейшим образом подорвала свое здоровье.

"Мы дали ему в руки здоровую девочку, а он сделал с ней черт знает что!", - утверждает Виктор, вспоминая время, когда его дочь весила всего 42 килограмма. Впрочем, и сама Юлия в беседе с журналистами ни раз признавалась, что худела исключительно ради супруга. А для достижения нездоровой худобы певица без преувеличения морила себя голодом, а после отказывалась даже от воды.

В свою очередь, возмущенный обвинениями в свой адрес, Дмитрий Ланской поспешил сделать ответное заявление. Так, бывший солист группы "Премьер-Министр" в своем Инстаграм выложил видео, где обвинил журналистов в клевете и призвал остановить начавшуюся на него травлю. Отдельно он подчеркнул, что на самом деле Юля не страдала анорексией, и всё это не больше, чем выдумки ее PR-менеджеров. К тому же, нет даже никаких медицинских подтверждений, что у Началовой был такой диагноз. И тем более мужчина отрицает, что пичкал свою бывшую супругу препаратами для похудения, или требовал от неё соблюдения строгих диетах. "Юля была яркой и независимой личностью, которую никто не мог заставить что-то делать против ее воли", - утверждает Ланской.

И лучшим доказательством того, что он не причинил никакого вреда здоровью певицы Дмитрий считает ее материнство. Уже в браке со вторым мужем Началова родила прекрасную девочку, а это значит, что их отношения никак негативно не повлияли на ее организм.

Более того, артист признается, что несмотря на развод, который случился в 2004 году, он всегда следил за успехами Юли и искренне радовался за неё, когда она достигала высот. По его мнению, Началову всегда недооценивали при жизни, хотя она была более чем достойна того, чтобы её клипы регулярно показывали по центральным каналам, а песни крутили на радио. Также Дмитрий уверен, что его экс-супруга вполне могла бы представить нашу страну и на "Евровидении".

