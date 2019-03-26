Павел Майков рассказал, как увел невесту у лучшего друга

Звезда культового сериала «Бригада» Павел Майков появился в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Мужчина откровенно рассказал о своей личной жизни и причинах распада первого брака.

Как признался сам актер, женился он рано и по любви. Однако чувства к супруге остыли достаточно быстро. Частично на это повлияла и слава, которая свалилась на Павла сразу после выхода сериала «Бригада» на экраны.

К тому времени у мужчины уже был ребенок. Стать крестной мамой сына пара предложила невесте Михаила Горевого Маше. Мужчин связывала крепкая дружба и нередко они проводили досуг одной большой компанией.

В какой-то момент Павел поймал себя на мысли, что на невесту лучшего друга он смотрит другими глазами. Она привлекала его как женщина. Майков понял, что влюбился. По его собственному признанию, внутри бушевали двоякие чувства. С одной стороны, он понимал, что сильно любит эту женщину, с другой, его останавливала многолетняя дружба. Чувствовать себя предателем он не хотел.

Впрочем, черту актер все же переступил. На это ушли долгие полтора года. Толчком к шагам в сторону Маши для Павла стала ответная симпатия со стороны женщины. Их роман был головокружительным. С женой Павел развелся. Спустя время они нашли в себе силы общаться ради ребенка. Более того, с сыном Павла прекрасно ладит и Маша, которая вскоре после развода стала его законной женой.

С бывшим другом наладить отношения актеру так и не удалось. Михаил не смог простить Майкова.

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Павел признается, что все эти годы в браке с Машей он чувствует себя по-настоящему счастливым. Женщина поддерживает его и посещает все премьеры. Единственное, что пока омрачает их счастье – отсутствие детей. Пара хотела бы обзавестись общим ребенком, но, по словам Майкова, пока судьба им подобный шанс не предоставила.