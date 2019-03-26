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Дубцова опровергла слухи о назначении на пост ведущей "Дома 2"


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На днях в сети появились неожиданные новости. Согласно озвученной представителями СМИ информации, продюсеры телепроекта «Дом 2» намерены заменить Ольгу Бузову. Главной претенденткой на ее пост была названа Ирина Дубцова.

Журналисты решили выяснить у певицы, насколько правдоподобна эта информация. Ирина слухи опровергла. Она с сожалением для себя отметила, что большая часть людей в современных СМИ далека от журналистики. Вместо проверенной информации работники желтой прессы преподносят свои домыслы и фантазии, выдавая их за чистую монету.

Смеясь, Дубцова сказала, что весна – период сезонных обострений. Только этим она может объяснить подобные «новости», которые к реальности не имеют никакого отношения.

Со своей стороны отметим, что артистка прекрасно общается с Ольгой Орловой. Более того, певицы дружат и на днях в инстаграме появилось их совместное селфи. Очевидно, фотография и хештеги к ней стали основанием для подобных публикаций.

Напомним, что Ольга Орлова стала ведущей реалити-шоу в 2017 году. В ее назначение на пост изначально пользователи сети не верили, но все сомнения были развеяны после того, как певица появилась в эфире телепроекта.

С тех пор она ведет его наравне с Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой. Продюсером «Дома 2» является бывший супруг Орловой Александр Карманов.

Краткая информация об Ирине Дубцовой

Имя: Ирина Дубцова

Отчество: Викторовна

День рождения: 14.02.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: Волгоград, Россия

Рост: 172 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, композитор

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0 Не нравится 1 Нравится 26.03.2019 Теги: ирина дубцова

А вам было бы интересно увидеть Дубцову в качестве ведущей «Дома 2»? 3  

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