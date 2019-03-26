Дубцова опровергла слухи о назначении на пост ведущей "Дома 2"
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На днях в сети появились неожиданные новости. Согласно озвученной представителями СМИ информации, продюсеры телепроекта «Дом 2» намерены заменить Ольгу Бузову. Главной претенденткой на ее пост была названа Ирина Дубцова.
Журналисты решили выяснить у певицы, насколько правдоподобна эта информация. Ирина слухи опровергла. Она с сожалением для себя отметила, что большая часть людей в современных СМИ далека от журналистики. Вместо проверенной информации работники желтой прессы преподносят свои домыслы и фантазии, выдавая их за чистую монету.
Смеясь, Дубцова сказала, что весна – период сезонных обострений. Только этим она может объяснить подобные «новости», которые к реальности не имеют никакого отношения.
Со своей стороны отметим, что артистка прекрасно общается с Ольгой Орловой. Более того, певицы дружат и на днях в инстаграме появилось их совместное селфи. Очевидно, фотография и хештеги к ней стали основанием для подобных публикаций.
Напомним, что Ольга Орлова стала ведущей реалити-шоу в 2017 году. В ее назначение на пост изначально пользователи сети не верили, но все сомнения были развеяны после того, как певица появилась в эфире телепроекта.
С тех пор она ведет его наравне с Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой. Продюсером «Дома 2» является бывший супруг Орловой Александр Карманов.
Краткая информация об Ирине Дубцовой
Имя: Ирина Дубцова
Отчество: Викторовна
День рождения: 14.02.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: Волгоград, Россия
Рост: 172 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, композитор
Фотографии
Фотографии
А вам было бы интересно увидеть Дубцову в качестве ведущей «Дома 2»? 3
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Flower_14 / 26.03.19 17:45Мне интересно, когда это мракобесие закроют
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Ирма / 26.03.19 16:18Лично мне, нет. Но подобных историй вокруг видела много. Сама в такой ситуации оказаться точно не хотела бы.
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Шешукова / 26.03.19 11:17О Дубцовой я лучшего мнения, чем об Орловой. У нее есть и голос, и харизма. Очень хотелось бы никогда не увидеть ее в подобной компании «ведущих».