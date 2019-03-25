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КРАСОТА НА МИЛЛИОН: 10 судеб изменят в прямом эфире


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В сети вышел трейлер всероссийского проекта о преображении КРАСОТА НА МИЛЛИОН. Реальные истории обычных людей и известных личностей. Зрителей ждут 10 видео-историй на YouTube о каждом из героев проекта. Организаторы обещают захватывающий сюжет, многоэтапные пластические операции.

КРАСОТА НА МИЛЛИОН: 10 судеб изменят в прямом эфире

Девушка с ограниченными возможностями решила доказать, что она такая же, как и все. Инвалидность — не помеха счастью? Кто победит в борьбе за новую грудь: певица, чтобы собрать Олимпийский, или мать-одиночка, чтобы выйти замуж? Жительница новгородской области ещё вчера пасла коз, а после преображения отправится прямиком на подиум. Что заставит плакать БДСМ-Королеву? Каждый из десяти героев проекта решает жизненные проблемы с помощью пластики — получится не у всех.

КРАСОТА НА МИЛЛИОН: 10 судеб изменят в прямом эфире
КРАСОТА НА МИЛЛИОН: 10 судеб изменят в прямом эфире

Организаторам поступило больше 30 000 заявок со всей страны, выбрано 7 героев из 10. Анонсирована одна «секретная» героиня, ее личность пока не известна никому, кроме экспертов проекта. От истории ее жизни — мороз по коже. Но после всех сложнейших операций и в ее судьбе наступят глобальные перемены, которые изменят жизнь навсегда на глазах зрителей. Герои сезона не только исправляют свою внешность, но и делятся самым сокровенным.

КРАСОТА НА МИЛЛИОН: 10 судеб изменят в прямом эфире
КРАСОТА НА МИЛЛИОН: 10 судеб изменят в прямом эфире

Хирурги проекта — лучшие доктора страны, практикующие десятилетиями. Одну из участниц оперировал Сергей Николаевич Блохин, ведущий хирург шоу «На 10 лет моложе» на Первом канале. В проекте зритель узнает и имена других супер-хирургов, которых еще не было в эфире федеральных каналов. Все они — настоящие звезды в медицинском мире.

КРАСОТА НА МИЛЛИОН: 10 судеб изменят в прямом эфире

В шоу осталось 3 места! Спешите заполнить анкету, возможно, именно Вы станете следующим Героем КРАСОТА НА МИЛЛИОН!


6 Не нравится 1 Нравится 25.03.2019 Теги: Красота на миллион преображение пластическая хирургия операция

КРАСОТА НА МИЛЛИОН: 10 судеб изменят в прямом эфире 0  

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