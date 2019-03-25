Неожиданную новость для всех поклонников Андрея Малахова опубликовал сегодня портал "7 дней". Она гласит, что любимец миллионов, телеведущий, чье имя никогда не было связано со скандалами, обвиняется в избиение девушки. Сделала столь громкое заявление бывшая участница "Дома-2" Нонна Щукина. А помогает ей добиться справедливости известный адвокат Александр Трещев.

На своей страничке в социальной сети Инстаграм Трещев опубликовал два видео, посвященных данному вопросу. В первом он рассказал, как неприятно удивлен всем произошедшим, ведь с Малаховым они знакомы давно, а второе было полностью посвящено признанию Нонны. Именно в этом видеообращении бывшая звезда реалити-шоу и поделилась подробностями избиения.

По ее словам, Андрей Малахов попросил пройти за кулисы, чтобы обсудить съемки. И там, на глазах своих сотрудников он набросился на нее с кулаками и обвинениями в попытках сорвать съемочный процесс. Как уверяет Нонна, телеведущий сначала схватил ее за волосы, после чего начал бить по лицу, всячески оскорбляя и называя последними словами. Всего девушка насчитала около 7 - 10 ударов. После произошедшего Щукина поспешила зафиксировать побои и теперь намерена написать на известного шоумена заявление в полицию. Свою поддержку выражает ей и юрист Александр Трещев. Мужчина подчеркнул, что все это не розыгрыш и не шутка к первому апреля, а действительно имевшая место быть неприятная ситуация, требующая тщательного разбирательства.

Естественно, данное заявление вызвало бурную реакцию среди подписчиков адвоката. Многие посчитали рассказанное Нонной всего лишь пиаром, попыткой заявить о себе, тем более она является бывшей участницей "Дома - 2", что стало дополнительным поводом усомниться в ее словах. Однако нашлись и те, кто поверил Щукиной и пожелал ей добиться справедливости. Сам же телеведущий пока обвинения в свой адрес никак не комментирует.