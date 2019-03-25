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Андрей Малахов обвиняется в избиении бывшей участницы "Дома-2"


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Неожиданную новость для всех поклонников Андрея Малахова опубликовал сегодня портал "7 дней". Она гласит, что любимец миллионов, телеведущий, чье имя никогда не было связано со скандалами, обвиняется в избиение девушки. Сделала столь громкое заявление бывшая участница "Дома-2" Нонна Щукина. А помогает ей добиться справедливости известный адвокат Александр Трещев.

На своей страничке в социальной сети Инстаграм Трещев опубликовал два видео, посвященных данному вопросу. В первом он рассказал, как неприятно удивлен всем произошедшим, ведь с Малаховым они знакомы давно, а второе было полностью посвящено признанию Нонны. Именно в этом видеообращении бывшая звезда реалити-шоу и поделилась подробностями избиения.

По ее словам, Андрей Малахов попросил пройти за кулисы, чтобы обсудить съемки. И там, на глазах своих сотрудников он набросился на нее с кулаками и обвинениями в попытках сорвать съемочный процесс. Как уверяет Нонна, телеведущий сначала схватил ее за волосы, после чего начал бить по лицу, всячески оскорбляя и называя последними словами. Всего девушка насчитала около 7 - 10 ударов. После произошедшего Щукина поспешила зафиксировать побои и теперь намерена написать на известного шоумена заявление в полицию. Свою поддержку выражает ей и юрист Александр Трещев. Мужчина подчеркнул, что все это не розыгрыш и не шутка к первому апреля, а действительно имевшая место быть неприятная ситуация, требующая тщательного разбирательства.

Естественно, данное заявление вызвало бурную реакцию среди подписчиков адвоката. Многие посчитали рассказанное Нонной всего лишь пиаром, попыткой заявить о себе, тем более она является бывшей участницей "Дома - 2", что стало дополнительным поводом усомниться в ее словах. Однако нашлись и те, кто поверил Щукиной и пожелал ей добиться справедливости. Сам же телеведущий пока обвинения в свой адрес никак не комментирует.

 

Краткая информация об Андрее Малахове

Имя: Андрей Малахов

Отчество: Николаевич

День рождения: 11.01.1972

Возраст: 47 лет

Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.

Рост: 183 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: телеведущий, шоумен

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2 Не нравится 1 Нравится 25.03.2019 Теги: Андрей Малахов

А вы верите в эту историю? 7  

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Лучшие комментарии

  • Ирэн 25.03.19 17:24
    -
    9
    +
    Не верю я! Малахов (при всей моей нелюбви к его передачам) вполне достойный мужчина. Не верю, что он мог опуститься до избиения какой-то там дешевой девахи из Дома-2, только руки марать. Пиар он такой... не могут другим способом прославиться, так хоть так. А не попробовали бы талантом пробиться, а не скандалами?!
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  • Сара 25.03.19 16:43
    -
    7
    +
    Она так говорит, будто всю ночь напролет репетировала. Слова заучены, никаких эмоций после пережитого, а самое главное никаких даже заживающих синяков на лице нет. После семи и тем более десяти ударов от мужчины лицо женщины превращается в сплошной синяк. А тут даже без макияжа видно, что ничего нет. О чем вообще речь?!
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Татьяна Ч. 25.03.19 15:23
    -
    6
    +
    Вот так поворот! Это одновременно и смешно и грустно. Смешно, потому что ситуация абсурдная, и представить Малахова, избивающего девицу из "Дома-2" ну просто невозможно. Хотя, может они так ему надоели, что человек уже не сдержался... А грустно, все это потому что мы лицезреем еще одну грязную историю. И опять "громкое заявление" делает участница "Дома-2". Когда уже закроют это ненормальное шоу?!
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Карина 25.03.19 17:32
    -
    5
    +
    Полностью с Вами согласна! Тоже никогда не поверю, что Малахов будет бить какую-то девицу, которую впервые видит. Это абсурд! Да, его передачи оставляют желать лучшего, но это не значит, что сам он ничтожество.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • 121212 25.03.19 16:37
    -
    4
    +
    Обвинила она Маоахова в избиении не подумав, конечно - на какую передачу теперь жаловаться пойдет? Обычно с таким к Андрею и ходили, а тут прям разрушение системы ))
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Гала / 26.03.19 07:43
    -
    1
    +
    даже посчитала во время избиения, 7-10 ударов, о как, куда мы катимся....все хотят в телевизор, любыми путями.... КЛЕО , а вы проверяйте свою грамотность. прежде чем печатать статьи...
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  • Жанна тверь / 25.03.19 20:16
    -
    0
    +
    Малахов может! В нем такая не мужская нервозность, даже пугает, натуральный ли паренек-то.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ирэн / 25.03.19 17:24
    -
    9
    +
    Не верю я! Малахов (при всей моей нелюбви к его передачам) вполне достойный мужчина. Не верю, что он мог опуститься до избиения какой-то там дешевой девахи из Дома-2, только руки марать. Пиар он такой... не могут другим способом прославиться, так хоть так. А не попробовали бы талантом пробиться, а не скандалами?!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Карина / 25.03.19 17:32
      -
      5
      +
      Полностью с Вами согласна! Тоже никогда не поверю, что Малахов будет бить какую-то девицу, которую впервые видит. Это абсурд! Да, его передачи оставляют желать лучшего, но это не значит, что сам он ничтожество.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сара / 25.03.19 16:43
    -
    7
    +
    Она так говорит, будто всю ночь напролет репетировала. Слова заучены, никаких эмоций после пережитого, а самое главное никаких даже заживающих синяков на лице нет. После семи и тем более десяти ударов от мужчины лицо женщины превращается в сплошной синяк. А тут даже без макияжа видно, что ничего нет. О чем вообще речь?!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 121212 / 25.03.19 16:37
    -
    4
    +
    Обвинила она Маоахова в избиении не подумав, конечно - на какую передачу теперь жаловаться пойдет? Обычно с таким к Андрею и ходили, а тут прям разрушение системы ))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Татьяна Ч. / 25.03.19 15:23
    -
    6
    +
    Вот так поворот! Это одновременно и смешно и грустно. Смешно, потому что ситуация абсурдная, и представить Малахова, избивающего девицу из "Дома-2" ну просто невозможно. Хотя, может они так ему надоели, что человек уже не сдержался... А грустно, все это потому что мы лицезреем еще одну грязную историю. И опять "громкое заявление" делает участница "Дома-2". Когда уже закроют это ненормальное шоу?!
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