 
 
 

 
 
На главную
 
 

Топ 5: звезды с необычными врожденными дефектами


4 2

Многие поклонники актеров с мировой славой считают их идеальными и хотят во многом на них походить. Однако многие известные личности имеют свои врожденные особенности, с которыми научились жить и работать так, чтобы они в глаза поклонникам не бросались.

Натали Дормер. Паралич лицевого нерва

Во время родов врачи допустили серьезную ошибку и задели лицевой нерв малышки. Дефект в виде паралича сохранился у Натали на всю жизнь. Правда, заметен он только тогда, когда девушка не улыбается.

Серьезный для актерской профессии изъян не помешал Натали построить удачную карьеру и блистать на красных дорожках Голливуда.

Меган Фокс. Брахидактилия

Дефект очаровательной Меган имеет медицинское название – это брахидактилия. Результатом врожденного заболевания являются деформированные пальцы рук и ног. В случае с Меган из-за болезни пострадали большие пальцы на руках.

В каждом своем контракте на съемку актриса обязательно прописывает пункт: не брать ее кисти крупным планом.

Хоакин Феникс. Заячья губа

Мужчина родился с достаточно распространенным дефектом: заячьей губой. Недостаток он исправил у хирурга и стал выглядеть великолепно. Правда, вмешательство не было бесследным. Над верхней губой актера остался весьма заметный шрам. Видимо, подобные отметины на самом деле украшают мужчин, ведь Хоакину удалось сделать карьеру.

Эштон Катчер. Перепонка на пальцах

Признанный голливудский красавчик не побоялся признаться, что он не идеален. В одном из американских шоу Эштон продемонстрировал, что с ним не так. Оказалось, что на ноге мужчины два пальца срослись, образовав перепонку.

Дэрил Ханна. Ампутированная фаланга

Знаменитая голливудская актриса в детстве была любопытным ребенком. Находясь в гостях у своей бабушки, она засунула указательный палец в отверстие стены дома. Увы, достать его обратно не получилось. В итоге, актриса лишилась одной фаланги.

С изъяном она уже давно свыклась и, позируя перед фотографами, Дэрил не стесняется и не прячет руки от объективов.


2 Не нравится 4 Нравится 23.03.2019 Теги: Эштон Катчер

А какие комплексы удалось побороть вам? 5  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору