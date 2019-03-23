Топ 5: звезды с необычными врожденными дефектами

Многие поклонники актеров с мировой славой считают их идеальными и хотят во многом на них походить. Однако многие известные личности имеют свои врожденные особенности, с которыми научились жить и работать так, чтобы они в глаза поклонникам не бросались.

Натали Дормер. Паралич лицевого нерва

Во время родов врачи допустили серьезную ошибку и задели лицевой нерв малышки. Дефект в виде паралича сохранился у Натали на всю жизнь. Правда, заметен он только тогда, когда девушка не улыбается.

Серьезный для актерской профессии изъян не помешал Натали построить удачную карьеру и блистать на красных дорожках Голливуда.

Меган Фокс. Брахидактилия

Дефект очаровательной Меган имеет медицинское название – это брахидактилия. Результатом врожденного заболевания являются деформированные пальцы рук и ног. В случае с Меган из-за болезни пострадали большие пальцы на руках.

В каждом своем контракте на съемку актриса обязательно прописывает пункт: не брать ее кисти крупным планом.

Хоакин Феникс. Заячья губа

Мужчина родился с достаточно распространенным дефектом: заячьей губой. Недостаток он исправил у хирурга и стал выглядеть великолепно. Правда, вмешательство не было бесследным. Над верхней губой актера остался весьма заметный шрам. Видимо, подобные отметины на самом деле украшают мужчин, ведь Хоакину удалось сделать карьеру.

Эштон Катчер. Перепонка на пальцах

Признанный голливудский красавчик не побоялся признаться, что он не идеален. В одном из американских шоу Эштон продемонстрировал, что с ним не так. Оказалось, что на ноге мужчины два пальца срослись, образовав перепонку.

Дэрил Ханна. Ампутированная фаланга

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Знаменитая голливудская актриса в детстве была любопытным ребенком. Находясь в гостях у своей бабушки, она засунула указательный палец в отверстие стены дома. Увы, достать его обратно не получилось. В итоге, актриса лишилась одной фаланги.

С изъяном она уже давно свыклась и, позируя перед фотографами, Дэрил не стесняется и не прячет руки от объективов.