Пользователи восхищены: сын Нагиева опубликовал фото с обнаженным торсом

На днях в своем аккаунте инстаграм сын Дмитрия Нагиева опубликовал неожиданное для поклонников фото. На снимке молодой человек запечатлен в джинсах и с полностью обнаженным торсом.

По фотографиям видно, что Кирилл вплотную занялся собой. Его тело приобрело красивый спортивный рельеф, скулы стали более выраженными и, в целом, он смотрится намного привлекательнее, чем раньше.

Интересную внешность и сексапильность Кирилла отметили все комментаторы страницы. Некоторые из них справедливо заметили: появись сын Нагиева на экранах, он бы с легкостью мог превзойти успехи своего отца и по праву занять место секс-символа в списке самых привлекательных российских актеров.

Молодой человек обрадовал своих поклонников и рассказал, что он уже попробовал себя на актерском поприще и весьма успешно. Кирилл прошел несколько проб и уже осенью этого года на экраны выйдет сразу три ленты с его участием. По словам Нагиева младшего, теперь все желающие смогут оценить его игру и сравнить, превзошел он отца в плане харизмы и талантов или нет.

​

Напомним, что ранее в социальных сетях Кирилл осуждал провокационные фотографии своего папы. Он, то ли в шутку, то ли всерьез писал, что огорчен снимками Дмитрия в полуобнаженном виде. А вот отец отнесся к поступку сына по-другому. Актер похвалил отпрыска и попросил «разочаровать» его так же, как и он в свое время деда.