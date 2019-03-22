Группа «На-На» по-прежнему выступает и колесит по стране с концертами. Сейчас коллектив не собирает стадионы, как это было ранее. Эстрадные костюмы артистов публику уже не эпатируют. А вот в 90-е годы появление «На-На» было настоящим шоу, которое запоминалось зрителям надолго. Общаясь с журналистами, артисты вспомнили, как они привыкали к слишком открытой одежде.

Вячеслав Жеребкин рассказал, что первое время он стеснялся появляться на сцене в образах, обнажающих большую часть тела. Постепенно концертные костюмы и растущее внимание со стороны поклонниц стали для мужчины обыденностью. На необходимость появляться на сцене в той же набедренной повязке, так остро он уже не реагировал.

Единственное, что, по мнению Жеребкина, было действительно неудобным – это туфли на высокой платформе. Привыкнуть к ним он так и не смог. Вячеслав вспоминает, что высота подошвы в такой обуви могла достигать 10 см. Выдавать в них танцевальные па прямо на сцене было очень сложно. Один раз из-за ботинок с ним произошел неприятный курьез. Прямо на сцене он споткнулся и кувырком полетел в зрительный зал. Слава Богу, тогда все обошлось без травм.

Также хорошо участники группы помнят и костюмы-сетки. По их словам, они были очень неудобными. Ткань легко рвалась. Бари Каримович решил использовать эту особенность непрочных костюмов в рамках сценического шоу.

Именно так Владимир Политов оказался на сцене практически полностью обнаженным. Другие участники группы разорвали на нем эту сетку. Причинное место мужчина быстро закрыл букетом цветов и, сверкая ягодицами, скрылся за кулисами. Всем составом они еще долго вспоминали этот случай.

Сам Политов отмечает, что эпатажные костюмы он воспринимал относительно спокойно. Тогда и сейчас он понимал, что это часть жизни артиста. Помимо музыки они должны были привлекать внимание и необычным внешним видом.

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По словам Владимира, над созданием концертных костюмов нередко работали специально приглашенные художники. Также их группа сотрудничала с известными в России и Франции модельерами. Правда, окончательное решение всегда оставалось за Бари Алибасовым.