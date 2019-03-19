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В студию Андрея Малахова пришла женщина, назвавшая себя мамой Олега Яковлева


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Новый выпуск передачи "Прямой эфир"станет полной неожиданностью для всех поклонников певца и экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. А всё дело в том, что в студию к Андрею Малахову пришла женщина, которая назвалась матерью исполнителя.

Масхуда Минидарова молчала почти 20 лет. И делала это только потому что её просил об этом сам Олег. Хотя женщина признается, что при жизни они всё-таки несколько раз встречались и даже переписывались посредством обычных SMS. В качестве доказательств своей правоты Масхуда рассказала интересные факты из детской жизни Олега. Так, зрителям стало известно, что родился он якобы 12 декабря 1978 года и изначально получил имя Руслан. С ранних лет мальчик был очень подвижным, талантливым и любящим музыку. Но, из-за ссоры с отчимом, который указал ему на дверь, ушел из дома в 15 лет.

В следующий раз, по словам женщины, она увидела его только семь лет спустя, в январе 2000 года, когда он уже стал известным артистом и выступал в составе группы "Иванушки International". Масхуда утверждает, что и Олег тогда ее тоже узнал. "Он подлетел ко мне, крепко так обнял, а сам при этом весь дрожал", - поделилась женщина воспоминаниями. Чуть позже она выяснила, что попав в Москву, её сын намеренно стал называть себя сиротой, не желая возвращаться к отчиму под одну крышу.  А после у него появились и поддельные документы на чужое имя.  

Вот так, более 15 лет продолжались тайные встречи и переписки матери с сыном. А однажды Олег даже преподнес ей в подарок камень, привезенный из Доминиканы. Помимо этого, Масхуда показала в студии множество фотографий, на которых она запечатлена вместе певцом. Также женщина рассказала, как он привозил к ней знакомиться свою девушку Александру.

Конечно, многим присутствующим в студии эта история показалась очередной выдумкой. И первое, в чём обвинили Масхуду - это в желании получить многомиллионное наследство певца. Однако, все обвинения женщина категорически отвергала, заявив, что ей абсолютно не нужны никакие деньги. Единственная её цель, чтобы все узнали правду - что она является мамой Олега Яковлева. Следует отметить и ещё один интересный факт - приглашенный в студию физиогномист подтвердила сходство детских фотографий мальчика Руслана, которые предоставила Масхуда, и взрослых фото Олега.

Краткая информация об Олеге Яковлеве

Имя: Олег Яковлев

Отчество: Жамсараевич

День рождения: 18.11.1969

Годы жизни: 49 лет

Дата смерти: 29.06.2017

Место захоронения:

Причина смерти: остановка сердца

Место рождения: Чойбалсан, Монголия

Рост: 170 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец и актер



1 Не нравится 0 Нравится 19.03.2019 Теги: Олег Яковлев

А вы верите в эту историю? 2  

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  • Мага / 20.03.19 00:45
    -
    0
    +
    Вот как Малахов и его редакторы это делают? В каком воспаленном мозгу придумываются такие истории? Ну зачем такие вещи про ушедшего артиста сочинять? ведь он не придет, ничего никому не расскажет о себе уже. А эта выдумка будет до бесконечности продолжаться, и люди будут получать на ней приличные деньги.
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  • Ната Ульяновск / 19.03.19 20:33
    -
    0
    +
    Вот головой понимаю, что эта история очередной бред и выдумка команды Малахова ради рейтингов, но женщина действительно чем-то похожа на певца. Специально наверное подбирали такую. Да и говорит как уверенно. Не бездарность. Ну, а нас, рядовых зрителей, ждет очередная эпопея как с Шурыгиной, Серовым, Гогеном и тд.
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