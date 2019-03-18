Родная тетя Юрия Шатунова сожалеет, что отдала его в детский дом
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Все поклонники Юрия Шатунова знают, что их любимый певец является воспитанником детского дома. Но мало кому известно, что на самом деле он никогда не был круглым сиротой. У него есть родная тетя, Любовь Макарова, которая забирала его к себе на год после смерти матери, а также по сей день жив отец.
Почитатели таланта Юрия Шатунова считают его человеком, родившимся под счастливой звездой. Ведь несмотря на жизнь в детском доме с 12 лет, он сумел стать невероятно популярным. И всё-таки поклонников продолжает интересовать вопрос - как оказалось так, что этот талантливый ребёнок стал никому не нужен. Ответить постаралась тетя артиста, пришедшая на передачу "Звезды сошлись".
Женщина объяснила, что когда племяннику было 11 лет, его мама скончалась из-за проблем с сердцем. Тогда Любовь Гавриловна, уже имевшая двоих маленьких детей, оформила над осиротевшим Юрой опекунство. Однако спустя год обстоятельства ее жизни изменились, и она была вынуждена отправить ребенка в детский дом. Это произошло после того, как мужа Любови Макаровой посадили в тюрьму. По сей день тетя Шатунова переживает из-за своего поступка. Но, при этом она уверена, останься Юра с ней, ему бы не посчастливилось стать известным.
А вот с отцом Шатунова Василием Клименко всё совсем по-другому. Он не принимал участия в воспитании сына, так как ушел из семьи, когда тот был ещё маленьким. И даже новость о смерти матери мальчика не заставила мужчину забрать ребенка себе. Хотя 12-летний Юрий однажды сам приходил к отцу и просился жить вместе с ним. На что Василий ответил категорическим отказом, заявив, что у него теперь другая семья, и Юра просто не нужен.
Всё это послужило причиной для сильнейшей обиды, которую певец испытывает по сей день. До недавнего времени даже самые близкие друзья не знали, что его отец на самом деле жив. Ведь артист всегда говорил о родителе как о мертвом и никогда больше не искал с ним встречи. Не хочет этого и Василий Клименко. А вот Любовь Гавриловна напротив, надеется, что знаменитый племянник скоро приедет к ней в гости.
Краткая информация о Юрии Шатунове
Имя: Юрий Шатунов
Отчество: Васильевич
День рождения: 06.09.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: г. Акбулак, Оренбургская обл.
Рост: 169 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец
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А как вы считаете, имеет ли оправдание поступок Любови Гавриловны? 2
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Лия В. Новгород / 18.03.19 22:13Нет, ну слушайте, вот как так можно?! Сначала забрать осиротевшего ребенка в семью, а потом через год отдавать. На самом деле для любящей женщины нет принципиальной разницы сколько детей - двое, или трое. Выход найти можно всегда! А отдать в детский дом - это не выход, это предательство. Поэтому можете не звать, Юра к вам не приедет!
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А 13 / 18.03.19 20:44Думаю, его тетя права - не отдай она его в детдом, он бы не стал кумиров миллионов девушек нашей страны. Это была судьба, которая через боль и разочарование преподнесла ему колоссальный, один на миллион, шанс. Большинству людей такого никогда не выпадает. Так что, на тетю пусть не обижается. А отношение к отцу - справедливо. Насильно мил не будешь.