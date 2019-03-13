Алекса Родригеса заподозрили в измене Дженнифер Лопес

Не долго преданные поклонники радовались за свою любимицу Дженнифер Лопес, которая три дня назад объявила о помолвке с Алексом Родригесом. Ведь вслед за этой новостью в Сети появилась другая. И она гласит, что избранник Джей Ло ей не верен.

С этим громким заявлением выступил коллега Алекса - бейсболист Хосе Кансеко. Спортсмен уверяет, что сердцеед и ловелас Родригес давно крутит роман не только с Дженнифер, но и с женщиной по имени Джессика, которая по совместительству является бывшей супругой Хосе. Как утверждает Кансеко, его весьма огорчает и удручает такое отношение коллеги к известной певице и любимице миллионов, именно поэтому, чтобы отстоять честь Лопес, он готов вызвать Алекса на поединок. А в качестве доказательства своих слов Хосе рассказал, что еще несколько месяцев назад он видел, как новоиспеченный жених звонил Джессике, пока Лопес не было рядом. И чтобы убедить всех, что он говорит правду, спортсмен готов пройти детектор лжи.

С энтузиазмом за эту новость ухватились и СМИ. Родригесу тут же стали припоминать историю годичной давности, когда его отношения с певицей оказались под угрозой из-за того, что он долго не мог забыть свою бывшую любовь - Лорен Хантер, и даже продолжал общаться с ней за спиной Дженнифер. Но тогда назревающий разлад в одной из самых красивых пар Голливуда все-таки удалось предотвратить. Теперь же поклонники с замиранием ждут, как отреагирует их любимица на слухи об измене в этот раз. Тем более, что опыт в расторжении помолвки у певицы уже имеется. Напомним, что еще в далеком 2003 году, незадолго до запланированной свадьбы, все неожиданно узнали о том, что Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Бен Аффлек расстаются. Тогда пресса поочередно делала инициатором разрыва то Бена, то Дженнифер, но факт остался неизменным - красивая история любви подошла к концу. Теперь фанаты исполнительницы боятся повторения этого сценария.

В настоящее время никаких комментариев от Алекса или Джей Ло относительно распространяющихся слухов об измене не поступало. По словам инсайдеров, сейчас певица очень счастлива и твердо намерена верить лишь своему избраннику.