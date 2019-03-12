Екатерина Скулкина похудела на 11 кг за 2 недели

Одна из звезд знаменитого комедийного шоу «Comedy Woman» Екатерина Скулкина всегда была женщиной с пышными формами. В 2015 году она решила похудеть. Для этого Екатерина пересмотрела питание и образ жизни. В общей сложности, за 3 с лишним года ей удалось скинуть больше 31 кг. Недавно актриса столкнулась с впечатляющим для себя прогрессом. Подписчикам Скулкина призналась, что за 2 недели ей удалось похудеть сразу на 11 кг.

Актриса предупредила фолловеров, что к радикальным диетам не прибегала, таблетками, пластырями и прочими сомнительными средствами для похудения не пользовалась.

Вместо этого Катя еще раз пересмотрела питание. Она сделала его 5-разовым, исключила из рациона сладкое и мучное. Теперь ее меню состоит из супов, рыбы и овощей. В зале Екатерина стала заниматься интенсивнее и, помимо спортивных нагрузок, позаботилась о том, чтобы поддерживать худеющее тело в тонусе. В этом ей помогли массажи и душ Шарко.

Скулкина отметила, что теперь чувствует себя не только легче, но и счастливее.

Напомним, ранее Екатерина рассказывала, что решила похудеть не в угоду всеобщей моде, а прежде всего из-за здоровья.