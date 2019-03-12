Екатерина Скулкина похудела на 11 кг за 2 недели
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Одна из звезд знаменитого комедийного шоу «Comedy Woman» Екатерина Скулкина всегда была женщиной с пышными формами. В 2015 году она решила похудеть. Для этого Екатерина пересмотрела питание и образ жизни. В общей сложности, за 3 с лишним года ей удалось скинуть больше 31 кг. Недавно актриса столкнулась с впечатляющим для себя прогрессом. Подписчикам Скулкина призналась, что за 2 недели ей удалось похудеть сразу на 11 кг.
Актриса предупредила фолловеров, что к радикальным диетам не прибегала, таблетками, пластырями и прочими сомнительными средствами для похудения не пользовалась.
Вместо этого Катя еще раз пересмотрела питание. Она сделала его 5-разовым, исключила из рациона сладкое и мучное. Теперь ее меню состоит из супов, рыбы и овощей. В зале Екатерина стала заниматься интенсивнее и, помимо спортивных нагрузок, позаботилась о том, чтобы поддерживать худеющее тело в тонусе. В этом ей помогли массажи и душ Шарко.
Скулкина отметила, что теперь чувствует себя не только легче, но и счастливее.
Напомним, ранее Екатерина рассказывала, что решила похудеть не в угоду всеобщей моде, а прежде всего из-за здоровья.
Краткая информация о Екатерине Скулкиной
Имя: Екатерина Скулкина
Отчество: Анатольевна
День рождения: 03.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Йошкар-Ола
Рост: 180 см
Вес: 94 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актриса комедийного жанра
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А какое максимальное количество килограммов удавалось скинуть вам? 3
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Танюша / 12.03.19 18:03У меня другая беда. Мне бы набрать хотя бы пятерочку. Больше 2-х никак. При этом на фастфуд я не готова, да и передать тяжело оказалось.
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Natali / 12.03.19 12:23При ее начальном весе и росте этот результат, в принципе, нормальный. Но, если такое количество килограммов за 2 недели сбросит девушка, которая весит 60 – это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Не забывайте об этом, милые дамы!