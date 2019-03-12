После одиночного пикета на Красной площади Сергея Зверева вызывают в полицию

Еще в начале марта король гламура Сергей Зверев удивил всех необычными для своей персоны действиями. Он устроил одиночный пикет в центре Красной площади, целью которого было остановить строительство завода вблизи озера Байкал, а также поддержка соответствующей петиции на change.org. У поклонников такое стремление Зверева защитить природу вызвало искреннее уважение. А вот правоохранительные органы, напротив, прислали звезде требование явиться в полицию.

Повестку шоумен выложил в своем официальном микро-блоге в Инстаграм. В ней указано, что ему в конце апреля необходимо прийти в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. В качестве штрафа за свой несанкционированный пикет Зверев должен будет заплатить 20 000 рублей. Если же он откажется это сделать, то его ждут до сорока часов общественных работ. Пока мужчина не решил, как к этому относиться, а вот подписчики целиком и полностью на его стороне. Самые простые люди оставляют Сергею свои послания, где звучат слова гордости и благодарности, а также гневные высказывания в адрес правоохранительных органов.

Впрочем, какая-то незначительная повестка не сможет остановить масштабную кампанию Зверева по спасению Байкала. Ведь если зайти на его официальную страничку в социальной сети Инстаграм, то там можно найти множество призывов подписать петицию против строительства завода, а также тревожные ролики, которые наглядно показывают, к чему может привести производство бутилированной воды для Китая на берегах "Священного озера". Помимо этого затрагивает шоумен и другие животрепещущие темы. Например, вырубку тайги и осушение болот, на которых часто можно встретить птиц, занесенных в Красную книгу.

Напомним, что Сергей Зверев родился и рос в небольшом сибирском поселке, который как раз и расположился на берегу Байкала. По сей день в тех краях проживают его мама и тётя. Именно поэтому когда земляки обратились к нему с просьбой помочь спасти гордость России, звезда не смог отказать. Что же касается коллег по шоу-бизнесу, то по признанию Зверева, никто из них так и не решился поддержать его в этой нелегкой борьбе.