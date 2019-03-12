Александр Цекало официально женился в четвертый раз

Александр Цекало, недавно оформивший развод с третьей женой, вновь связал себя узами брака. О том, что эффектная брюнетка, с которой он появлялся в публичных местах – не любовница, а невеста, продюсер сообщил журналистам в январе. Тогда же мужчина отметил, что весной собирается узаконить отношения. Правда, даты Цекало так и не назвал.

Как выяснили журналисты, с Дариной Александр расписался на днях. Документально все было оформлено в Беверли Хиллз. Там же пара отпраздновала знаменательное для них событие. На небольшое торжество были приглашены близкие друзья и родственники.

По словам знакомых из окружения Цекало, пышная свадьба будет, но позже, примерно в мае. Дело в том, что сейчас Дарина готовится к персональной выставке в Берлине, а в свободное время пара развлекается и отдыхает.

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Напомним, что о появлении у Александра новой пассии стало известно в декабре прошлого года. СМИ и поклонники окрестили ее любовницей мужчины. Только позже стало известно, что к тому моменту продюсер развелся с родной сестрой Веры Брежневой. В каких отношениях он находится с бывшей женой и их общими детьми сейчас, неизвестно. Значительную часть времени он проводит в США, где проживает его новая избранница.