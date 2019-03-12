Александр Цекало официально женился в четвертый раз
0 0
Александр Цекало, недавно оформивший развод с третьей женой, вновь связал себя узами брака. О том, что эффектная брюнетка, с которой он появлялся в публичных местах – не любовница, а невеста, продюсер сообщил журналистам в январе. Тогда же мужчина отметил, что весной собирается узаконить отношения. Правда, даты Цекало так и не назвал.
Как выяснили журналисты, с Дариной Александр расписался на днях. Документально все было оформлено в Беверли Хиллз. Там же пара отпраздновала знаменательное для них событие. На небольшое торжество были приглашены близкие друзья и родственники.
По словам знакомых из окружения Цекало, пышная свадьба будет, но позже, примерно в мае. Дело в том, что сейчас Дарина готовится к персональной выставке в Берлине, а в свободное время пара развлекается и отдыхает.
Напомним, что о появлении у Александра новой пассии стало известно в декабре прошлого года. СМИ и поклонники окрестили ее любовницей мужчины. Только позже стало известно, что к тому моменту продюсер развелся с родной сестрой Веры Брежневой. В каких отношениях он находится с бывшей женой и их общими детьми сейчас, неизвестно. Значительную часть времени он проводит в США, где проживает его новая избранница.
Краткая информация об Александре Цекало
Имя: Александр Цекало
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.03.1961
Возраст: 57 лет
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 163 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущий, продюсер, певец
Фотографии
Фотографии
А вам нравится новая жена Александра Цекало? 3
-
Алекс / 13.03.19 18:10А я 5-й раз женат. И что?
-
Кира / 13.03.19 09:37Интересная и яркая дама. Галушко как-то выбивалась из ряда брюнеток, к которым склонен Цекало.
-
future / 12.03.19 19:37Пока она была любовницей, на нее сотни гневных комментариев сыпались. Стала женой и сразу все стали относиться поуважительнее. Теперь она уже не просто разлучница, а художница, которая выставляется в Берлине!