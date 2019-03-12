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Александр Цекало официально женился в четвертый раз


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Александр Цекало, недавно оформивший развод с третьей женой, вновь связал себя узами брака. О том, что эффектная брюнетка, с которой он появлялся в публичных местах – не любовница, а невеста, продюсер сообщил журналистам в январе. Тогда же мужчина отметил, что весной собирается узаконить отношения. Правда, даты Цекало так и не назвал.

Как выяснили журналисты, с Дариной Александр расписался на днях. Документально все было оформлено в Беверли Хиллз. Там же пара отпраздновала знаменательное для них событие. На небольшое торжество были приглашены близкие друзья и родственники.

По словам знакомых из окружения Цекало, пышная свадьба будет, но позже, примерно в мае. Дело в том, что сейчас Дарина готовится к персональной выставке в Берлине, а в свободное время пара развлекается и отдыхает.

Напомним, что о появлении у Александра новой пассии стало известно в декабре прошлого года. СМИ и поклонники окрестили ее любовницей мужчины. Только позже стало известно, что к тому моменту продюсер развелся с родной сестрой Веры Брежневой. В каких отношениях он находится с бывшей женой и их общими детьми сейчас, неизвестно. Значительную часть времени он проводит в США, где проживает его новая избранница.

Краткая информация об Александре Цекало

Имя: Александр Цекало

Отчество: Евгеньевич

День рождения: 22.03.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 163 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущий, продюсер, певец

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0 Не нравится 0 Нравится 12.03.2019 Теги: Александр Цекало

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