Пользователи раскритиковали внешность Жанны Агузаровой после уколов красоты

Жанну Агузарову по праву называют российской Леди Гагой. Своими нестандартными образами, голосом и репертуаром она не оставляет равнодушным никого. В последнее время об исполнительнице было слышно мало чего, но на днях редакция «Vogue» опубликовала ролик с ее участием. В стандартной рубрике обсуждали содержимое сумочки звезды. Впрочем, пользователей заинтересовало не это, а то, как выглядит теперь Агузарова.

Певица покрасила волосы в темный цвет, выстригла короткую челку и прибегла к уколам красоты. Последний факт виден невооруженным взглядом. На лице исполнительницы не осталось практически ни одной морщины, а кожа ее выглядит идеально гладкой. Правда, из-за филлеров появилась отечность. Кроме этого женщина увеличила губы.

Часть зрителей отметили, что спокойно относятся к внешнему виду Жанны, поскольку она всегда выглядела нестандартно. Поклонники были рады тому, что голос ее остался таким же узнаваемым.

Нашлись и подписчики, которые раскритиковали внешний вид артистки. Они считают, что вкалывать филлеры певице не стоило.

«Боже, что с лицом? Она ведь клёвая, зачем так с собой?», «﻿Какие пчёлы покусали, это талантливейшее создание?», «﻿Поддалась как все подтяжкам, ботоксу и прочей лабуде.. жаль..Если бы не голос, в этой женщине Жанну не узнать, увы...»

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