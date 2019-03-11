Пользователи раскритиковали внешность Жанны Агузаровой после уколов красоты
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Жанну Агузарову по праву называют российской Леди Гагой. Своими нестандартными образами, голосом и репертуаром она не оставляет равнодушным никого. В последнее время об исполнительнице было слышно мало чего, но на днях редакция «Vogue» опубликовала ролик с ее участием. В стандартной рубрике обсуждали содержимое сумочки звезды. Впрочем, пользователей заинтересовало не это, а то, как выглядит теперь Агузарова.
Певица покрасила волосы в темный цвет, выстригла короткую челку и прибегла к уколам красоты. Последний факт виден невооруженным взглядом. На лице исполнительницы не осталось практически ни одной морщины, а кожа ее выглядит идеально гладкой. Правда, из-за филлеров появилась отечность. Кроме этого женщина увеличила губы.
Часть зрителей отметили, что спокойно относятся к внешнему виду Жанны, поскольку она всегда выглядела нестандартно. Поклонники были рады тому, что голос ее остался таким же узнаваемым.
Нашлись и подписчики, которые раскритиковали внешний вид артистки. Они считают, что вкалывать филлеры певице не стоило.
«Боже, что с лицом? Она ведь клёвая, зачем так с собой?», «Какие пчёлы покусали, это талантливейшее создание?», «Поддалась как все подтяжкам, ботоксу и прочей лабуде.. жаль..Если бы не голос, в этой женщине Жанну не узнать, увы...»
Краткая информация о Жанне Агузаровой
Имя: Жанна Агузарова
Отчество: Хасановна
День рождения: 07.07.1962
Возраст: 56 лет
Место рождения: Туртас, Тюменская обл.
Рост: 162 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица
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Фотографии
А вам нравится, как теперь выглядит Жанна Агузарова? 4
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Лол / 11.03.19 17:37Была вполне себе красивая женщина, а теперь выглядит как дешёвый трап. Ну зачем...
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Алекасандр Россия / 11.03.19 14:24А когда ее отпустили? ..................... Инопланетяне.
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1234 / 11.03.19 13:16Да она всегда была не от мира сего. Что так, что не так – все равно страшно и странно.
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Мэри / 11.03.19 11:06Самое печальное, что никто из этих звезд в упор не замечает, как их лица за их же немалые деньги превращаются в моськи пьянчужек.