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Дмитрий Нагиев оригинально поздравил женщин с восьмым марта


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Несмотря на весьма негативное начало поста, шоумен поспешил объясниться в своей точке зрения. Самый популярный физрук России отрицательно относится к Международному женскому дню из-за мужского самолюбования и женских надежд. Телеведущий уверен, что мужчина должен делать праздник из всей жизни своей второй половины, а не ждать определенную дату, чтобы вспомнить о своей девушке или супруге. Дмитрий Нагиев пожелал девушкам найти такого человека, чтобы обрести любовь и счастье.

Поклонницы артиста ответили комплиментами и выразили приятное удивление, убедившись, что среди представителей современной эстрады еще остались умные люди. Многие согласились с мнением актера вне зависимости от своего отношения к 8 марта. «Здорово сказано», «Золотые слова», «Спасибо, что Вы у нас есть» - пишут фоловеры. Впрочем, некоторые пользователи проявляли интерес только к первой строчке записи. « А почему не любишь Дмитрий… Значит нужно уметь Любить», «Ну и дурак» - оставляют комментарии недовольные гости аккаунта артиста.

В целом, подписчики оценили откровение и прямолинейность звезды – менее чем за сутки пост актера набрал больше 480 000 лайков. В то же время, подобное внимание к персоне ведущего неудивительно - аккаунт Нагиева является одной из самых популярных страниц среди россиян в Instagram. Сейчас на шоумена подписаны 7,3 миллиона человек.

Краткая информация о Дмитрии Нагиеве

Имя: Дмитрий Нагиев

Отчество: Владимирович

День рождения: 04.04.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 177 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актер театра и кино, шоумен

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0 Не нравится 0 Нравится 08.03.2019 Теги: Дмитрий Нагиев

Как Вы относитесь к Международному женскому дню? 3  

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  • КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ / 09.03.19 14:54
    -
    0
    +
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  • Татьяна / 08.03.19 20:41
    -
    0
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    Государственный выходной дают – чем не подарок? А если серьезно, то любящие люди не придают значения таким праздникам, ведь у них приятности в отношениях случаются постоянно.
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  • Светлана / 08.03.19 20:41
    -
    1
    +
    Положительно, но и слова Нагиева правдивы на 100%. Праздник лицемерия во всей красе. Не нужно ждать только 8 марта, чтобы сказать комплимент или вручить тюльпан.
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