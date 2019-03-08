Дмитрий Нагиев оригинально поздравил женщин с восьмым марта
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Несмотря на весьма негативное начало поста, шоумен поспешил объясниться в своей точке зрения. Самый популярный физрук России отрицательно относится к Международному женскому дню из-за мужского самолюбования и женских надежд. Телеведущий уверен, что мужчина должен делать праздник из всей жизни своей второй половины, а не ждать определенную дату, чтобы вспомнить о своей девушке или супруге. Дмитрий Нагиев пожелал девушкам найти такого человека, чтобы обрести любовь и счастье.
Я ненавижу 8 марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы. (президент ассоциации матёрых гетеросексуалов).
Поклонницы артиста ответили комплиментами и выразили приятное удивление, убедившись, что среди представителей современной эстрады еще остались умные люди. Многие согласились с мнением актера вне зависимости от своего отношения к 8 марта. «Здорово сказано», «Золотые слова», «Спасибо, что Вы у нас есть» - пишут фоловеры. Впрочем, некоторые пользователи проявляли интерес только к первой строчке записи. « А почему не любишь Дмитрий… Значит нужно уметь Любить», «Ну и дурак» - оставляют комментарии недовольные гости аккаунта артиста.
В целом, подписчики оценили откровение и прямолинейность звезды – менее чем за сутки пост актера набрал больше 480 000 лайков. В то же время, подобное внимание к персоне ведущего неудивительно - аккаунт Нагиева является одной из самых популярных страниц среди россиян в Instagram. Сейчас на шоумена подписаны 7,3 миллиона человек.
Краткая информация о Дмитрии Нагиеве
Имя: Дмитрий Нагиев
Отчество: Владимирович
День рождения: 04.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 177 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актер театра и кино, шоумен
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Как Вы относитесь к Международному женскому дню? 3
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КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ / 09.03.19 14:54Тут вы сможете получить финансовую помощь до 10000 руб, а также сможете помочь другим людям! Здесь люди помогают людям. Каждый человек вносит вклад. ----> https://bit.ly/2TvJL2x <----
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Татьяна / 08.03.19 20:41Государственный выходной дают – чем не подарок? А если серьезно, то любящие люди не придают значения таким праздникам, ведь у них приятности в отношениях случаются постоянно.
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Светлана / 08.03.19 20:41Положительно, но и слова Нагиева правдивы на 100%. Праздник лицемерия во всей красе. Не нужно ждать только 8 марта, чтобы сказать комплимент или вручить тюльпан.