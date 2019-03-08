Дмитрий Нагиев оригинально поздравил женщин с восьмым марта

Несмотря на весьма негативное начало поста, шоумен поспешил объясниться в своей точке зрения. Самый популярный физрук России отрицательно относится к Международному женскому дню из-за мужского самолюбования и женских надежд. Телеведущий уверен, что мужчина должен делать праздник из всей жизни своей второй половины, а не ждать определенную дату, чтобы вспомнить о своей девушке или супруге. Дмитрий Нагиев пожелал девушкам найти такого человека, чтобы обрести любовь и счастье.

Поклонницы артиста ответили комплиментами и выразили приятное удивление, убедившись, что среди представителей современной эстрады еще остались умные люди. Многие согласились с мнением актера вне зависимости от своего отношения к 8 марта. «Здорово сказано», «Золотые слова», «Спасибо, что Вы у нас есть» - пишут фоловеры. Впрочем, некоторые пользователи проявляли интерес только к первой строчке записи. « А почему не любишь Дмитрий… Значит нужно уметь Любить», «Ну и дурак» - оставляют комментарии недовольные гости аккаунта артиста.

В целом, подписчики оценили откровение и прямолинейность звезды – менее чем за сутки пост актера набрал больше 480 000 лайков. В то же время, подобное внимание к персоне ведущего неудивительно - аккаунт Нагиева является одной из самых популярных страниц среди россиян в Instagram. Сейчас на шоумена подписаны 7,3 миллиона человек.