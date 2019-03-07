Причиной самоубийства Флинта СМИ называют развод с женой
0 0
Смерть Кита Флинта, лидера группы «Prodigy», стала неожиданной новостью для всех поклонников коллектива. Сразу же стали появляться версии, что смерть его не была естественной: музыкант покончил жизнь самоубийством. Вскоре в прессе стали всплывать свидетельства друзей исполнителя, которые предполагали, что фатальное решение Кита стало итогом ухода от него жены.
История любви фронтмена и Маюми Каи была интересной. Встретились они 13 лет назад. По словам самого Кита, в тот период он пребывал в глубочайшей депрессии, выхода из которой не видел. Он горстями употреблял запрещенные препараты. С Маюми мужчина встретился на гастролях. Девушка покорила его с первых минут общения.
Вскоре юная ди-джей из Японии стала настоящим спасением для музыканта. Именно благодаря любви к ней Кит полностью завязал с наркотиками, стал вести правильный образ жизни и активно занялся восстановлением приобретенного им замка Тюдоров.
Имение было в его жизни вторым детищем. Ради восстановления аутентичного вида здания он выкупил улицу в Бристоле. Артисту понадобились камни, заложенные в брусчатку, поскольку они идеально вписывались в интерьер замка.
Прожив вместе больше 10 лет, пара рассталась. В конце прошлого года Маюми собрала вещи и ушла от артиста. В происходящее исполнитель не верил до последнего. Он умолял девушку вернуться, однако она осталась непреклонной.
Более того спутница Флинта потребовала раздела имущества. Именно по этой причине он вначале собирался продать бар, а после выставил на продажу замок. Друзьям удалось отговорить мужчину от продажи бизнеса, а объявление насчет имения он отозвал сам.
Близкие Флинта предполагают, что он не смог справиться с уходом своей любимой, а после и с тем, что его вынуждают расстаться с замком.
Как вы думаете, Флинт мог покончить с собой из-за расставания с женщиной? 3
-
вася волгоград / 07.03.19 17:32косая подсыпала ему отраву и срулила типа алиби чтоб у нее было и все а теперь весь бабос с подельниками разделит и бдет думать что ей все сойдет с рук
-
1234 / 07.03.19 16:05Бог его знает. Хотя считаю, что ни дом, ни женщина не стоят ухода из жизни.
-
Антон Р. / 07.03.19 13:15Значит, он зависимый был. Легко в аддикции впадал. Вначале наркотики, потом эта мадама. Тяжко таким. Вроде талантлив и крут, а по факту и в 50 не сумел повзрослеть и смотреть на жизнь прозаично.