Причиной самоубийства Флинта СМИ называют развод с женой

Смерть Кита Флинта, лидера группы «Prodigy», стала неожиданной новостью для всех поклонников коллектива. Сразу же стали появляться версии, что смерть его не была естественной: музыкант покончил жизнь самоубийством. Вскоре в прессе стали всплывать свидетельства друзей исполнителя, которые предполагали, что фатальное решение Кита стало итогом ухода от него жены.

История любви фронтмена и Маюми Каи была интересной. Встретились они 13 лет назад. По словам самого Кита, в тот период он пребывал в глубочайшей депрессии, выхода из которой не видел. Он горстями употреблял запрещенные препараты. С Маюми мужчина встретился на гастролях. Девушка покорила его с первых минут общения.

Вскоре юная ди-джей из Японии стала настоящим спасением для музыканта. Именно благодаря любви к ней Кит полностью завязал с наркотиками, стал вести правильный образ жизни и активно занялся восстановлением приобретенного им замка Тюдоров.

Имение было в его жизни вторым детищем. Ради восстановления аутентичного вида здания он выкупил улицу в Бристоле. Артисту понадобились камни, заложенные в брусчатку, поскольку они идеально вписывались в интерьер замка.

Прожив вместе больше 10 лет, пара рассталась. В конце прошлого года Маюми собрала вещи и ушла от артиста. В происходящее исполнитель не верил до последнего. Он умолял девушку вернуться, однако она осталась непреклонной.

Более того спутница Флинта потребовала раздела имущества. Именно по этой причине он вначале собирался продать бар, а после выставил на продажу замок. Друзьям удалось отговорить мужчину от продажи бизнеса, а объявление насчет имения он отозвал сам.

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Близкие Флинта предполагают, что он не смог справиться с уходом своей любимой, а после и с тем, что его вынуждают расстаться с замком.