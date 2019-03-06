Друг Марата Башарова рассказал, из-за чего случился скандал в семье актера
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К семье Марата Башарова сейчас приковано пристальное внимание поклонников и журналистов. Ведь все знают - актер и его супруга Елизавета находятся в стадии развода из-за избиения, которое произошло накануне Нового года. Еще в феврале Лиза подала иск о расторжении брака в один из судов Москвы, а Марат, оскорбленный этим, потребовал, чтобы она больше не называлась его фамилией. Но, как известно, в конфликте всегда виноваты двое. Именно поэтому один из друзей Башарова решил пролить свет на ситуацию с точки зрения актера.
Так, близкий знакомый Марата, попросивший не раскрывать его имени, рассказал, что на самом деле артист очень переживает из-за сложившейся ситуации: "он смущен, так как не помнит всех подробностей своего конфликта с Лизой". В тот вечер Башаров действительно много выпил. Случился скандал. Но актер уверен, что не мог хладнокровно ударить супругу и сломать ей нос. По его предположению, он толкнул ее, а она обо что-то ударилась. Также неправдивы слухи и о том, что он гнался за ней до лифта, избивая ее. На самом деле, как утверждает мужчина, Марат пытался остановить Елизавету, когда та в очередной раз пыталась от него уйти.
Что же касается основной причины, побуждавшей супругов ссориться, то здесь друг актера указывает на одну - ревность. По его словам, Елизавета Шевыркова оказалась очень ревнивой. Ей повсюду мерещились измены. Доходило даже до того, что она могла караулить мужа у театра, сидя в машине. А особенно ситуация усугубилась после рождения ребенка, когда девушка больше не могла сопровождать Марата на гастролях, а вынуждена была "засесть дома". Хотя, не стоит отрицать и того, что Башаров мужчина харизматичный. Вокруг него всегда было много женщин.
И все-таки, несмотря ни на что, сейчас актер пытается сохранить семью. Известно, что ради примирения с супругой он летал в Тайланд, где Лиза на тот момент отдыхала с сыном. За время пребывания там Башаров несколько раз выставлял в сторис Инстаграм видео прогулок с Марселем, а также уверял подписчиков, что у них с женой все хорошо. Но так ли это на сомом деле, пока неизвестно. Иск о разводе Шевыркова не отозвала.
Краткая информация о Марате Башарове
Имя: Марат Башаров
Отчество: Алимжанович
День рождения: 22.08.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: Москва
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о рассказе друга Башарова? 10
Лучшие комментарии
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Nika 06.03.19 16:59Думаю, что Маратик все это придумал, чтобы хоть как-то оправдать себя, именно поэтому и попросил кого-нибудь из приятелей рассказать эту полную драматизма историю. Хотя не исключено, что наивная Лиза на самом деле уже все Башарову простила, и теперь они пытаются как-то "вырулить" ситуацию. Мол ничего он не помнит, и вообще она сама ударилась и сломала себе нос. У нас же все женщины во время ссор с мужьями САМИ ломают себе части тела и ставят синяки. Иначе ведь жить скучно.
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Марина 06.03.19 20:00Да давно она его простила, тут и гадать нечего. Лиза танцует на граблях, по другому не скажешь. Вместе наверное сидели придумывали, что друг Башарова должен журналистам рассказать. Но если рассуждать с нормальной точки зрения,то когда твой муж пьет так, что потом не помнит,что творил - это уже повод задуматься. А если у тебя после его пьянок еще и синяки на теле образуются, решение одно - бежать. А не выдумывать дурацкие истории, чтобы оправдать его отвратительное поведение.
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89851272952 Луховицы 07.03.19 09:21Марату надо было женитбся на девушке своей национальности почти все мусульманки терпеливы и воспитаны в уважении к мужчине но он не послушал маму вот и результат вспыльчивый а женщины гнев мужа не сжерживают а подливают масла в огонь
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Ludmila Delong 07.03.19 00:53Отвратительный мужик, никакой актер...
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Гала 07.03.19 07:42Вот же говнюк какой!!!!!
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Роза Петровна Иркутск / 07.03.19 17:49Испугался Маратик,что карьера накроется. Ну ну.. Ждем следующих сообщений с поля битвы месяцев через несколько.
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*** Краснодар / 07.03.19 17:06Мне не понятно на что рассчитывают женщины, которые выходят замуж за мужчин с репутацией депозита и алкоголика. Или считают, что это предыдущие жены плохие и довели, а них все будет хорошо. Странно...
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[email protected] шарыпово / 07.03.19 11:21Надо любить друг-друга, а не драться и ревновать,
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Ludmila Павлодар / 07.03.19 11:14Уберите пожалуйста тошнотворную рожу Башарова М. из соц.сетей...его поведение- это уже система...хочется забыть кто он такой....
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89851272952 Луховицы / 07.03.19 09:21Марату надо было женитбся на девушке своей национальности почти все мусульманки терпеливы и воспитаны в уважении к мужчине но он не послушал маму вот и результат вспыльчивый а женщины гнев мужа не сжерживают а подливают масла в огонь
-
Гала / 07.03.19 07:42Вот же говнюк какой!!!!!
-
Ludmila Delong / 07.03.19 00:53Отвратительный мужик, никакой актер...
-
Марина / 06.03.19 20:00Да давно она его простила, тут и гадать нечего. Лиза танцует на граблях, по другому не скажешь. Вместе наверное сидели придумывали, что друг Башарова должен журналистам рассказать. Но если рассуждать с нормальной точки зрения,то когда твой муж пьет так, что потом не помнит,что творил - это уже повод задуматься. А если у тебя после его пьянок еще и синяки на теле образуются, решение одно - бежать. А не выдумывать дурацкие истории, чтобы оправдать его отвратительное поведение.
-
Nika / 06.03.19 16:59Думаю, что Маратик все это придумал, чтобы хоть как-то оправдать себя, именно поэтому и попросил кого-нибудь из приятелей рассказать эту полную драматизма историю. Хотя не исключено, что наивная Лиза на самом деле уже все Башарову простила, и теперь они пытаются как-то "вырулить" ситуацию. Мол ничего он не помнит, и вообще она сама ударилась и сломала себе нос. У нас же все женщины во время ссор с мужьями САМИ ломают себе части тела и ставят синяки. Иначе ведь жить скучно.