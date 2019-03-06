Друг Марата Башарова рассказал, из-за чего случился скандал в семье актера

К семье Марата Башарова сейчас приковано пристальное внимание поклонников и журналистов. Ведь все знают - актер и его супруга Елизавета находятся в стадии развода из-за избиения, которое произошло накануне Нового года. Еще в феврале Лиза подала иск о расторжении брака в один из судов Москвы, а Марат, оскорбленный этим, потребовал, чтобы она больше не называлась его фамилией. Но, как известно, в конфликте всегда виноваты двое. Именно поэтому один из друзей Башарова решил пролить свет на ситуацию с точки зрения актера.

Так, близкий знакомый Марата, попросивший не раскрывать его имени, рассказал, что на самом деле артист очень переживает из-за сложившейся ситуации: "он смущен, так как не помнит всех подробностей своего конфликта с Лизой". В тот вечер Башаров действительно много выпил. Случился скандал. Но актер уверен, что не мог хладнокровно ударить супругу и сломать ей нос. По его предположению, он толкнул ее, а она обо что-то ударилась. Также неправдивы слухи и о том, что он гнался за ней до лифта, избивая ее. На самом деле, как утверждает мужчина, Марат пытался остановить Елизавету, когда та в очередной раз пыталась от него уйти.

Что же касается основной причины, побуждавшей супругов ссориться, то здесь друг актера указывает на одну - ревность. По его словам, Елизавета Шевыркова оказалась очень ревнивой. Ей повсюду мерещились измены. Доходило даже до того, что она могла караулить мужа у театра, сидя в машине. А особенно ситуация усугубилась после рождения ребенка, когда девушка больше не могла сопровождать Марата на гастролях, а вынуждена была "засесть дома". Хотя, не стоит отрицать и того, что Башаров мужчина харизматичный. Вокруг него всегда было много женщин.

И все-таки, несмотря ни на что, сейчас актер пытается сохранить семью. Известно, что ради примирения с супругой он летал в Тайланд, где Лиза на тот момент отдыхала с сыном. За время пребывания там Башаров несколько раз выставлял в сторис Инстаграм видео прогулок с Марселем, а также уверял подписчиков, что у них с женой все хорошо. Но так ли это на сомом деле, пока неизвестно. Иск о разводе Шевыркова не отозвала.