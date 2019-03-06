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Друг Марата Башарова рассказал, из-за чего случился скандал в семье актера


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К семье Марата Башарова сейчас приковано пристальное внимание поклонников и журналистов. Ведь все знают - актер и его супруга Елизавета находятся в стадии развода из-за избиения, которое произошло накануне Нового года. Еще в феврале Лиза подала иск о расторжении брака в один из судов Москвы, а Марат, оскорбленный этим, потребовал, чтобы она больше не называлась его фамилией. Но, как известно, в конфликте всегда виноваты двое. Именно поэтому один из друзей Башарова решил пролить свет на ситуацию с точки зрения актера.

Так, близкий знакомый Марата, попросивший не раскрывать его имени, рассказал, что на самом деле артист очень переживает из-за сложившейся ситуации: "он смущен, так как не помнит всех подробностей своего конфликта с Лизой". В тот вечер Башаров действительно много выпил. Случился скандал. Но актер уверен, что не мог хладнокровно ударить супругу и сломать ей нос. По его предположению, он толкнул ее, а она обо что-то ударилась. Также неправдивы слухи и о том, что он гнался за ней до лифта, избивая ее. На самом деле, как  утверждает мужчина, Марат пытался остановить Елизавету, когда та в очередной раз пыталась от него уйти.

Что же касается основной причины, побуждавшей супругов ссориться, то здесь друг актера указывает на одну - ревность. По его словам, Елизавета Шевыркова оказалась очень ревнивой. Ей повсюду мерещились измены. Доходило даже до того, что она могла караулить мужа у театра, сидя в машине. А особенно ситуация усугубилась после рождения ребенка, когда девушка больше не могла сопровождать Марата на гастролях, а вынуждена была "засесть дома". Хотя, не стоит отрицать и того, что Башаров мужчина харизматичный. Вокруг него всегда было много женщин.

И все-таки, несмотря ни на что, сейчас актер пытается сохранить семью. Известно, что ради примирения с супругой он летал в Тайланд, где Лиза на тот момент отдыхала с сыном. За время пребывания там Башаров несколько раз выставлял в сторис Инстаграм видео прогулок с Марселем, а также уверял подписчиков, что у них с женой все хорошо. Но так ли это на сомом деле, пока неизвестно. Иск о разводе Шевыркова не отозвала.

Краткая информация о Марате Башарове

Имя: Марат Башаров

Отчество: Алимжанович

День рождения: 22.08.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Москва

Рост: 184 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер, телеведущий

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27 Не нравится 8 Нравится 06.03.2019 Теги: марат Башаров

А что вы думаете о рассказе друга Башарова? 10  

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Лучшие комментарии

  • Nika 06.03.19 16:59
    -
    18
    +
    Думаю, что Маратик все это придумал, чтобы хоть как-то оправдать себя, именно поэтому и попросил кого-нибудь из приятелей рассказать эту полную драматизма историю. Хотя не исключено, что наивная Лиза на самом деле уже все Башарову простила, и теперь они пытаются как-то "вырулить" ситуацию. Мол ничего он не помнит, и вообще она сама ударилась и сломала себе нос. У нас же все женщины во время ссор с мужьями САМИ ломают себе части тела и ставят синяки. Иначе ведь жить скучно.
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  • Марина 06.03.19 20:00
    -
    11
    +
    Да давно она его простила, тут и гадать нечего. Лиза танцует на граблях, по другому не скажешь. Вместе наверное сидели придумывали, что друг Башарова должен журналистам рассказать. Но если рассуждать с нормальной точки зрения,то когда твой муж пьет так, что потом не помнит,что творил - это уже повод задуматься. А если у тебя после его пьянок еще и синяки на теле образуются, решение одно - бежать. А не выдумывать дурацкие истории, чтобы оправдать его отвратительное поведение.
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  • 89851272952 Луховицы 07.03.19 09:21
    -
    10
    +
    Марату надо было женитбся на девушке своей национальности почти все мусульманки терпеливы и воспитаны в уважении к мужчине но он не послушал маму вот и результат вспыльчивый а женщины гнев мужа не сжерживают а подливают масла в огонь
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  • Ludmila Delong 07.03.19 00:53
    -
    9
    +
    Отвратительный мужик, никакой актер...
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  • Гала 07.03.19 07:42
    -
    9
    +
    Вот же говнюк какой!!!!!
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  • Роза Петровна Иркутск / 07.03.19 17:49
    -
    0
    +
    Испугался Маратик,что карьера накроется. Ну ну.. Ждем следующих сообщений с поля битвы месяцев через несколько.
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  • *** Краснодар / 07.03.19 17:06
    -
    1
    +
    Мне не понятно на что рассчитывают женщины, которые выходят замуж за мужчин с репутацией депозита и алкоголика. Или считают, что это предыдущие жены плохие и довели, а них все будет хорошо. Странно...
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  • [email protected] шарыпово / 07.03.19 11:21
    -
    3
    +
    Надо любить друг-друга, а не драться и ревновать,
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  • Ludmila Павлодар / 07.03.19 11:14
    -
    6
    +
    Уберите пожалуйста тошнотворную рожу Башарова М. из соц.сетей...его поведение- это уже система...хочется забыть кто он такой....
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  • 89851272952 Луховицы / 07.03.19 09:21
    -
    10
    +
    Марату надо было женитбся на девушке своей национальности почти все мусульманки терпеливы и воспитаны в уважении к мужчине но он не послушал маму вот и результат вспыльчивый а женщины гнев мужа не сжерживают а подливают масла в огонь
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Роза Петровна Иркутск / 07.03.19 17:53
      -
      0
      +
      Т е его национальности женщина с удовольствием лицо подставит или сор из избы..? Или вы считаете русскую бьет,а татарку(или кто он) не будет,типа земляки что ли?
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  • Гала / 07.03.19 07:42
    -
    9
    +
    Вот же говнюк какой!!!!!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ludmila Delong / 07.03.19 00:53
    -
    9
    +
    Отвратительный мужик, никакой актер...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марина / 06.03.19 20:00
    -
    11
    +
    Да давно она его простила, тут и гадать нечего. Лиза танцует на граблях, по другому не скажешь. Вместе наверное сидели придумывали, что друг Башарова должен журналистам рассказать. Но если рассуждать с нормальной точки зрения,то когда твой муж пьет так, что потом не помнит,что творил - это уже повод задуматься. А если у тебя после его пьянок еще и синяки на теле образуются, решение одно - бежать. А не выдумывать дурацкие истории, чтобы оправдать его отвратительное поведение.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Nika / 06.03.19 16:59
    -
    18
    +
    Думаю, что Маратик все это придумал, чтобы хоть как-то оправдать себя, именно поэтому и попросил кого-нибудь из приятелей рассказать эту полную драматизма историю. Хотя не исключено, что наивная Лиза на самом деле уже все Башарову простила, и теперь они пытаются как-то "вырулить" ситуацию. Мол ничего он не помнит, и вообще она сама ударилась и сломала себе нос. У нас же все женщины во время ссор с мужьями САМИ ломают себе части тела и ставят синяки. Иначе ведь жить скучно.
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