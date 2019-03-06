Телеканал HBO выпустил трейлер финального сезона сериала "Игра престолов"
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Поклонники одного из самых популярных в мире фэнтезийных сериалов "Игра престолов" находятся в приятном предвкушении - 14 апреля выйдет первая серия заключительного сезона. А буквально на днях телеканал HBO выпустил долгожданный трейлер, который порадовал фанатов своей эпичностью, но, при этом, заставил еще больше гадать о судьбе главных героев.
Начнем с того, что двухминутный ролик демонстрирует, как все главные, оставшиеся в живых, герои готовятся к масштабному сражению с Королем Ночи и его армией. Именно для этого они и собрались в крепости Старков в Винтерфелле и временно оставили свои притязания на Железный трон, объединившись перед лицом общей опасности. Из трейлера становится понятно, что Джон Сноу и Дейнерис Таргариен ведут за собой огромное войско. А вот Серсея Ланнистер наняла элитных воинов исключительно для собственной защиты. Именно они в решающий момент и должны будут сохранить за ней Железный трон.
Впрочем, многие уверены в том, что концовка у сериала получится абсолютно неожиданной. На это намекают и некоторые ключевые актеры. Так, например, ещё летом Софи Тёрнер, сыгравшая роль Сансы Старк, намекнула, что в заключительном восьмом сезоне очень многие главные герои столкнутся с неожиданными предательствами со стороны близких людей. В каждой из шести полуторачасовых серий будет чувствоваться опасность и прольется много крови, больше чем во всех предыдущих сезонах. Так что, поклонники точно не будут разочарованы.
Сделал свое предположение относительно концовки сериала и Ричард Мэдден, сыгравший короля севера Роба Старка. Так, актёр считает, что создатели "Игры престолов" вообще могут решиться на то, чтобы "убить" всех главных героев, оставив в живых только драконов. Конечно, эта версия у фанатов является не самой популярной, однако памятуя о многочисленных поворотах в сюжете, они теперь готовы ко всему.
Краткая информация о Ките Харингтон
Имя: Кит Харингтон
День рождения: 26.12.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 173 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер, модель
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А вам нравится сериал "Игра престолов"? 5
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НИК* / 07.03.19 02:33Супер! Думаю это будет что-то фееричное! Трейлер, кстати, тоже отличный! Кое что стало понятным уже сейчас.
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Сноу из Винтерфелла / 07.03.19 01:25Ждем-ждем. Обещают нереальную и абсолютно непредсказуемую концовку. Будет интересно посмотреть.
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111 / 07.03.19 00:01Не сразу, но прониклась сериалом. Теперь жду концовку. Больше всего интересна история Джона Сноу. Ну, хотя бы тот момент, когда он узнает, кем они с Дейнерис приходятся друг другу. Эпохальный сериал. Рекомендую всем!
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Р. / 06.03.19 22:03Отличный непредсказуемый сериал. Лучший в своем жанре! Однозначно достоин просмотра! Ждем финальный сезон, чувствую, будет интересно.
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Жду-н / 06.03.19 20:08Нравится?! Да очень! Жду финала с огромным нетерпением. Для меня - это едва ли не главное событие года. ))