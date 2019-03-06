Поклонники одного из самых популярных в мире фэнтезийных сериалов "Игра престолов" находятся в приятном предвкушении - 14 апреля выйдет первая серия заключительного сезона. А буквально на днях телеканал HBO выпустил долгожданный трейлер, который порадовал фанатов своей эпичностью, но, при этом, заставил еще больше гадать о судьбе главных героев.

Начнем с того, что двухминутный ролик демонстрирует, как все главные, оставшиеся в живых, герои готовятся к масштабному сражению с Королем Ночи и его армией. Именно для этого они и собрались в крепости Старков в Винтерфелле и временно оставили свои притязания на Железный трон, объединившись перед лицом общей опасности. Из трейлера становится понятно, что Джон Сноу и Дейнерис Таргариен ведут за собой огромное войско. А вот Серсея Ланнистер наняла элитных воинов исключительно для собственной защиты. Именно они в решающий момент и должны будут сохранить за ней Железный трон.

Впрочем, многие уверены в том, что концовка у сериала получится абсолютно неожиданной. На это намекают и некоторые ключевые актеры. Так, например, ещё летом Софи Тёрнер, сыгравшая роль Сансы Старк, намекнула, что в заключительном восьмом сезоне очень многие главные герои столкнутся с неожиданными предательствами со стороны близких людей. В каждой из шести полуторачасовых серий будет чувствоваться опасность и прольется много крови, больше чем во всех предыдущих сезонах. Так что, поклонники точно не будут разочарованы.

Сделал свое предположение относительно концовки сериала и Ричард Мэдден, сыгравший короля севера Роба Старка. Так, актёр считает, что создатели "Игры престолов" вообще могут решиться на то, чтобы "убить" всех главных героев, оставив в живых только драконов. Конечно, эта версия у фанатов является не самой популярной, однако памятуя о многочисленных поворотах в сюжете, они теперь готовы ко всему.