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Игорь Крутой признался: с детства он был глухим на одно ухо


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В этом году знаменитый российский композитор Игорь Крутой отмечает свой юбилей. Ему исполнится 65 лет. В честь круглой даты журналисты подготовили передачу «Крутая история», в которой рассказали о творческом пути артиста и его семье.

Как оказалось, в детстве Игорь перенес заболевание, давшее осложнение на левое ухо. Длительное лечение результатов не принесло, мальчик частично оглох. Несмотря на невозможность слышать на одно ухо, мама композитора Светлана решила, что данное обстоятельство – не помеха. Вопреки всему сын будет учиться играть на рояле.

Когда у мальчика сдавали нервы и он хотел бросить обучение, мама настаивала на обратном и говорила, что разрешит сделать это только через свой труп. В итоге, Крутой с успехом окончил музыкальное училище и продолжил дальше строить карьеру в данном направлении.

Уже больше 30 лет он считается профессионалом среди представителей музыкальной индустрии. Его композиции, написанные для себя, Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Александра Серова и многих других, знают представители разных поколений в разных странах.

Крутой за эти годы успел достичь не только творческого, но и финансового успеха. Своей маме в честь 85-летнего юбилея он купил квартиру во Флориде стоимостью 5 млн. долларов. Сейчас на территории США проживает вся его семья: жена, дочки и внучка.

Интересно, что богатства и успеха композитор добился по старинке: не заключая договоров и не взимая с исполнителей плату за исполнение его песен.

Краткая информация об Игоре Крутом

Имя: Игорь Крутой

Отчество: Яковлевич

День рождения: 29.07.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: г. Гайвороне, Украина

Рост: 176 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: музыкант, композитор, продюсер

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3 Не нравится 16 Нравится 04.03.2019 Теги: Игорь Крутой

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