Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри, исполнивший роль обаятельного Дилана Маккея, был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса в тяжелом состоянии. У актера диагностировали обширный инсульт.

О том, что Люку Перри стало плохо, медики узнали утром 27 февраля. Когда врачи прибыли к дому актера, он еще мог самостоятельно двигаться и говорить. Однако буквально на глазах его самочувствие ухудшалось.Тогда же и было принято решение отправить Люка в ближайшую больницу. Вскоре кто-то из приближенных к звезде сообщил, что артист впал в кому. Но эту новость представитель Перри поспешно опроверг. В настоящее время о состоянии голливудской знаменитости ничего неизвестно.

Примечательно, но именно в этот день, когда у актера случился инсульт, он должен был подписать контракт на участие в новой версии сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Теперь же телекомпания Fox запускает проект без персонажа Люка Перри. Многие актеры, снявшиеся в оригинальной версии, уже приступили к работе. Впрочем, создатели перезапущенного "Беверли-Хилз" утверждают, что у Перри есть открытое предложение на съемку в стольких эпизодах, в скольких он посчитает возможным принять участие.

Не оставили без внимания случившееся с актером его друзья и коллеги по съемочным площадкам. Так Иан Зиринг, Кристи Свенсон и Шеннен Доэрти выложили на своих Instagram-страничках посты в поддержку Люка. Они призывают всех поклонников помолиться за его здоровье и скорейшее выздоровление, а также выказывают искреннее беспокойство произошедшим.

Очень обеспокоены состоянием кумира и поклонники. Многие отмечают, что любили в детстве сериал "90210", и особенно Дилана Маккея, которого так блестяще воплотил на экране Люк Перри. Сам же актер в одном из недавних интервью признался, что это он создал этого героя и теперь будет связан с ним до самой своей смерти.