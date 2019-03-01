Люк Перри, звезда "Беверли-Хиллз, 90210" попал в больницу с инсультом
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Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри, исполнивший роль обаятельного Дилана Маккея, был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса в тяжелом состоянии. У актера диагностировали обширный инсульт.
О том, что Люку Перри стало плохо, медики узнали утром 27 февраля. Когда врачи прибыли к дому актера, он еще мог самостоятельно двигаться и говорить. Однако буквально на глазах его самочувствие ухудшалось.Тогда же и было принято решение отправить Люка в ближайшую больницу. Вскоре кто-то из приближенных к звезде сообщил, что артист впал в кому. Но эту новость представитель Перри поспешно опроверг. В настоящее время о состоянии голливудской знаменитости ничего неизвестно.
Примечательно, но именно в этот день, когда у актера случился инсульт, он должен был подписать контракт на участие в новой версии сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Теперь же телекомпания Fox запускает проект без персонажа Люка Перри. Многие актеры, снявшиеся в оригинальной версии, уже приступили к работе. Впрочем, создатели перезапущенного "Беверли-Хилз" утверждают, что у Перри есть открытое предложение на съемку в стольких эпизодах, в скольких он посчитает возможным принять участие.
Не оставили без внимания случившееся с актером его друзья и коллеги по съемочным площадкам. Так Иан Зиринг, Кристи Свенсон и Шеннен Доэрти выложили на своих Instagram-страничках посты в поддержку Люка. Они призывают всех поклонников помолиться за его здоровье и скорейшее выздоровление, а также выказывают искреннее беспокойство произошедшим.
Очень обеспокоены состоянием кумира и поклонники. Многие отмечают, что любили в детстве сериал "90210", и особенно Дилана Маккея, которого так блестяще воплотил на экране Люк Перри. Сам же актер в одном из недавних интервью признался, что это он создал этого героя и теперь будет связан с ним до самой своей смерти.
А вы смотрели сериал "Беверли- Хиллз, 90210"? 4
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Поля / 01.03.19 17:32М-да, обширный инсульт :( Надеюсь, восстановится и сможет вернуться к актерской карьере. А вообще, грустно все это. Еще вчера мы смотрели на него молодого с экранов ТВ, а где-то полгода назад я увидела, какими стали все актеры сериала "Беверли-Хиллз" и офигела. По другому не скажешь. Как же мы все стремительно стареем.
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Анна Самара / 01.03.19 16:34Мой любимчик в сериале. Время не щадит никого ((( Очень грустная новость. Поправляйся, красавчик Дилан Маккей.
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1111 / 01.03.19 16:21Сериал на слуху, конечно, но я его не смотрел, так как росла в деревне, и в 90 - е у нас не было канала, где бы шла такая красота. Поэтому имя актера мне ни о чем не говорит, но по-человечески желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления.
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Светлана / 01.03.19 15:32Надо же, какая новость (( Как же он мне нравился в детстве. С ума по нему сходила. Прекрасный актер, красивый и обаятельный мужчина. Скорейшего выздоровления!