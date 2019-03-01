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Неизвестный мужчина напал на Злату Огневич возле ее дома


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Недавно, 28 февраля, на известную певицу Злату Огневич совершили неожиданное нападение. Этот неприятный инцидент произошел у подъезда звезды, когда певица возвращалась домой поздно вечером после своего концерта. Неизвестный мужчина стал бросаться на девушку и угрожать ей. Трудно представить, что он мог бы сделать дальше, но к счастью, рядом находился водитель Огневич: мужчина вовремя вмешался в происходящее, пришел на помощь певице и вызвал полицию. Нападавшего вскоре забрали в участок. Сама певица не пострадала, но отделалась сильным испугом и сейчас находится в подавленном состоянии.

Во время нападения Огневич снимала неизвестного мужчину на свой телефон: на записи видно, что он вел себя агрессивно, неадекватно и говорил, что никто ей не сможет помочь. Эту запись звезда выложила в Insta-Stories. Она сказала, что страна должна знать таких «героев»: на отрывке из видео отчетливо видно мужчину и как он бросается на девушку. "Не поступай так со мной. Я никогда не отстану" - резко бросает он.

Позже исполнительница прокомментировала этот случай в профиле в Инстаграм: она сняла видео для своих фанатов. "Я знаю, что совершивший это, смотрит меня" - сообщила Огневич. Судя по всему, девушка и ранее получала угрозы в социальных сетях, так как сказала, что ожидала такого нападения уже давно.

"Я прошу оставить меня в покое. Не надо преследовать меня, иначе это приведет к достаточно неприятной для тебя истории" - она напрямую обратилась к агрессору в записи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзі! Вдячна за Вашу підтримку🙏🏽 . Ось що хочу сказати. Погрози лунають давно і не тільки від цієї людини. В нашій країні поки що НЕМАЄ механізму, як можна себе захистити в таких випадках🤷🏻‍♀️ Єдину пораду, яку мені дав юрист,- це піти на курси самооборони. Ось цим і замусь. Так що, тримайтеся, нападники! . ♦️Героїв треба знати в обличчя, тому можете просто зараз йти і дивитися мої сторіз стосовно цього нічного нападу♦️ . #україна #златаогневич #українськамузика #ukraine #zlataognevich #singer #music

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Украинская исполнительница сильно испугана и взволнована этим событием. И, несмотря на то, что мужчину арестовали, она все равно не чувствует себя в безопасности, так как преступник знает адрес певицы. Звезда не знает, как поступать дальше, потому что не представляет, как защитить себя от подобных нападений.


0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2019 Теги: Злата Огневич

Как вы думайте, что можно предпринять в этой ситуации? 2  

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  • Марина / 01.03.19 20:54
    -
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    Пусть поймет охранника или баллончик с собой носит. Есть множество вариантов, как защититься. Тем более, что теперь уже от него не отстанет полиция.
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  • Кира / 01.03.19 20:53
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    Встречаются же всякие неадекваты. Не понимаю, что их заставляет так поступать. Что она сделала, что на нее надо было нападать и угрожать еще? Надеюсь, разбираться с ним.
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