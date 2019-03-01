Неизвестный мужчина напал на Злату Огневич возле ее дома

Недавно, 28 февраля, на известную певицу Злату Огневич совершили неожиданное нападение. Этот неприятный инцидент произошел у подъезда звезды, когда певица возвращалась домой поздно вечером после своего концерта. Неизвестный мужчина стал бросаться на девушку и угрожать ей. Трудно представить, что он мог бы сделать дальше, но к счастью, рядом находился водитель Огневич: мужчина вовремя вмешался в происходящее, пришел на помощь певице и вызвал полицию. Нападавшего вскоре забрали в участок. Сама певица не пострадала, но отделалась сильным испугом и сейчас находится в подавленном состоянии.

Во время нападения Огневич снимала неизвестного мужчину на свой телефон: на записи видно, что он вел себя агрессивно, неадекватно и говорил, что никто ей не сможет помочь. Эту запись звезда выложила в Insta-Stories. Она сказала, что страна должна знать таких «героев»: на отрывке из видео отчетливо видно мужчину и как он бросается на девушку. "Не поступай так со мной. Я никогда не отстану" - резко бросает он.

Позже исполнительница прокомментировала этот случай в профиле в Инстаграм: она сняла видео для своих фанатов. "Я знаю, что совершивший это, смотрит меня" - сообщила Огневич. Судя по всему, девушка и ранее получала угрозы в социальных сетях, так как сказала, что ожидала такого нападения уже давно.

"Я прошу оставить меня в покое. Не надо преследовать меня, иначе это приведет к достаточно неприятной для тебя истории" - она напрямую обратилась к агрессору в записи.

Украинская исполнительница сильно испугана и взволнована этим событием. И, несмотря на то, что мужчину арестовали, она все равно не чувствует себя в безопасности, так как преступник знает адрес певицы. Звезда не знает, как поступать дальше, потому что не представляет, как защитить себя от подобных нападений.