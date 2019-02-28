На свадьбе Доминика Джокера Ольга Бузова вспомнила своего бывшего мужа
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Все, кто следит за жизнью Ольги Бузовой, или даже не следит, знают, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым она так и не решилась на новые отношения. И хотя поклонники очень надеются в скором времени увидеть свою любимицу вновь "пристроенной" и счастливой, Ольга пока не торопится кому-то дарить свое сердце.
А почему это происходит фанаты певицы пытаются разобраться вот уже не первый год. И одна из популярных версий гласит, что Бузова по-прежнему не может забыть своего экс-супруга. И на днях, отдыхая на свадьбе Доминика Джокера и Екатерины Кокориной, Ольга дала еще один повод так думать.
Как оказалось, грандиозное торжество проходило в ресторане "Ласточка" - знаковом для певицы месте. Ведь в летом 2012 года здесь состоялось и ее бракосочетание с Дмитрием Тарасовым. К тому же, на их свадьбе тогда выступал и Доминик Джокер. Возможно, эти совпадения, плюс атмосфера любви и навеяли на Бузову воспоминания о том далеком счастливом дне. И конечно, в уже привычной манере, теледива тут же поспешила поделиться своими эмоциями с подписчиками в Инстаграм.
Девушка выложила трогательный пост, в котором от души поздравила молодоженов со значимым событием. А также добавила сюда довольно многозначительную фразу: "Когда-то в этом месте была и моя свадьба..." Чуткие поклонники звезды тут же поняли, что она загрустила и принялись подбадривать. "Оля, у тебя все еще впереди!", "Плюнь и разотри", - писали преданные фанаты. А для многих было неожиданностью узнать, что певица все еще вспоминает бывшего мужа.
Подтвердила то, что Ольга расстроена и ситуация с букетом. Ведущая не скрывала, что очень хотела поймать его на торжестве. Однако, когда букет пролетел над ее головой, девушка не смогла сдержать эмоций и почему-то обвинила в своем фиаско мужчин, назвав их прямо в сторис Инстаграма весьма оскорбительным словом. За это на поющую ведущую обрушилась волна уже ставшей для нее привычной критики.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, питает ли Ольга до сих пор чувства к бывшему мужу? 3
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Варя / 28.02.19 21:45Ольге следует присмотреться к Тимуру Батрудинову. Уж она-то ему точно нравится. Красивая пара получилась бы. Тем более, давно дружат, значит знают друг-друга. Бери быка за рога, Тимур. Может и Бузова рядом с тобой остепенится наконец, и мы немного от нее отдохнем :)
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Карамелька / 28.02.19 21:14Бузова повсюду привлекает к себе внимание не с лучшей стороны. Даже на этой свадьбе умудрилась "выделиться". И стоило ли так выказывать свое недовольство из-за непойманного букета?! И вообще, додумалась выругаться в сторис, хотя знает, что на нее много детей подписано. Глупое поведение капризного ребенка. Оля, если повзрослеешь, то гляди и счастье само привалит. А пока так себя ведешь, ни один нормальный мужчина всерьез не заинтересуется.
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Мари / 28.02.19 20:21Пока Ольга будет вспоминать Тарасова, свадьбу, развод, измену - все, что с ним связано, в ее жизнь новая любовь не придет. Она держится за старое. Это видно. Все ее песни, интервью, посты крутятся около одной темы - предательства. Она сама не понимает, что портит свои карму, отталкивая счастье. Ей срочно нужно жизнь переосмыслить. И в первую очередь ради самой себя.