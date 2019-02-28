На свадьбе Доминика Джокера Ольга Бузова вспомнила своего бывшего мужа

Все, кто следит за жизнью Ольги Бузовой, или даже не следит, знают, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым она так и не решилась на новые отношения. И хотя поклонники очень надеются в скором времени увидеть свою любимицу вновь "пристроенной" и счастливой, Ольга пока не торопится кому-то дарить свое сердце.

А почему это происходит фанаты певицы пытаются разобраться вот уже не первый год. И одна из популярных версий гласит, что Бузова по-прежнему не может забыть своего экс-супруга. И на днях, отдыхая на свадьбе Доминика Джокера и Екатерины Кокориной, Ольга дала еще один повод так думать.

Как оказалось, грандиозное торжество проходило в ресторане "Ласточка" - знаковом для певицы месте. Ведь в летом 2012 года здесь состоялось и ее бракосочетание с Дмитрием Тарасовым. К тому же, на их свадьбе тогда выступал и Доминик Джокер. Возможно, эти совпадения, плюс атмосфера любви и навеяли на Бузову воспоминания о том далеком счастливом дне. И конечно, в уже привычной манере, теледива тут же поспешила поделиться своими эмоциями с подписчиками в Инстаграм.

Девушка выложила трогательный пост, в котором от души поздравила молодоженов со значимым событием. А также добавила сюда довольно многозначительную фразу: "Когда-то в этом месте была и моя свадьба..." Чуткие поклонники звезды тут же поняли, что она загрустила и принялись подбадривать. "Оля, у тебя все еще впереди!", "Плюнь и разотри", - писали преданные фанаты. А для многих было неожиданностью узнать, что певица все еще вспоминает бывшего мужа.

Подтвердила то, что Ольга расстроена и ситуация с букетом. Ведущая не скрывала, что очень хотела поймать его на торжестве. Однако, когда букет пролетел над ее головой, девушка не смогла сдержать эмоций и почему-то обвинила в своем фиаско мужчин, назвав их прямо в сторис Инстаграма весьма оскорбительным словом. За это на поющую ведущую обрушилась волна уже ставшей для нее привычной критики.