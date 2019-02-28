 
 
 

 
 
На главную
 
 

На свадьбе Доминика Джокера Ольга Бузова вспомнила своего бывшего мужа


1 0

Все, кто следит за жизнью Ольги Бузовой, или даже не следит, знают, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым она так и не решилась на новые отношения. И хотя поклонники очень надеются в скором времени увидеть свою любимицу вновь "пристроенной" и счастливой, Ольга пока не торопится кому-то дарить свое сердце.

А почему это происходит фанаты певицы пытаются разобраться вот уже не первый год. И одна из популярных версий гласит, что Бузова по-прежнему не может забыть своего экс-супруга. И на днях, отдыхая на свадьбе Доминика Джокера и Екатерины Кокориной, Ольга дала еще один повод так думать.

Как оказалось, грандиозное торжество проходило в ресторане "Ласточка" - знаковом для певицы месте. Ведь в летом 2012 года здесь состоялось и ее бракосочетание с Дмитрием Тарасовым. К тому же, на их свадьбе тогда выступал и Доминик Джокер. Возможно, эти совпадения, плюс атмосфера любви и навеяли на Бузову воспоминания о том далеком счастливом дне. И конечно, в уже привычной манере, теледива тут же поспешила поделиться своими эмоциями с подписчиками в Инстаграм.

Девушка выложила трогательный пост, в котором от души поздравила молодоженов со значимым событием. А также добавила сюда довольно многозначительную фразу: "Когда-то в этом месте была и моя свадьба..." Чуткие поклонники звезды тут же поняли, что она загрустила и принялись подбадривать. "Оля, у тебя все еще впереди!", "Плюнь и разотри", - писали преданные фанаты. А для многих было неожиданностью узнать, что певица все еще вспоминает бывшего мужа.

Подтвердила то, что Ольга расстроена и ситуация с букетом. Ведущая не скрывала, что очень хотела поймать его на торжестве. Однако, когда букет пролетел над ее головой, девушка не смогла сдержать эмоций и почему-то обвинила в своем фиаско мужчин, назвав их прямо в сторис Инстаграма весьма оскорбительным словом. За это на поющую ведущую обрушилась волна уже ставшей для нее привычной критики.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

Смотреть фотографии с Ольгой Бузовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 28.02.2019 Теги: Ольга Бузова

А как вы думаете, питает ли Ольга до сих пор чувства к бывшему мужу? 3  

Оставить комментарий
  • Варя / 28.02.19 21:45
    -
    2
    +
    Ольге следует присмотреться к Тимуру Батрудинову. Уж она-то ему точно нравится. Красивая пара получилась бы. Тем более, давно дружат, значит знают друг-друга. Бери быка за рога, Тимур. Может и Бузова рядом с тобой остепенится наконец, и мы немного от нее отдохнем :)
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Карамелька / 28.02.19 21:14
    -
    0
    +
    Бузова повсюду привлекает к себе внимание не с лучшей стороны. Даже на этой свадьбе умудрилась "выделиться". И стоило ли так выказывать свое недовольство из-за непойманного букета?! И вообще, додумалась выругаться в сторис, хотя знает, что на нее много детей подписано. Глупое поведение капризного ребенка. Оля, если повзрослеешь, то гляди и счастье само привалит. А пока так себя ведешь, ни один нормальный мужчина всерьез не заинтересуется.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мари / 28.02.19 20:21
    -
    1
    +
    Пока Ольга будет вспоминать Тарасова, свадьбу, развод, измену - все, что с ним связано, в ее жизнь новая любовь не придет. Она держится за старое. Это видно. Все ее песни, интервью, посты крутятся около одной темы - предательства. Она сама не понимает, что портит свои карму, отталкивая счастье. Ей срочно нужно жизнь переосмыслить. И в первую очередь ради самой себя.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору