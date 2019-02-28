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Эд Ширан женился на своей возлюбленной Черри Сибборн


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На днях стало известно, что британский певец, исполнитель всемирно известных песен «Shape Of You» и «Thinking out loud» Эд Ширан женился на своей избраннице Черри Сибборн.

Об этом стало известно, когда исполнитель давал интервью для издательства «Access». Британского исполнителя называют настоящим конспиратором, потому что о состоявшейся свадьбе не было известно в СМИ, хотя о помолвке пара объявила еще в январе этого года. Эд признался, что никогда не хотел выставлять свои отношения на показ, потому так долго скрывал это событие от посторонних глаз.
Стоит напомнить, что до начала отношений Эд и Черри учились вместе в средней школе имени святого Томаса Милка, которая находится в городе Фрамлингеме. Пара всегда старалась держать свои отношения в тайне, не освещать никаких подробностей на публике. Хотя в социальных сетях певца появлялись милые, семейные фото с Черри.

А также в 2017 году Эд посвятил девушке одну из своих лирических баллад под названием «Perfect», которая сразу же покорила всех фанатов исполнителя и критиков. В своем интервью он поделился, что никогда не думал, что у него завяжутся отношения с его одноклассницей. Но он понимал, что всегда хотел связать жизнь с человеком, который не принадлежит к миру шоу бизнеса. «Я не хотел связываться с актрисами или другими девушками из этой индустрии. А Черри – это та самая, единственная» - сообщил певец.


Как известно, пара состояла в отношениях с 2015 года. В начале этого года было объявлено о помолвке певца с его девушкой. О подробностях со свадьбы стало известно только сейчас. По словам свидетелей, торжество прошло в узком кругу друзей и родственников. На празднике также присутствовал священник, который расписал молодых. Всего, на свадьбе было около 40 человек. Все прошло без лишнего шума и пафоса.

Краткая информация об Эде Ширан

Имя: Эд Ширан

День рождения: 07.02.1991

Возраст: 28 лет

Место рождения: Галифакс, Великобритания

Рост: 172 см

Вес: 82 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: музыкант, певец

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0 Не нравится 1 Нравится 28.02.2019 Теги: Эд Ширан

А вам нравиться пара Эд Ширан и Черри Сибборн? 2  

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  • Ника / 28.02.19 18:02
    -
    1
    +
    Я даже не подозревала, что у него все эти годы девушка была. Повезло ей. Он такой талантливый парень. Из всех звезд самый настоящий и живой. Слушаю его песни уже несколько лет, и они мне никогда не разонравятся, наверно.
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  • Анна / 28.02.19 18:01
    -
    2
    +
    Идеальная пара! Когда слушала Perfect, так и думала, что он посвятил ее какой-то девушке. Очень рада, что они поженились. Видно, что любят искренне друг друга. Они такие милые вместе, таким прям хочется счастья пожелать.
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