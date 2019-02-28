Эд Ширан женился на своей возлюбленной Черри Сибборн
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На днях стало известно, что британский певец, исполнитель всемирно известных песен «Shape Of You» и «Thinking out loud» Эд Ширан женился на своей избраннице Черри Сибборн.
Об этом стало известно, когда исполнитель давал интервью для издательства «Access». Британского исполнителя называют настоящим конспиратором, потому что о состоявшейся свадьбе не было известно в СМИ, хотя о помолвке пара объявила еще в январе этого года. Эд признался, что никогда не хотел выставлять свои отношения на показ, потому так долго скрывал это событие от посторонних глаз.
Стоит напомнить, что до начала отношений Эд и Черри учились вместе в средней школе имени святого Томаса Милка, которая находится в городе Фрамлингеме. Пара всегда старалась держать свои отношения в тайне, не освещать никаких подробностей на публике. Хотя в социальных сетях певца появлялись милые, семейные фото с Черри.
А также в 2017 году Эд посвятил девушке одну из своих лирических баллад под названием «Perfect», которая сразу же покорила всех фанатов исполнителя и критиков. В своем интервью он поделился, что никогда не думал, что у него завяжутся отношения с его одноклассницей. Но он понимал, что всегда хотел связать жизнь с человеком, который не принадлежит к миру шоу бизнеса. «Я не хотел связываться с актрисами или другими девушками из этой индустрии. А Черри – это та самая, единственная» - сообщил певец.
Как известно, пара состояла в отношениях с 2015 года. В начале этого года было объявлено о помолвке певца с его девушкой. О подробностях со свадьбы стало известно только сейчас. По словам свидетелей, торжество прошло в узком кругу друзей и родственников. На празднике также присутствовал священник, который расписал молодых. Всего, на свадьбе было около 40 человек. Все прошло без лишнего шума и пафоса.
Краткая информация об Эде Ширан
Имя: Эд Ширан
День рождения: 07.02.1991
Возраст: 28 лет
Место рождения: Галифакс, Великобритания
Рост: 172 см
Вес: 82 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: музыкант, певец
Фотографии
Фотографии
А вам нравиться пара Эд Ширан и Черри Сибборн? 2
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Ника / 28.02.19 18:02Я даже не подозревала, что у него все эти годы девушка была. Повезло ей. Он такой талантливый парень. Из всех звезд самый настоящий и живой. Слушаю его песни уже несколько лет, и они мне никогда не разонравятся, наверно.
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Анна / 28.02.19 18:01Идеальная пара! Когда слушала Perfect, так и думала, что он посвятил ее какой-то девушке. Очень рада, что они поженились. Видно, что любят искренне друг друга. Они такие милые вместе, таким прям хочется счастья пожелать.