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Мадонна и Леди Гага помирились после восьми лет ссоры


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Вечером с 25 февраля на 26 прошла грандиозная номинация "Оскар", которая привлекла внимание многих зрителей и прессы. Но это событие знаменательно не только шикарными появлениями звезд на ковровой дорожке и их наградами. На вечере произошло неожиданное примирение всемирно известных исполнительниц: Леди Гаги и Мадонны. 

Вечером с 25 февраля на 26 прошла грандиозная номинация "Оскар", которая привлекла внимание многих зрителей и прессы. Но это событие знаменательно не только шикарными появлениями звезд на ковровой дорожке и их наградами. На вечере произошло неожиданное примирение всемирно известных исполнительниц: Леди Гаги и Мадонны. 
До этого звезды враждовали на протяжении долгих восьми лет. Основанием для такой затяжной ссоры стала песня Леди Гаги "Thisway", чей релиз датируется 2011 годом. Тогда Мадонна обвинила певицу в плагиате: она утверждала, что композиция эпатажной поп-певицы напоминает уже известную работу Мадонны "ExpressYourself", которая вышла в свет в далеком 1989 году. После такого инцидента обе звезды довольно резко и критично отзывались друг о друге в прессе. 


Но на церемонии "Оскар" Леди Гага и Мадонна наконец-то уладили затяжной конфликт: 60-летняя певица поздравила свою коллегу с получением статуэтки. 
После певицы устроили совместную фотосессию. На снимках Мадонна отнимает Гагу, будто между ними не было неприязни все эти годы. В своем инстаграм королева поп-музыка написала под фотографией: не связывайтесь с итальянками. Кроме этого, в сети появилась видеозапись со съемок, где обе звезды мило общаются между собой. 
Кажется, все взаимные претензии певиц канули в Лету. 


Напомним, что 26 февраля, Леди Гаги получила статуэтку Оскар за лучшую песню года в фильме "Звезда родилась". В нем исполнительница, а теперь уже и актриса, снялась с Брэдли Купером. Картина вышла в Америке 23 октября 2018 года и сразу же получила вал положительных отзывов, в которых отмечали замечательную игру актеров, приятную атмосферу и потрясающее музыкальное сопровождение. Критики горячие приняли их дуэт и сказали, что между звездами чувствовалась настоящая "химия".

Краткая информация о Леди Гага

Имя: Леди Гага

День рождения: 28.03.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 155 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица, автор песен

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0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2019 Теги: Леди Гага

А как вы думайте, правда ли Леди Гага виновна в плагиате? 2  

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