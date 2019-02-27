Мадонна и Леди Гага помирились после восьми лет ссоры

Вечером с 25 февраля на 26 прошла грандиозная номинация "Оскар", которая привлекла внимание многих зрителей и прессы. Но это событие знаменательно не только шикарными появлениями звезд на ковровой дорожке и их наградами. На вечере произошло неожиданное примирение всемирно известных исполнительниц: Леди Гаги и Мадонны.

Вечером с 25 февраля на 26 прошла грандиозная номинация "Оскар", которая привлекла внимание многих зрителей и прессы. Но это событие знаменательно не только шикарными появлениями звезд на ковровой дорожке и их наградами. На вечере произошло неожиданное примирение всемирно известных исполнительниц: Леди Гаги и Мадонны.

До этого звезды враждовали на протяжении долгих восьми лет. Основанием для такой затяжной ссоры стала песня Леди Гаги "Thisway", чей релиз датируется 2011 годом. Тогда Мадонна обвинила певицу в плагиате: она утверждала, что композиция эпатажной поп-певицы напоминает уже известную работу Мадонны "ExpressYourself", которая вышла в свет в далеком 1989 году. После такого инцидента обе звезды довольно резко и критично отзывались друг о друге в прессе.



Но на церемонии "Оскар" Леди Гага и Мадонна наконец-то уладили затяжной конфликт: 60-летняя певица поздравила свою коллегу с получением статуэтки.

После певицы устроили совместную фотосессию. На снимках Мадонна отнимает Гагу, будто между ними не было неприязни все эти годы. В своем инстаграм королева поп-музыка написала под фотографией: не связывайтесь с итальянками. Кроме этого, в сети появилась видеозапись со съемок, где обе звезды мило общаются между собой.

Кажется, все взаимные претензии певиц канули в Лету.



Напомним, что 26 февраля, Леди Гаги получила статуэтку Оскар за лучшую песню года в фильме "Звезда родилась". В нем исполнительница, а теперь уже и актриса, снялась с Брэдли Купером. Картина вышла в Америке 23 октября 2018 года и сразу же получила вал положительных отзывов, в которых отмечали замечательную игру актеров, приятную атмосферу и потрясающее музыкальное сопровождение. Критики горячие приняли их дуэт и сказали, что между звездами чувствовалась настоящая "химия".