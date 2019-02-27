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Лера Кудрявцева призналась, что хочет еще одного ребенка


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Ведущая популярного шоу «Секрет на миллион» в последнее время стала чаще выходить в эфир и общаться с подписчиками напрямую. На днях она откровенно ответила на очередные вопросы фолловеров. Лера честно призналась, что ей хотелось бы родить еще одного ребенка. Правда, на данный момент это только мысли и желания.

Кроме этого сделала Лера еще одно признание, удивившее многих пользователей. Кудрявцева рассказала, что на протяжении многих лет не может расстаться с вредной привычкой. Курит она много.

Противоречивые заявления телеведущей произвели эффект бомбы в комментариях. Подписчики засыпали ее вопросами, как она могла родить дочь и как кормит ее сейчас, если с вредной привычкой не может расстаться уже не один год. Некоторые пользователи задавали вопрос весьма тактично, другие же позволяли себе обращаться в грубой форме. И тех, и других подписчиков Лера проигнорировала.

Напомним, что в прошлом году телеведущая во второй раз стала мамой. Дочку Машу она родила от мужа хоккеиста Игоря Макарова. Довольно-таки быстро Лера пришла в форму и сразу же вернулась к работе. На основании этого поклонники и журналисты неоднократно предполагали, что Кудрявцева не рожала, а воспользовалась услугами суррогатной матери.

Подобные слухи женщина категорически отрицает, а сами предположения ее возмущают.

Краткая информация о Лере Кудрявцевой

Имя: Лера Кудрявцева

Отчество: Львовна

День рождения: 19.05.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Рост: 167 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2019 Теги: Лера Кудрявцева

А вы знали о вредных привычках Леры Кудрявцевой? 3  

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