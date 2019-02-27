Лера Кудрявцева призналась, что хочет еще одного ребенка
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Ведущая популярного шоу «Секрет на миллион» в последнее время стала чаще выходить в эфир и общаться с подписчиками напрямую. На днях она откровенно ответила на очередные вопросы фолловеров. Лера честно призналась, что ей хотелось бы родить еще одного ребенка. Правда, на данный момент это только мысли и желания.
Кроме этого сделала Лера еще одно признание, удивившее многих пользователей. Кудрявцева рассказала, что на протяжении многих лет не может расстаться с вредной привычкой. Курит она много.
Противоречивые заявления телеведущей произвели эффект бомбы в комментариях. Подписчики засыпали ее вопросами, как она могла родить дочь и как кормит ее сейчас, если с вредной привычкой не может расстаться уже не один год. Некоторые пользователи задавали вопрос весьма тактично, другие же позволяли себе обращаться в грубой форме. И тех, и других подписчиков Лера проигнорировала.
Напомним, что в прошлом году телеведущая во второй раз стала мамой. Дочку Машу она родила от мужа хоккеиста Игоря Макарова. Довольно-таки быстро Лера пришла в форму и сразу же вернулась к работе. На основании этого поклонники и журналисты неоднократно предполагали, что Кудрявцева не рожала, а воспользовалась услугами суррогатной матери.
Подобные слухи женщина категорически отрицает, а сами предположения ее возмущают.
Краткая информация о Лере Кудрявцевой
Имя: Лера Кудрявцева
Отчество: Львовна
День рождения: 19.05.1971
Возраст: 47 лет
Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Рост: 167 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы знали о вредных привычках Леры Кудрявцевой? 3
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барби северодвинск / 27.02.19 22:04Я не знала,что Лера курит.Выглядит вродибы хорошо в гриме и накладными ресницами.А что под гримом одному мужу известно.Значит и под гримом нормальная кожа и внешность.
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Цыганка Аза / 27.02.19 15:41Ну, вот и все. Не рожала, значит.
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Масяня / 27.02.19 13:53Сейчас все больше пропагандируют здоровый образ. При таком курсе, Лера могла и придержать язык за зубами. Она личность публичная и на нее все-таки равняются.