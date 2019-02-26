Пользователи сети назвали неприличным платье Кендалл Дженнер
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23-летняя модель появилась на одной из вечеринок, проходившей после вручения Оскара звездам голливудского кино. Младшая сестра Ким Кардашьян в очередной раз потрясла публику, выбрав для вечеринки максимально открытый наряд.
Разрезы по бокам платья были настолько широкими и высокими, что одеяние больше напоминало боди с пришитыми к нему спереди и сзади кусками ткани. Мало чего скрывал и верх платья. Без стеснения Кендалл демонстрировала публике глубокое декольте и умопомрачительный вырез на спине.
Было заметно, что эффектный и открытый наряд оказался не самым удобным. При ходьбе модель то и дело поправляла его, чтобы не наступать на длинную ткань, путающуюся между ногами.
Когда девушка поворачивалась боком, каждый присутствующий, не особо приглядываясь, мог заметить не только высокие трусы, но и оценить идеальную эпиляцию зоны бикини. Пользователи сети посчитали, что этот наряд настолько открыт, что назвать его приличным, крайне сложно.
На вечеринке девушка, которая в прошлом году была признана самой богатой моделью мира, появилась в сопровождении своего отца-мамы. Мужчина, удививший мировую общественность операцией по смене пола в уже почтенном возрасте, сейчас активно готовится к свадьбе со своим женихом.
На вечеринке он, очевидно, решил не затмевать дочь и подобрал элегантное платье-кейп с блестками длиной немного выше колена.
Краткая информация о Кендалле Дженнер
Имя: Кендалл Дженнер
День рождения: 03.11.1995
Возраст: 23 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 179 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая, актриса
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Вам нравится платье Кендалл? 8
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Влада / 27.02.19 15:56Если есть на что посмотреть то почему бы и не надеть такое платье?
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Айк Москва / 26.02.19 18:21Если бы не их дела срамные дела, я бы с младшей встречаться бы стал.
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СладкаяКонфетка / 26.02.19 18:17Всё их потомство, как и у других таких же семеек чудаков, станут расплачиваться за дела их предков. Я уже не говорю про обычных людей, у обычных людей, есть пример для подражаний.
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Димон 77 / 26.02.19 18:12Жду, когда, кто не будь из них налажает, причем с видео подтверждением.
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Сантос Крыжополь / 26.02.19 18:06У её сестры Ким, ещё есть чем по хвастаться в будущем разумеется, надо только подождать.
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Штымп Саратов / 26.02.19 17:52Поеду в америку и от чпокаю во все дырки.
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Wow / 26.02.19 17:17Да тут даже не знаешь, чему больше поражаться: платью-труселям с нашитыми тряпками или чудо- папеньке.
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Яна / 26.02.19 15:32Когда они уже без трусов начнут приходить, чо уж тут. Остальное же все видели уже.