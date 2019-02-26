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Пользователи сети назвали неприличным платье Кендалл Дженнер


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23-летняя модель появилась на одной из вечеринок, проходившей после вручения Оскара звездам голливудского кино. Младшая сестра Ким Кардашьян в очередной раз потрясла публику, выбрав для вечеринки максимально открытый наряд.

Разрезы по бокам платья были настолько широкими и высокими, что одеяние больше напоминало боди с пришитыми к нему спереди и сзади кусками ткани. Мало чего скрывал и верх платья. Без стеснения Кендалл демонстрировала публике глубокое декольте и умопомрачительный вырез на спине.

Было заметно, что эффектный и открытый наряд оказался не самым удобным. При ходьбе модель то и дело поправляла его, чтобы не наступать на длинную ткань, путающуюся между ногами.

Когда девушка поворачивалась боком, каждый присутствующий, не особо приглядываясь, мог заметить не только высокие трусы, но и оценить идеальную эпиляцию зоны бикини. Пользователи сети посчитали, что этот наряд настолько открыт, что назвать его приличным, крайне сложно.

На вечеринке девушка, которая в прошлом году была признана самой богатой моделью мира, появилась в сопровождении своего отца-мамы. Мужчина, удививший мировую общественность операцией по смене пола в уже почтенном возрасте, сейчас активно готовится к свадьбе со своим женихом.

На вечеринке он, очевидно, решил не затмевать дочь и подобрал элегантное платье-кейп с блестками длиной немного выше колена.

Краткая информация о Кендалле Дженнер

Имя: Кендалл Дженнер

День рождения: 03.11.1995

Возраст: 23 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 179 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая, актриса

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4 Не нравится 8 Нравится 26.02.2019 Теги: Кендалл Дженнер

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