Пользователи сети назвали неприличным платье Кендалл Дженнер

23-летняя модель появилась на одной из вечеринок, проходившей после вручения Оскара звездам голливудского кино. Младшая сестра Ким Кардашьян в очередной раз потрясла публику, выбрав для вечеринки максимально открытый наряд.

Разрезы по бокам платья были настолько широкими и высокими, что одеяние больше напоминало боди с пришитыми к нему спереди и сзади кусками ткани. Мало чего скрывал и верх платья. Без стеснения Кендалл демонстрировала публике глубокое декольте и умопомрачительный вырез на спине.

Было заметно, что эффектный и открытый наряд оказался не самым удобным. При ходьбе модель то и дело поправляла его, чтобы не наступать на длинную ткань, путающуюся между ногами.

Когда девушка поворачивалась боком, каждый присутствующий, не особо приглядываясь, мог заметить не только высокие трусы, но и оценить идеальную эпиляцию зоны бикини. Пользователи сети посчитали, что этот наряд настолько открыт, что назвать его приличным, крайне сложно.

На вечеринке девушка, которая в прошлом году была признана самой богатой моделью мира, появилась в сопровождении своего отца-мамы. Мужчина, удививший мировую общественность операцией по смене пола в уже почтенном возрасте, сейчас активно готовится к свадьбе со своим женихом.

На вечеринке он, очевидно, решил не затмевать дочь и подобрал элегантное платье-кейп с блестками длиной немного выше колена.