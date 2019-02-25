 
 
 

 
 
На главную
 
 

Константин Меладзе не нашел в себе силы рассказать детям о причинах развода


2 2

Продюсер Константин Меладзе после скандального развода и информации о том, что на протяжении многих лет он обманывал жену, изменяя ей с Верой Брежневой, никак не комментировал данную ситуацию. Общаться с журналистами в сложный для семьи период согласилась только его бывшая супруга.

Яна рассказывала о том, как певица была вхожа в их дом, и как муж всячески отпирался, когда она стала подозревать, что у него роман с белокурой участницей «Виагры».

На днях, появившись в программе «Vласть vs Vлащенко», Константин впервые откровенно рассказал о разводе с супругой. Он подтвердил информацию, что их отношения с Брежневой начались в 2005 году. Спустя два года жена все узнала, однако на окончательный разрыв они решились спустя 8 лет после начала тайного романа.

По словам продюсера, этот шаг был для него очень сложным. Именно поэтому он сейчас искренне сопереживает всем парам, которые проходят болезненный для отношений этап.

Меладзе вспомнил, что тогда он так и не нашел в себе силы, рассказать троим детям от Яны о причинах развода. Мужчина честно признался, что ему было очень тяжело сказать правду, и он попросту переложил данную миссию на плечи их маме. Тогда он решил, что дети, если не сейчас, то позже, все поймут.

Кроме этого продюсер пояснил, что свою любовь в лице Веры уже нашел и путешествие в мир женщин для себя он считает завершенным.

Некоторое время после скандального разрыва Яна с бывшим супругом находилась в натянутых отношениях, но сейчас у женщины уже новая семья. По ее собственному признанию, обид на отца своих детей она не таит.

Краткая информация о Константине Меладзе

Имя: Константин Меладзе

Отчество: Шотаевич

День рождения: 11.05.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Батуми, Грузинская ССР

Рост: 180 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: композитор, продюсер

Смотреть фотографии с Константином Меладзе

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 2 Нравится 25.02.2019 Теги: Константин Меладзе

Как вы считаете, Константин повел себя как мужчина, решив ничего самостоятельно не объяснять детям? 3  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору