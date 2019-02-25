Константин Меладзе не нашел в себе силы рассказать детям о причинах развода
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Продюсер Константин Меладзе после скандального развода и информации о том, что на протяжении многих лет он обманывал жену, изменяя ей с Верой Брежневой, никак не комментировал данную ситуацию. Общаться с журналистами в сложный для семьи период согласилась только его бывшая супруга.
Яна рассказывала о том, как певица была вхожа в их дом, и как муж всячески отпирался, когда она стала подозревать, что у него роман с белокурой участницей «Виагры».
На днях, появившись в программе «Vласть vs Vлащенко», Константин впервые откровенно рассказал о разводе с супругой. Он подтвердил информацию, что их отношения с Брежневой начались в 2005 году. Спустя два года жена все узнала, однако на окончательный разрыв они решились спустя 8 лет после начала тайного романа.
По словам продюсера, этот шаг был для него очень сложным. Именно поэтому он сейчас искренне сопереживает всем парам, которые проходят болезненный для отношений этап.
Меладзе вспомнил, что тогда он так и не нашел в себе силы, рассказать троим детям от Яны о причинах развода. Мужчина честно признался, что ему было очень тяжело сказать правду, и он попросту переложил данную миссию на плечи их маме. Тогда он решил, что дети, если не сейчас, то позже, все поймут.
Кроме этого продюсер пояснил, что свою любовь в лице Веры уже нашел и путешествие в мир женщин для себя он считает завершенным.
Некоторое время после скандального разрыва Яна с бывшим супругом находилась в натянутых отношениях, но сейчас у женщины уже новая семья. По ее собственному признанию, обид на отца своих детей она не таит.
Краткая информация о Константине Меладзе
Имя: Константин Меладзе
Отчество: Шотаевич
День рождения: 11.05.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Батуми, Грузинская ССР
Рост: 180 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: композитор, продюсер
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Константин повел себя как мужчина, решив ничего самостоятельно не объяснять детям? 3
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Ирма Love / 25.02.19 19:49Какая же красивая Яна. Желаю ей искреннего счастья.
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Яшная С. / 25.02.19 16:31Фу-фу-фу! Уж лучше бы молчал до сих пор. Яна еще лучше, чем он в этой ситуации выглядит.
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Uno / 25.02.19 15:10Какие мужики со стороны были красивые, успешные, талантливые. Что один, что второй и оба так гнусно поступили с женами. Их бывшие женщины достойны счастья намного больше чем братья Меладзе.