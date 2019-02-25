Бари Алибасов опроверг слухи об инфаркте Лидии Шукшиной
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Утром 25 февраля в СМИ появилось сообщение о том, что народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с инфарктом.
По сведениям журналистов, актриса находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. После печальных новостей поклонники в сети начали активно поддерживать женщину. Журналистов интересовали прогнозы врачей. Когда представителям СМИ удалось связаться с Бари Алибасовым, он опроверг появившуюся в сети информацию.
Мужчина пояснил, что накануне вечером Лидии Федосеевой-Шукшиной действительно стало плохо. Они вызвали скорую помощь, женщина была госпитализирована. Врачи провели обследование и, по словам ее мужа, диагноз инфаркт не подтвердился.
Бари рассказал, что у его супруги был скачок давления. Сразу домой ее не отпустили. Специалисты приняли решение оставить Лидию еще на сутки, понаблюдать за ее дальнейшим состоянием.
Напомним, что на прошлой неделе в СМИ также появлялась новость о том, что Шукшина была доставлена в больницу из-за плохого самочувствия в результате семейной ссоры. Бари Алибасов и тогда опроверг информацию о госпитализации. Он пояснил, что Лидия находится в клинике, но осмотр плановый и поднимать шумиху не из-за чего.
Несмотря на заверения продюсера, что все в порядке, поклонники актрисы не на шутку встревожены. Как показывает практика, родственники в подобных случаях стараются максимально оградить себя от вмешательства сторонних людей и ссылаются на плановые осмотры и лечение, скрывая истинное состояние артиста.
Краткая информация о Лидии Федосеевой-Шукшиной
Имя: Лидия Федосеева-Шукшина
Отчество: Николаевна
День рождения: 25.09.1938
Возраст: 80 лет
Место рождения: Ленинград, СССР
Рост: 163 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Бари Алибасов скрывает действительность или ничего страшного нет? 4
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Людмила Николаевна / 25.02.19 16:32Как бы там ни было, желаю ей здоровья.
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Оптимист по жизни / 25.02.19 15:50Помню-помню. С Кобзоном похожая история была. Родственники все опровергали, пока он не умер.
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Юдина М. / 25.02.19 14:54Актриса мне нравится очень, поэтому хотелось бы верить в лучшее.
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Palmira / 25.02.19 12:20Алибасов прохвост еще тот. Ох, не зря не чувствую свадебку замутили на старости лет!