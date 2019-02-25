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Бари Алибасов опроверг слухи об инфаркте Лидии Шукшиной


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Утром 25 февраля в СМИ появилось сообщение о том, что народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с инфарктом.

По сведениям журналистов, актриса находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. После печальных новостей поклонники в сети начали активно поддерживать женщину. Журналистов интересовали прогнозы врачей. Когда представителям СМИ удалось связаться с Бари Алибасовым, он опроверг появившуюся в сети информацию.

Мужчина пояснил, что накануне вечером Лидии Федосеевой-Шукшиной действительно стало плохо. Они вызвали скорую помощь, женщина была госпитализирована. Врачи провели обследование и, по словам ее мужа, диагноз инфаркт не подтвердился.

Бари рассказал, что у его супруги был скачок давления. Сразу домой ее не отпустили. Специалисты приняли решение оставить Лидию еще на сутки, понаблюдать за ее дальнейшим состоянием.

Напомним, что на прошлой неделе в СМИ также появлялась новость о том, что Шукшина была доставлена в больницу из-за плохого самочувствия в результате семейной ссоры. Бари Алибасов и тогда опроверг информацию о госпитализации. Он пояснил, что Лидия находится в клинике, но осмотр плановый и поднимать шумиху не из-за чего.

Несмотря на заверения продюсера, что все в порядке, поклонники актрисы не на шутку встревожены. Как показывает практика, родственники в подобных случаях стараются максимально оградить себя от вмешательства сторонних людей и ссылаются на плановые осмотры и лечение, скрывая истинное состояние артиста.

Краткая информация о Лидии Федосеевой-Шукшиной

Имя: Лидия Федосеева-Шукшина

Отчество: Николаевна

День рождения: 25.09.1938

Возраст: 80 лет

Место рождения: Ленинград, СССР

Рост: 163 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса театра и кино

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3 Не нравится 6 Нравится 25.02.2019 Теги: Лидия Федосеева-Шукшина

Как вы думаете, Бари Алибасов скрывает действительность или ничего страшного нет? 4  

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