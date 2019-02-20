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Журналисты предполагают, что многомиллионное наследство Лагерфельд оставил кошке


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Сразу после известия о том, что Карл Лагерфельд умер, французские журналисты стали интересоваться, кому же достанется его многомиллионное наследство.

Всем известно, что модельер был представителем сексуальных меньшинств, но последний его партнер, о котором прессе было известно, скончался в конце восьмидесятых от СПИДа. После этого модельер не был замечен в романтических отношениях с кем-либо.

В последние годы любимицей и частой спутницей мужчины являлась кошка Шупетт. Модельер в интервью неоднократно рассказывал, что питомица стала центром его мира.

Коллеги Карла предлагали ему задействовать кошку в фотосессиях и он охотно соглашался. Она даже появилась в рекламе одного известного автомобильного концерна. Мужчина завел ей официальный аккаунт в социальных сетях. В течение нескольких лет Шупетт заработала порядка 3 млн. евро.

Карл Лагерфельд переживал, что любимица умрет раньше него, и просил после смерти развеять собственный прах вместе с кремированными останками кошки. Также модельер рассказывал, если уйдет первым – нажитое богатство оставит Шупетт. Он понимал, насколько повезет человеку либо фонду, который решит взять опеку над кошкой.

Пока завещание не обнародовано, журналисты ведут горячие споры. Лагерфельд был немцем, а граждане Германии могут завещать свое имущество животным. Но, согласно действующему французскому законодательству, сделать это невозможно. Поскольку длительное время Карл проживал именно во Франции, и здесь же умер, маловероятно, что его наследство будет передано кошке.

Интересно, что Шупетт попала к Карлу совершенно случайно. Уезжая на время, один из друзей Лагерфельда попросил его на время присмотреть за кошкой. Позже мужчина так и не забрал ее.

Краткая информация о Карле Лагерфельде

Имя: Карл Лагерфельд

День рождения: 10.09.1935

Возраст: 83 года

Место рождения: г. Гамбург, Германия

Рост: 180 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модельер, фотограф

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0 Не нравится 2 Нравится 20.02.2019 Теги: Карл Лагерфельд

Вы считаете это безумием – оставлять многомиллионное состояние коту? 3  

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