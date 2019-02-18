Татьяна Васильева призналась, что изменяла своим мужьям

Татьяна Васильева дважды состояла в официальном браке и обоим мужьям изменяла. Сенсационное признание прозвучало в шоу «Секрет на миллион». Любовником актрисы был спонсор театра, в котором она трудилась.

По словам Васильевой, отношения между ней и Арифом Алекперовым закрутились тогда, когда она состояла в законном браке с первым супругом. Ариф ухаживал очень красиво. Он делал дорогие подарки, водил по ресторанам и показал, как может мужчина относиться к женщине.

Татьяна пояснила, что мужем и женой они быть не могли, так как каждый из них состоял в официальном браке. А вот отношения и чувства их были настоящими. В этом она уверена и по сей день.

По словам актрисы, сотрудники театра не могли не замечать того, что происходит между ней и богатым спонсором, но, к ее собственному удивлению, Васильеву никто эту информацию не сообщил.

Роман между ними длился 16 лет. За это время артистка успела развестись и вновь выйти замуж. С Арифом они расставались на время. Мужчина заявил, что его жизни угрожают и видеться с любовницей он больше не сможет. Известие о том, что бывшего ухажера больше нет, женщина получила много лет назад.

Спустя 4 года он объявился в ее жизни живым и невредимым. Ариф рассказал, что он потерял свои богатства. Они продолжили отношения, но позже стали отдаляться и расстались окончательно. Как сложилась его дальнейшая судьба, Татьяна не знала.

​

Во время телепередачи ведущая шоу Лера Кудрявцева рассказала актрисе, что в прошлом году бывшего любовника не стало.