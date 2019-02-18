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Татьяна Васильева призналась, что изменяла своим мужьям


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Татьяна Васильева дважды состояла в официальном браке и обоим мужьям изменяла. Сенсационное признание прозвучало в шоу «Секрет на миллион». Любовником актрисы был спонсор театра, в котором она трудилась.

По словам Васильевой, отношения между ней и Арифом Алекперовым закрутились тогда, когда она состояла в законном браке с первым супругом. Ариф ухаживал очень красиво. Он делал дорогие подарки, водил по ресторанам и показал, как может мужчина относиться к женщине.

Татьяна пояснила, что мужем и женой они быть не могли, так как каждый из них состоял в официальном браке. А вот отношения и чувства их были настоящими. В этом она уверена и по сей день.

По словам актрисы, сотрудники театра не могли не замечать того, что происходит между ней и богатым спонсором, но, к ее собственному удивлению, Васильеву никто эту информацию не сообщил.

Роман между ними длился 16 лет. За это время артистка успела развестись и вновь выйти замуж. С Арифом они расставались на время. Мужчина заявил, что его жизни угрожают и видеться с любовницей он больше не сможет. Известие о том, что бывшего ухажера больше нет, женщина получила много лет назад.

Спустя 4 года он объявился в ее жизни живым и невредимым. Ариф рассказал, что он потерял свои богатства. Они продолжили отношения, но позже стали отдаляться и расстались окончательно. Как сложилась его дальнейшая судьба, Татьяна не знала.

Во время телепередачи ведущая шоу Лера Кудрявцева рассказала актрисе, что в прошлом году бывшего любовника не стало.

Краткая информация о Татьяне Васильевой

Имя: Татьяна Васильева

Отчество: Григорьевна

День рождения: 28.02.1947

Возраст: 71 год

Место рождения: Ленинград

Рост: 176 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса театра и кино

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1 Не нравится 2 Нравится 18.02.2019 Теги: Татьяна Васильева

Вы предполагали, что Татьяна могла изменять мужьям? 6  

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  • Никольски / 19.02.19 10:43
    -
    1
    +
    Вот понятно становится, почему Броневой живет скромно и по современным меркам умирает в нищите, а некоторые " супер талантливые" содержат свою семью полностью в достатке. ))) Хотя, где Броневой и где Васильева. Не надо так в старости на всю страну исповедововаться. Неверность не должна вот так выставляться на показ праздной публики. Ведь есть дети и внуки. Им же еще целую жизнь жить. Надо же моч уважать бабушку. А тут ... прости Господи.
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  • Рамаяна / 19.02.19 09:46
    -
    0
    +
    Я смотрю только с восточными мужиками все эти «примы» гуляют. Волочкова, Васильева, Казанова… Есть у них жены или нет, им фиолетово.
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  • [email protected] / 18.02.19 17:43
    -
    4
    +
    Женщина в любви способна на многое. Если что-то такое произошло, значит это было сильнее их...
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  • Ник / 18.02.19 16:55
    -
    3
    +
    В артистической тусовке изменами, романами никого не удивишь. Мне кажется, там все со всеми. Ну было и было. Это ж никому не мешало жениться, работать и рожать детей.
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  • Лимонова / 18.02.19 15:50
    -
    1
    +
    Была о ней лучшего мнения…
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  • Наташа / 18.02.19 14:28
    -
    3
    +
    Это ожидаемо. Всем известным дамам поступает множество предложений от богатых ухажеров. Причем большая часть таких мужчин, действительно умеет ухаживать. Неудивительно, что многие идут на этот шаг.
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