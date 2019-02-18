Мария Распутина, угрожая разводом, требует, чтобы муж сбросил лишние килограммы

Все поклонники Маши Распутиной знают, что певица обладает достаточно "крутым" характером, который ни раз помогал ей справляться с трудностями на пути к славе и признанию. А ещё твёрдость духа и отличная сила воли помогают Марии в 54 года поддерживать себя в отличной форме. Того же артистка требует и от своего супруга.

В браке с Виктором Захаровым Мария находится вот уже 20 лет. За это время влюблённые прошли и огонь, и воду. Именно поэтому многих удивила неожиданная новость - пара рассталась. Причиной для этого послужили пять лишних килограммов, которые Виктор набрал за прошедшие новогодние праздники.

Оказывается, для Марии здоровый образ жизни и правильное питание имеют просто колоссальное значение. И надо сказать, что певица знает в этом толк. Ведь она сама методом проб и ошибок вывела свой идеальный рацион, который состоит из большого количества зелени, овощей и морепродуктов. Именно такое сбалансированное питание и помогает артистке выглядеть моложе своих лет.

Внимательно Мария все последние годы следила и за тем, что ест ее муж Виктор. Изначально мужчина отличался плотным телосложением и склонностью к полноте. Однако, благодаря заботам супруги ему удалось сбросить целых 23 кг, а самое главное, долго удерживать этот внушительный результат.

Но, затяжные новогодние праздники и обильное количество оливье подвели Виктора, и он вновь набрал несколько лишних килограммов. Сразу после этого Мария стала требовать, чтобы муж вернул свою прежнюю форму. Но, по каким-то причинам Захаров не смог этого сделать. В результате супруга назвала его "старым и толстым" и выгнала из коттеджа, где они жили, в московскую квартиру, дав неделю на то, чтобы сбросить вес. Иначе - развод.

Теперь Виктор Евстафьевич питается исключительно кашами, овощами и белковой пищей. Но обидное заявление супруги не дает ему покоя. "После ее слов кусок в горло не лезет", - заявил муж Маши Распутиной.