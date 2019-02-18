Мария Распутина, угрожая разводом, требует, чтобы муж сбросил лишние килограммы
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Все поклонники Маши Распутиной знают, что певица обладает достаточно "крутым" характером, который ни раз помогал ей справляться с трудностями на пути к славе и признанию. А ещё твёрдость духа и отличная сила воли помогают Марии в 54 года поддерживать себя в отличной форме. Того же артистка требует и от своего супруга.
В браке с Виктором Захаровым Мария находится вот уже 20 лет. За это время влюблённые прошли и огонь, и воду. Именно поэтому многих удивила неожиданная новость - пара рассталась. Причиной для этого послужили пять лишних килограммов, которые Виктор набрал за прошедшие новогодние праздники.
Оказывается, для Марии здоровый образ жизни и правильное питание имеют просто колоссальное значение. И надо сказать, что певица знает в этом толк. Ведь она сама методом проб и ошибок вывела свой идеальный рацион, который состоит из большого количества зелени, овощей и морепродуктов. Именно такое сбалансированное питание и помогает артистке выглядеть моложе своих лет.
Внимательно Мария все последние годы следила и за тем, что ест ее муж Виктор. Изначально мужчина отличался плотным телосложением и склонностью к полноте. Однако, благодаря заботам супруги ему удалось сбросить целых 23 кг, а самое главное, долго удерживать этот внушительный результат.
Но, затяжные новогодние праздники и обильное количество оливье подвели Виктора, и он вновь набрал несколько лишних килограммов. Сразу после этого Мария стала требовать, чтобы муж вернул свою прежнюю форму. Но, по каким-то причинам Захаров не смог этого сделать. В результате супруга назвала его "старым и толстым" и выгнала из коттеджа, где они жили, в московскую квартиру, дав неделю на то, чтобы сбросить вес. Иначе - развод.
Теперь Виктор Евстафьевич питается исключительно кашами, овощами и белковой пищей. Но обидное заявление супруги не дает ему покоя. "После ее слов кусок в горло не лезет", - заявил муж Маши Распутиной.
Как вы думаете, права ли Мария, ставя мужу такие жесткие условия? 5
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Никольски / 19.02.19 10:06ааша Распутина не выглядет моложе своих лет.Это фото выглядят молодят . Правильно поставленное освещение. А на случайных фото она легко тянет на молодящуюся женщину 60 лет. Он выглядет просто отчаянно вульнарно. Ужасная женщина. Еще что то хочет от мужа.
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Лена / 19.02.19 09:23Они оба какие то жуткие. Ещё друг друга и унижают и обзывают. А Мария ещё и серьёзно больна. На что рассчитывает?
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MiSS / 18.02.19 21:59Можно настаивать на том, чтобы человек похудел, можно пригрозить разводом, можно смириться, можно силой начать его пичкать пророщенными ростками пшеницы, НО нельзя вот так брать и оскорблять близкого человека, называя его "старым и толстым". Понятное дело, что он забыть эти слова не может. И все равно идет у "любящей" жены на поводу, старается сбросить, что набрал. Но я бы на его месте после таких высказываний сама бы домой не торопилась и начала намекать на развод. Мужу Распутиной повод призадуматься.
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121212 / 18.02.19 21:37А по-моему Маше не столько правильное питание помогает казаться моложе, сколько пластическая хирургия. Ни единой естественной части тела не видно.
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Инна / 18.02.19 19:52Я не думаю, что она всерьез разведется с ним после двадцати лет совместной жизни. Тем более, у них и дочь есть, пусть и взрослая. Мария просто мотивирует мужа таким жестким способом. И ведь работает, вон, кашки сам себе варит, значит брак дороже оливье. Молодец, Маша. Так с мужиками и надо.