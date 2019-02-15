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Дмитрий Тарасов был задержан в Шереметьево и оштрафован на 102 тыс. рублей


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Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был задержан возвращающийся из Испании футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов. По словам свидетелей, он прошел по зеленому коридору. Так поступают все прилетающие граждане, у которых отсутствуют материальные ценности, подлежащие декларированию. При этом сотрудники аэропорта нашли у спортсмена крупную сумму денег, часть которой обязательно нужно было указывать документально.

После разбирательств футболисту на месте выписали штраф. Сумма его составила 102 тыс. рублей. Сколько именно денег не зафиксировал в документах Дмитрий, не сообщается.

Согласно законодательству, размер штрафных санкций напрямую зависит от суммы незадекларированных денежных средств. В зависимости от ситуации, нарушившего закон гражданина могут оштрафовать наполовину от ввозимого нелегально объема до двухкратного его размера. 

Напомним, что не так давно спортсмен проиграл суд своей первой жене Оксане. Согласно вынесенному постановлению, судья не стал удовлетворять его прошение об уменьшении ежемесячных выплат на содержание дочери. Также он обязал футболиста погасить накопившуюся сумму долга в размере 15 млн. руб.

Краткая информация о Дмитрии Тарасове

Имя: Дмитрий Тарасов

Отчество: Алексеевич

День рождения: 18.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Канск, Красноярский Край

Рост: 192 см

Вес: 84 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2019 Теги: Дмитрий Тарасов

Как вы думаете, Дмитрий не задекларировал деньги намеренно или по незнанию? 2  

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  • Машуля / 15.02.19 16:01
    -
    1
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    Они так много получают денег. Простому человеку такого вовек не заработать. И какие же они жадные. Поразительно, что по отношению к своим же детям.
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  • Саныч / 15.02.19 13:36
    -
    1
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    Человек, который постоянно катается за границу, не мог не знать таких вещей. Наверняка понадеялся, что не будут досматривать, и решил не заморачиваться с документами.
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