Дмитрий Тарасов был задержан в Шереметьево и оштрафован на 102 тыс. рублей

Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был задержан возвращающийся из Испании футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов. По словам свидетелей, он прошел по зеленому коридору. Так поступают все прилетающие граждане, у которых отсутствуют материальные ценности, подлежащие декларированию. При этом сотрудники аэропорта нашли у спортсмена крупную сумму денег, часть которой обязательно нужно было указывать документально.

После разбирательств футболисту на месте выписали штраф. Сумма его составила 102 тыс. рублей. Сколько именно денег не зафиксировал в документах Дмитрий, не сообщается.

Согласно законодательству, размер штрафных санкций напрямую зависит от суммы незадекларированных денежных средств. В зависимости от ситуации, нарушившего закон гражданина могут оштрафовать наполовину от ввозимого нелегально объема до двухкратного его размера.

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Напомним, что не так давно спортсмен проиграл суд своей первой жене Оксане. Согласно вынесенному постановлению, судья не стал удовлетворять его прошение об уменьшении ежемесячных выплат на содержание дочери. Также он обязал футболиста погасить накопившуюся сумму долга в размере 15 млн. руб.