СМИ: Дженнифер Энистон готова выступить в суде на стороне Питта
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Совсем недавно все поклонники Брэда Питта были приятно удивлены появлением актера на дне рождения бывшей супруги - Дженнифер Энистон. Он пришёл на вечеринку по случаю ее пятидесятилетнего юбилея, куда она самолично его чуть ранее и пригласила. Естественно, после такого неожиданного события журналисты начали выяснять, насколько близко общаются между собой бывшие муж и жена. И здесь открылись некоторые интересные подробности.
Оказывается, они возобновили свое общение ещё весной 2016 года. Как только стало известно, что из жизни ушла Нэнси Доу, мама Джен, актёр счел своим долгом поддержать бывшую возлюбленную. Как сообщают инсайдеры, Энистон тогда была очень растрогана искренним участием Питта, и тем, что он оказался очень внимательным в столь тяжелый для нее период жизни. Примечательно, но через несколько месяцев после того, как Дженнифер и Брэд снова начали общаться, Анджелина Джоли подала на развод.
После этого уже настала очередь Джен поддержать своего экс-супруга. И, как сообщается, она твердо намерена сделать это в суде, выступив в защиту актера. Так, Энистон собирается опровергнуть те обвинения, которые в адрес Брэда выдвигает Анджелина Джоли. Здесь и употребление спиртных напитков, и неуравновешенное поведение, и неподобающее отношение к детям. Однако, первая супруга Питта готова рассказать всем, что он совершенно не является таким, каким его хочет выставить перед общественностью Джоли, желающая получить единоличную опеку над детьми. И вот тут уже настала пора Питту испытывать к Дженнифер чувство благодарности. Он был рад той поддержке, которую получил от нее, и с тех пор они регулярно созваниваются.
Естественно, поклонники, которые так и не смогли смириться с расставанием любимых актеров в 2005 году, тут же вновь начали вести разговоры об их возможном воссоединении. Однако, ни Джен, ни Брэд не дают никаких оснований всерьез на это надеяться, подчеркивая, что их отношения основаны исключительно на дружбе и взаимном уважении.
Краткая информация о Дженнифер Энистон
Имя: Дженнифер Энистон
День рождения: 11.02.1969
Возраст: 50 лет
Место рождения: Калифорния, США
Рост: 165 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, права ли Энистон, ввязываясь в конфликт Джоли и Питта? 6
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Рука / 14.02.19 20:43Надеется, что вернётся к ней. А зря. Она свой шанс упустила, когда отказалась ему родить. От любимых мужчин надо рожать.
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Лицо / 14.02.19 20:59Иногда бывает так, что рада бы любимому мужчине родить, да не получается. Может и у Энистон так было. Ну не могла забеременеть сама и все. Сначала задумываться об этом не стали, карьеру оба делали, а потом он просто ушел. Вот и осталась милая кроткая Джен у разбитого корыта.
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Андрей Катюшкин / 15.02.19 03:14Живот стyxнeт и жиp с боков уйдeт с водой, если будeте cлeдовать этой новейшей методике - https://bit.ly/2DPnzXw Лучший метод, для тех у кого нет денег или времени на спортзал и диеты! Мне помогло, я сбросил 10 кг за пару недель ничего не делая практически!
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Пип / 14.02.19 19:58Дженнифер Энистон - красотка! Всем бы современным женщинам выглядеть так в 50 лет. Мечта!
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121212 / 14.02.19 19:34Смотрю на фотографии и думаю, какие же они были классные в молодости. Вот на самом деле, искренне жаль, что расстались. Брэд явно сделал неправильный выбор много лет назад. Конечно, в браке с Джоли у него были дети, но я думаю, я что останься он с Джен, детишки были бы и там.
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MiSS / 14.02.19 19:05Вот так надо расставаться. Ни них обоих приятно смотреть. Никакой грязи, все очень благородно и красиво, хотя Питт в свое время незаслуженно обидел Дженнифер. Но она сумела простить и никогда слова про него плохого не сказала. В отличии от той же Джоли, которая весь свой яд на бывшего мужа спустила.