Из-за пожара Николай Бандурин и его жена лишились одежды и документов

Николай Бандурин в телепередаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал зрителям не только о своем творческом пути и расхождениях, которые возникли с Михаилом Вашуковым. Мужчина поделился личной трагедией, которая произошла совсем недавно, в конце прошлого года. Дом семейства Бандуриных выгорел дотла.

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Как рассказал Николай, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар начался с чердачного помещения. Сам мужчина и члены его семьи находились на первом и втором этаже. Проснулись они от запаха дыма и гари. Николая разбудила супруга, которая поднялась к нему в спальню. Кроме них в доме находилась пожилая мама артиста, а также дочка с ребенком.

Они успели выскочить на улицу в том, в чем спали. Из дома им не удалось вынести ничего, балки рухнули, и пламенем объяло все. Жена юмориста рассказала, что в одночасье они остались на улице без каких-либо документов и вещей. В огне погибли их домашние питомцы.

К счастью, друзья и знакомые не остались в стороне от беды. Они помогли артисту, чем могли. По признанию Марины, даже в студии они появились не в своих вещах. Это была одежда, которую им отдали друзья. За это пара очень благодарна знакомым. Несмотря на произошедшую трагедию, они рады, что остались живы сами.