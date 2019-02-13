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Из-за пожара Николай Бандурин и его жена лишились одежды и документов


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Николай Бандурин в телепередаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал зрителям не только о своем творческом пути и расхождениях, которые возникли с Михаилом Вашуковым. Мужчина поделился личной трагедией, которая произошла совсем недавно, в конце прошлого года. Дом семейства Бандуриных выгорел дотла.

Как рассказал Николай, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар начался с чердачного помещения. Сам мужчина и члены его семьи находились на первом и втором этаже. Проснулись они от запаха дыма и гари. Николая разбудила супруга, которая поднялась к нему в спальню. Кроме них в доме находилась пожилая мама артиста, а также дочка с ребенком.

Они успели выскочить на улицу в том, в чем спали. Из дома им не удалось вынести ничего, балки рухнули, и пламенем объяло все. Жена юмориста рассказала, что в одночасье они остались на улице без каких-либо документов и вещей. В огне погибли их домашние питомцы.

К счастью, друзья и знакомые не остались в стороне от беды. Они помогли артисту, чем могли. По признанию Марины, даже в студии они появились не в своих вещах. Это была одежда, которую им отдали друзья. За это пара очень благодарна знакомым. Несмотря на произошедшую трагедию, они рады, что остались живы сами.


0 Не нравится 1 Нравится 13.02.2019 Теги: Николай Бандурин

Вы считаете, что Николай и его семья родились в рубашке? 1  

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  • Настасья / 13.02.19 17:52
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    Именно поэтому говорила, говорю и буду говорить, что важнее материального достатка, сила духа и умение человека подняться заново. Никто из нас не знает, где, кого, и какая ожидает беда.
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