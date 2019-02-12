Тейлор Свифт собирается застраховать ноги на 40 млн. долларов
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Интересную информацию сообщили журналистам западных изданий представители Тейлор Свифт. Певица собирает документы, чтобы застраховать свои ноги. По предварительным данным, сумма страхового возмещения в случае перелома конечностей составит 40 млн. долларов.
Пользователи недоумевают, почему именно ноги женщина оценила так высоко. Основным инструментом для заработка у певицы является голос. Некоторые предполагают, что причина кроется в не так давно полученном звании обладательницы самых красивых ног среди всех звезд западного шоу-бизнеса. Вполне возможно, что именно этот факт повлиял на нестандартное решение артистки.
Свифт – не единственная певица, которая страхует не голосовые связки, а другие части тела. Много лет назад Дженнифер Лопес застраховала ягодицы, которые стали ее визитной карточкой. Они обошлись женщине немного дешевле. В договоре была указана сумма 27 000 000. Всего в миллион оценила свой язык Майли Сайрус. Почему она решила застраховать эту часть тела, так и осталось загадкой.
После оформления полиса ноги Тейлор Свифт среди других артисток станут самыми дорогими. Хотя для суммы страховки конечностей это вовсе не мировой рекорд. Каждая нога Дэвида Бэкхема оценена в 35 млн. у.е., а Криштиану Роналду в случае перелома страховая выплатит сразу 150 миллионов в том же эквиваленте.
Краткая информация о Тейлоре Свифт
Имя: Тейлор Свифт
День рождения: 13.12.1989
Возраст: 29 лет
Место рождения: Рединг, Пенсильвания, США
Рост: 177 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: певица, акриса
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Как вы думаете страховые полисы для звезд шоу-бизнеса – это необходимость или хайп? 2
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Create / 12.02.19 15:08Смотря, что страхуют. Если ягодицы и язык – хайп и не более. Голос в их случае куда оправданнее.
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Джули / 12.02.19 13:39Элементарно, если в концертной постановке присутствуют акробатические элементы – логично страховать ноги. Не дай Бог поломает. Это же колоссальные потери будут. Отработать тур до конца и оплатить деньги команде не сможет. Все логично.