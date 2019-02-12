Тейлор Свифт собирается застраховать ноги на 40 млн. долларов

Интересную информацию сообщили журналистам западных изданий представители Тейлор Свифт. Певица собирает документы, чтобы застраховать свои ноги. По предварительным данным, сумма страхового возмещения в случае перелома конечностей составит 40 млн. долларов.

Пользователи недоумевают, почему именно ноги женщина оценила так высоко. Основным инструментом для заработка у певицы является голос. Некоторые предполагают, что причина кроется в не так давно полученном звании обладательницы самых красивых ног среди всех звезд западного шоу-бизнеса. Вполне возможно, что именно этот факт повлиял на нестандартное решение артистки.

Свифт – не единственная певица, которая страхует не голосовые связки, а другие части тела. Много лет назад Дженнифер Лопес застраховала ягодицы, которые стали ее визитной карточкой. Они обошлись женщине немного дешевле. В договоре была указана сумма 27 000 000. Всего в миллион оценила свой язык Майли Сайрус. Почему она решила застраховать эту часть тела, так и осталось загадкой.

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После оформления полиса ноги Тейлор Свифт среди других артисток станут самыми дорогими. Хотя для суммы страховки конечностей это вовсе не мировой рекорд. Каждая нога Дэвида Бэкхема оценена в 35 млн. у.е., а Криштиану Роналду в случае перелома страховая выплатит сразу 150 миллионов в том же эквиваленте.