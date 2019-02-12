 
 
 

 
 
На главную
 
 

Пользователи высмеяли платья Кэти Перри и Карди Би на церемонии Грэмми-2019


3 3

Громким конфузом церемонии вручения Грэмми-2019 стало отсутствие сразу нескольких номинантов. В списке не явившихся на вручение премии звезд значились: Ариана Гранде, отмеченная в номинации «Лучший альбом», репер Чайлдиш Гамбино с лучшим по версии телезрителей клипом. Не было и Селены Гомес, которая редко пропускает мероприятия подобного масштаба. Появление других артистов в необычных нарядах, быстро затмило данный факт.

Самое пристальное внимание было приковано к Кэти Перри. Для церемонии она выбрала платье-бюстье с необычной юбкой. Последняя была скроена и декорирована так, что многим напомнила ватный спонж или шероховатый малярный валик. Фигуру артистки оно никак не украсило, а вот почву для креатива пользователям дало.

На следующий же день после проведения Грэмми-2019 в сети стали множиться мемы, в которых платье Кэти Перри сравнивали с гигиеническими тампонами, кеглями для боулинга, сложенными в стопку бумажными форма для кексов и т.д.

Креатив поклонников и недоброжелателей она не комментировала, а вот стилисты включили ее наряд в пятерку худших на церемонии.

Удалось привлечь внимание и Карди Би. Исполнительница для дорожки выбрала винтажное платье. Сшито оно было в форме ракушки.

Ее тут же сравнили с ведьмой из мультфильма «Русалочка», а также охотно подставили фотографию артистки в шкатулку с танцующими балеринами.

Краткая информация о Кэти Перри

Имя: Кэти Перри

День рождения: 25.10.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Санта-Барбара, Калифорния, США

Рост: 169 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: певица, актриса

Смотреть фотографии с Кэти Перри

Фотографии

Показать еще

Фотографии



3 Не нравится 3 Нравится 12.02.2019 Теги: кэти перри

Считаете ли вы наряды Карди Би и Кэти Перри модным провалом? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору