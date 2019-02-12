Пользователи высмеяли платья Кэти Перри и Карди Би на церемонии Грэмми-2019

Громким конфузом церемонии вручения Грэмми-2019 стало отсутствие сразу нескольких номинантов. В списке не явившихся на вручение премии звезд значились: Ариана Гранде, отмеченная в номинации «Лучший альбом», репер Чайлдиш Гамбино с лучшим по версии телезрителей клипом. Не было и Селены Гомес, которая редко пропускает мероприятия подобного масштаба. Появление других артистов в необычных нарядах, быстро затмило данный факт.

Самое пристальное внимание было приковано к Кэти Перри. Для церемонии она выбрала платье-бюстье с необычной юбкой. Последняя была скроена и декорирована так, что многим напомнила ватный спонж или шероховатый малярный валик. Фигуру артистки оно никак не украсило, а вот почву для креатива пользователям дало.

На следующий же день после проведения Грэмми-2019 в сети стали множиться мемы, в которых платье Кэти Перри сравнивали с гигиеническими тампонами, кеглями для боулинга, сложенными в стопку бумажными форма для кексов и т.д.

Креатив поклонников и недоброжелателей она не комментировала, а вот стилисты включили ее наряд в пятерку худших на церемонии.

Удалось привлечь внимание и Карди Би. Исполнительница для дорожки выбрала винтажное платье. Сшито оно было в форме ракушки.

Ее тут же сравнили с ведьмой из мультфильма «Русалочка», а также охотно подставили фотографию артистки в шкатулку с танцующими балеринами.