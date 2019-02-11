СМИ: Ани Лорак не жила с мужем последние два года
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Певица Ани Лорак официально уже разведена. Что касается раздела имущества, по предположениям журналистов, процесс будет продолжаться дальше. Как поделят нажитую недвижимость, бизнес и накопления бывшие супруги, все еще неизвестно.
На днях в распоряжении журналистов оказались документы, которые опубликовал суд, выносивший решение по делу о расторжении брака между Каролиной Куек и Муратом Налчаджиоглу. Согласно им, выйдя замуж, певица не меняла свою фамилию.
Также в документе указана причина развода: потеря супругами чувства любви, уважения и доверия. В решении обозначено, что последние два года муж и жена не жили вместе. У ответчика никаких претензий к данному иску не было, а потому пару достаточно быстро развели.
Напомним, что после публикации видео, на котором Мурат запечатлен с эффектной брюнеткой в клубе, Ани Лорак собрала документы и подала иск в суд. Певица сделала все молча. Свой бракоразводный процесс она никак не комментировала.
Ранее в интервью журналистам артистка рассказывала, что отношения между ней и мужем складываются достаточно сложно. Он желает, чтобы супруга поменьше работала. В то же время, мужчина семью не обеспечивал на том уровне, к которому привыкла певица. Эта обязанность легла на ее плечи. Более того, именно она и помогала ему основать бизнес в Киеве. По словам Лорак, мужчина далеко не так богат, как о нем писала пресса.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, почему Ани не развелась раньше? 5
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Мила / 13.02.19 20:20Поменяйте стремную фотку в краткой информации.
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Владимир / 12.02.19 23:16В разводах артистов нет ничего нового на то они и артисты. У них по много раз. Сколько браков. Самое странное, что ведут рассуждения про любовь .
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элина пестова / 11.02.19 19:53Ой, а я, увидев её фотопортрет, решила, что это Юлия Барановская.. а она, оказывается, Каролина - или Анна Лорак наоборот, если читать справа налево!!))))
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Kate / 11.02.19 19:48Пока он не светился, ей было выгодно. Статус для публичной дамы многое значит.
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Monita / 11.02.19 14:34Я-то думаю, как так быстро ей удалось помириться с ним и попускать к дочке, после публичной измены. А если так, то все понятно. У нее уже все успело остыть. Вот и общаются нормально.