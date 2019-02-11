СМИ: Ани Лорак не жила с мужем последние два года

Певица Ани Лорак официально уже разведена. Что касается раздела имущества, по предположениям журналистов, процесс будет продолжаться дальше. Как поделят нажитую недвижимость, бизнес и накопления бывшие супруги, все еще неизвестно.

На днях в распоряжении журналистов оказались документы, которые опубликовал суд, выносивший решение по делу о расторжении брака между Каролиной Куек и Муратом Налчаджиоглу. Согласно им, выйдя замуж, певица не меняла свою фамилию.

Также в документе указана причина развода: потеря супругами чувства любви, уважения и доверия. В решении обозначено, что последние два года муж и жена не жили вместе. У ответчика никаких претензий к данному иску не было, а потому пару достаточно быстро развели.

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Напомним, что после публикации видео, на котором Мурат запечатлен с эффектной брюнеткой в клубе, Ани Лорак собрала документы и подала иск в суд. Певица сделала все молча. Свой бракоразводный процесс она никак не комментировала.

Ранее в интервью журналистам артистка рассказывала, что отношения между ней и мужем складываются достаточно сложно. Он желает, чтобы супруга поменьше работала. В то же время, мужчина семью не обеспечивал на том уровне, к которому привыкла певица. Эта обязанность легла на ее плечи. Более того, именно она и помогала ему основать бизнес в Киеве. По словам Лорак, мужчина далеко не так богат, как о нем писала пресса.