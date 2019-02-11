Блогер Лена Миро поддержала Виторгана, обрушившись с критикой на Собчак
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Об отношениях, которые сложились за последние месяцы между Ксенией Собчак и Максимом Виторганом не говорит только ленивый. Кто-то призывает оставить пару в покое, наедине с их проблемами, кто-то в открытую осуждает, кто-то встает на сторону Ксении, а кто-то поддерживает исключительно Максима. К числу последних присоединилась и скандальный блогер Лена Миро.
В своем микро-блоге в "Живом журнале" она опубликовала пост, в котором решила поддержать Виторгана. Однако сделала это в привычной для себя язвительной манере, хорошенько "проехавшись" по Собчак. Так, Миро написала, что всё, с чем столкнулся Максим в последнее время - это сплошное унижение. По ее мнению, Ксюша опозорила своего мужа, заведя отношения на стороне. И Максиму ничего больше не остаётся, кроме как сделать выводы и в корне изменить свою жизнь. И вообще, то, что произошло, непременно сделает его сильнее и умнее.
Сейчас многие стали жалеть хомячка Виторгана. Мол, хватит его травить, унижать, ему и так плохо! Жена опозорила Максима на всю страну, открыто укатила с любовником за бугор, а он ничего сделать не может! Может он сделать -- самое главное. Выводы может сделать из унижения. Пост унижения -- в ЖЖ!
Но это ещё не всё. Отдельно Миро подчеркнула, что Виторгану следует найти себе в качестве второй половины женщину, умеющую любить. А главное, чтобы она не демонстрировала свою полигамию путем адюльтера. Усомнилась Елена и в том, что Ксения хорошая мать. Правда доводы, которые она при этом привела, звучат весьма сомнительно и больше похожи на оскорбления. Впрочем, многие подписчики оказались с ней полностью согласны.Напомним, что впервые новость о проблемах в паре Виторган-Собчак прозвучала в конце декабря прошлого года. Тогда известный светский обозреватель Божена Рынска в открытую заявила, что Ксения находится в любовных отношениях с театральным режиссером Константином Богомоловым. И с тех пор страсти вокруг скандальной истории не утихают. Кто-то считает, что браку Ксюши и Максима пришел конец, но большинство уверены, что это ничего больше, кроме как пиар. Однако, ни одна из версий пока не была официально подтверждена.
Краткая информация о Максиме Виторгане
Имя: Максим Виторган
Отчество: Эммануилович
День рождения: 10.09.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 190 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением Лены Миро? 10
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Вера / 13.02.19 12:12Мне нравится эта пара, очень жаль, если все это правда...
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haika / 13.02.19 08:39Лена Миро - образ собирательный. Если почитать её статейки, сразу станет понятно, что пишут несколько человек. Ничего личного, просто зарабатывание бабла. А хомячки хавают: читают, обсуждают, беснуются.
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татка / 12.02.19 11:11Да я с самого начала сказала, что для Ксении брак с Максимом - всего лишь способ поправить репутацию. Типа я не я, а примерная жена и мама. В президенты не прошла - можно подрасслабиться, перестать притворяться и выпустить себя настоящую.
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макс / 12.02.19 10:26ух ты давненько я не смотрел новости "светской" хроники .а тут вон оно как михалыч .дочурка выдающегося государственного деятеля и светоча демократии .опять накосорезила .ну в прочем для нее это просто образ жизни .смешно другое вроде серьезные люди .а такую ерунду обсуждают .престарелый
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Юля / 11.02.19 20:09Да пиар все это! ПИАР! Иначе разбежались бы давно!
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Александра Саранск / 11.02.19 19:57На счет того, что Собчак Виторгана унижает свои поведением - да, согласна. Максим производит очень положительное впечатление, как человек. Он интеллигентен, обаятелен, с прекрасным чувством юмора. Всегда с удовольствием смотрю все его интервью. И жаль, что так мало фильмов с его участием. И уж конечно, он не заслуживает такого свинского отношения к себе со стороны супруги. Собчак могла бы сначала развестись, а уж потом шашни свои на стороне демонстрировать. А то как собака на сене.
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50)50 / 12.02.19 08:43обычный приспособленец, вместе со своей семейкой
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Персикова / 12.02.19 11:49К тому же , обаятелен - это точно не про него ))
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Эрика / 11.02.19 19:44Ох уж эта Лена Миро. Вечно сует во все свой нос, вечно всех оскорбляет... Собчак, конечно, не ангел, но зачем так грубо по ее внешности проезжаться?! Читать отвратительно. На месте Ксении я бы на Миро в суд подала.