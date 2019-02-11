Блогер Лена Миро поддержала Виторгана, обрушившись с критикой на Собчак

Об отношениях, которые сложились за последние месяцы между Ксенией Собчак и Максимом Виторганом не говорит только ленивый. Кто-то призывает оставить пару в покое, наедине с их проблемами, кто-то в открытую осуждает, кто-то встает на сторону Ксении, а кто-то поддерживает исключительно Максима. К числу последних присоединилась и скандальный блогер Лена Миро.

В своем микро-блоге в "Живом журнале" она опубликовала пост, в котором решила поддержать Виторгана. Однако сделала это в привычной для себя язвительной манере, хорошенько "проехавшись" по Собчак. Так, Миро написала, что всё, с чем столкнулся Максим в последнее время - это сплошное унижение. По ее мнению, Ксюша опозорила своего мужа, заведя отношения на стороне. И Максиму ничего больше не остаётся, кроме как сделать выводы и в корне изменить свою жизнь. И вообще, то, что произошло, непременно сделает его сильнее и умнее.

Но это ещё не всё. Отдельно Миро подчеркнула, что Виторгану следует найти себе в качестве второй половины женщину, умеющую любить. А главное, чтобы она не демонстрировала свою полигамию путем адюльтера. Усомнилась Елена и в том, что Ксения хорошая мать. Правда доводы, которые она при этом привела, звучат весьма сомнительно и больше похожи на оскорбления. Впрочем, многие подписчики оказались с ней полностью согласны.

Напомним, что впервые новость о проблемах в паре Виторган-Собчак прозвучала в конце декабря прошлого года. Тогда известный светский обозреватель Божена Рынска в открытую заявила, что Ксения находится в любовных отношениях с театральным режиссером Константином Богомоловым. И с тех пор страсти вокруг скандальной истории не утихают. Кто-то считает, что браку Ксюши и Максима пришел конец, но большинство уверены, что это ничего больше, кроме как пиар. Однако, ни одна из версий пока не была официально подтверждена.