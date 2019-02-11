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Блогер Лена Миро поддержала Виторгана, обрушившись с критикой на Собчак


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Об отношениях, которые сложились за последние месяцы между Ксенией Собчак и Максимом Виторганом не говорит только ленивый. Кто-то призывает оставить пару в покое, наедине с их проблемами, кто-то в открытую осуждает, кто-то встает на сторону Ксении, а кто-то поддерживает исключительно Максима. К числу последних присоединилась и скандальный блогер Лена Миро.

В своем микро-блоге в "Живом журнале" она опубликовала пост, в котором решила поддержать Виторгана. Однако сделала это в привычной для себя язвительной манере, хорошенько "проехавшись" по Собчак. Так, Миро написала, что всё, с чем столкнулся Максим в последнее время - это сплошное унижение. По ее мнению, Ксюша опозорила своего мужа, заведя отношения на стороне. И Максиму ничего больше не остаётся, кроме как сделать выводы и в корне изменить свою жизнь. И вообще, то, что произошло, непременно сделает его сильнее и умнее.

Но это ещё не всё. Отдельно Миро подчеркнула, что Виторгану следует найти себе в качестве второй половины женщину, умеющую любить. А главное, чтобы она не демонстрировала свою полигамию путем адюльтера. Усомнилась Елена и в том, что Ксения хорошая мать. Правда доводы, которые она при этом привела, звучат весьма сомнительно и больше похожи на оскорбления. Впрочем, многие подписчики оказались с ней полностью согласны.

Напомним, что впервые новость о проблемах в паре Виторган-Собчак прозвучала в конце декабря прошлого года. Тогда известный светский обозреватель Божена Рынска в открытую заявила, что Ксения находится в любовных отношениях с театральным режиссером Константином Богомоловым.  И с тех пор страсти вокруг скандальной истории не утихают. Кто-то считает, что браку Ксюши и Максима пришел конец, но большинство уверены, что это ничего больше, кроме как пиар. Однако, ни одна из версий пока не была официально подтверждена. 

Краткая информация о Максиме Виторгане

Имя: Максим Виторган

Отчество: Эммануилович

День рождения: 10.09.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 190 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер, телеведущий

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4 Не нравится 3 Нравится 11.02.2019 Теги: Максим Виторган

А вы согласны с мнением Лены Миро? 10  

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  • Вера / 13.02.19 12:12
    -
    0
    +
    Мне нравится эта пара, очень жаль, если все это правда...
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  • haika / 13.02.19 08:39
    -
    1
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    Лена Миро - образ собирательный. Если почитать её статейки, сразу станет понятно, что пишут несколько человек. Ничего личного, просто зарабатывание бабла. А хомячки хавают: читают, обсуждают, беснуются.
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  • татка / 12.02.19 11:11
    -
    3
    +
    Да я с самого начала сказала, что для Ксении брак с Максимом - всего лишь способ поправить репутацию. Типа я не я, а примерная жена и мама. В президенты не прошла - можно подрасслабиться, перестать притворяться и выпустить себя настоящую.
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  • макс / 12.02.19 10:26
    -
    3
    +
    ух ты давненько я не смотрел новости "светской" хроники .а тут вон оно как михалыч .дочурка выдающегося государственного деятеля и светоча демократии .опять накосорезила .ну в прочем для нее это просто образ жизни .смешно другое вроде серьезные люди .а такую ерунду обсуждают .престарелый
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  • Юля / 11.02.19 20:09
    -
    4
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    Да пиар все это! ПИАР! Иначе разбежались бы давно!
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    • Иванов / 11.02.19 20:36
      -
      3
      +
      Согласен. Привлекают к себе внимание и морочат людям голову. Из каждого утюга про эту семейку твердят. Надоели! В стране столько реальных проблем, но обсуждаю почему-то не их, а то, с кем и когда переспала Собчак.
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  • Александра Саранск / 11.02.19 19:57
    -
    4
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    На счет того, что Собчак Виторгана унижает свои поведением - да, согласна. Максим производит очень положительное впечатление, как человек. Он интеллигентен, обаятелен, с прекрасным чувством юмора. Всегда с удовольствием смотрю все его интервью. И жаль, что так мало фильмов с его участием. И уж конечно, он не заслуживает такого свинского отношения к себе со стороны супруги. Собчак могла бы сначала развестись, а уж потом шашни свои на стороне демонстрировать. А то как собака на сене.
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  • Эрика / 11.02.19 19:44
    -
    2
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    Ох уж эта Лена Миро. Вечно сует во все свой нос, вечно всех оскорбляет... Собчак, конечно, не ангел, но зачем так грубо по ее внешности проезжаться?! Читать отвратительно. На месте Ксении я бы на Миро в суд подала.
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