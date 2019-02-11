Брэд Питт появился на дне рождения Дженнифер Энистон

Знаменитой американской актрисе, любимице миллионов Дженнифер Энистон 11 февраля исполнилось 50 лет. По этому случаю она решила устроить вечеринку и пригласила в ресторан несколько звездных коллег. Оказался среди них и один особый гость. Многие даже не поверили своим глазам, когда этот мужчина появился в зале, где проходило торжество. Конечно же, речь идёт о бывшем муж Дженнифер - Брэде Питте. Именно его появление на юбилее бывшей супруги и произвело настоящий фурор.

Почти пятнадцать лет Энистон и Питт вместе на публике не появлялись. Ведь после того, как их непродолжительный брак в 2005 году разрушился, они прекратили всяческое общение. А когда два с половиной года назад рухнул и второй брак Брэда, с Анджелиной Джоли, журналисты стали активно намекать на то, что он планирует вернуться к Дженнифер. Однако, раз за разом эта информация не подтверждалась. И актёры по-прежнему продолжали держаться друг от друга подальше.

Но похоже теперь Питт и Энистон решили, что скрывать свою дружбу больше не имеет смысла. И день рождения Дженнифер стал отличным поводом для того, чтобы бы бывшие супруги продемонстрировали миру свои прекрасные отношения. Именно поэтому Брэд и решил присоединиться к вечеринке, на которой кроме него развлекались Орландо Блум, Барбара Стрейзанд, Роберт Дауни-младший, Кэти Перри и другие голливудские знаменитости.

Напомним, что за плечами Дженнифер Энистон два официальных брака. Второй, с актером Джастином Теру, продлился почти три года. Но 16 февраля 2018 пара объявила о разводе. Так уж вышло, что детей у актрисы не было. Из-за чего в конце января этого года она приняла решение взять под свою опеку приёмного ребёнка. Ее выбор пал на тринадцатимесячную малышку из приюта в Месике, где актриса часто бывала с целью оказания помощи.