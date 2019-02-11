Брэд Питт появился на дне рождения Дженнифер Энистон
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Знаменитой американской актрисе, любимице миллионов Дженнифер Энистон 11 февраля исполнилось 50 лет. По этому случаю она решила устроить вечеринку и пригласила в ресторан несколько звездных коллег. Оказался среди них и один особый гость. Многие даже не поверили своим глазам, когда этот мужчина появился в зале, где проходило торжество. Конечно же, речь идёт о бывшем муж Дженнифер - Брэде Питте. Именно его появление на юбилее бывшей супруги и произвело настоящий фурор.
Почти пятнадцать лет Энистон и Питт вместе на публике не появлялись. Ведь после того, как их непродолжительный брак в 2005 году разрушился, они прекратили всяческое общение. А когда два с половиной года назад рухнул и второй брак Брэда, с Анджелиной Джоли, журналисты стали активно намекать на то, что он планирует вернуться к Дженнифер. Однако, раз за разом эта информация не подтверждалась. И актёры по-прежнему продолжали держаться друг от друга подальше.
Но похоже теперь Питт и Энистон решили, что скрывать свою дружбу больше не имеет смысла. И день рождения Дженнифер стал отличным поводом для того, чтобы бы бывшие супруги продемонстрировали миру свои прекрасные отношения. Именно поэтому Брэд и решил присоединиться к вечеринке, на которой кроме него развлекались Орландо Блум, Барбара Стрейзанд, Роберт Дауни-младший, Кэти Перри и другие голливудские знаменитости.
Напомним, что за плечами Дженнифер Энистон два официальных брака. Второй, с актером Джастином Теру, продлился почти три года. Но 16 февраля 2018 пара объявила о разводе. Так уж вышло, что детей у актрисы не было. Из-за чего в конце января этого года она приняла решение взять под свою опеку приёмного ребёнка. Ее выбор пал на тринадцатимесячную малышку из приюта в Месике, где актриса часто бывала с целью оказания помощи.
Краткая информация о Дженнифер Энистон
Имя: Дженнифер Энистон
День рождения: 11.02.1969
Возраст: 50 лет
Место рождения: Калифорния, США
Рост: 165 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, могли бы Брэд и Дженнифер снова быть вместе? 3
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Karina / 12.02.19 00:45Вы хоть проверяйте ошибки в тексте, пожалуйста. Столько недочётов.. то букв в словах не хватает, то лишние частицы..
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Анна / 11.02.19 17:36Согласна, Питт и Энистон были загляденьем, а не парой. Жаль, что расстались, но прошлого не воротишь. Тем более, Бред вроде как с Шарлиз Терон сейчас в отношениях. Или это только слухи? Отдельно хочу восхититься Дженнифер - какая же она красавица! 50 лет, а выглядит значительно моложе. И причем, это естественная красота, природная, безо всякой пластики и "уколов красоты". Умничка!
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Миланет / 11.02.19 17:26Как бы я хотела, чтобы именно так и было! Бред и Джен просто отличная пара! И с ней от смотрится знаааачительно лучше, чем с Джоли. И со стороны Питта великой глупостью было оставить умную, спокойную и рассудительную Дженнифер и уйти к истеричной и аморальной женщине, которую уже тогда мало кто на дух переносил. И вот результат: у Дженни жизнь личная так толком и не сложилась, даже детишек нет, что очень обидно. Питт погряз в скандалах со своей ненаглядной Анджелиной, которая даже детей к нему не отпускает. Вот они - последствия одного неверного, но рокового шага.