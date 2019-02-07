Стал известен райдер Ольги Бузовой перед концертом в Сыктывкаре
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Всем известно, что Ольга Бузова очень много работает. Особенно плотно певица занимается своей гастрольной деятельностью. Так, одно из ближайших мероприятий с участием поющей ведущей состоится в Сыктывкаре 15 февраля. И именно в преддверии этого выступления в руки журналистам попал райдер Ольги, в котором она выдвигает вполне конкретные требования к организаторам концерта. И если хотя бы одно из них не будет выполнено, ее выход на сцену не состоится.
В первую очередь, на что рассчитывает Бузова по прилету, это организация VIP-прохода. Затем звезду должны препроводить к автомобилю представительского класса одной из трех марок: Mercedes, BMW, или Lexus. Уже в машине Ольгу будут ждать: высокопрофессиональный водитель, он же гид, который при необходимости покажет певице все значимые достопримечательности города, и свободный багажник для многочисленных чемоданов, без которых Оля не путешествует. И, что немаловажно, в салоне авто обязательно должно быть разрешено курить. Что же касается проживания, то в гостинице не меньше пяти звёзд Бузова рассчитывает получить самые лучшие апартаменты. А поутру обязательный обильный завтрак.
Уже ближе к сцене требования Ольги становятся всё более интересными. Так, в гримерке с отдельным санузлом певицу должны ожидать: бутылка вина, предпочтительно белого сухого, французской или итальянской марки, бутылка элитного коньяка, обязательное ассорти с сыром и колбасой, несколько банок энергетического напитка и кальян, желательно на грейпфруте. А также тёплый чай с мёдом и лимоном, для связок. В момент самого выступления певицу от зала должны отделять четыре охранника. Помимо этого, на время всего нахождения в городе Олю обязаны сопровождать два персональных телохранителя.
К слову сказать, этот райдер возмутил многих жителей Сыктывкара. Они считают, что требования Бузовой чрезмерно завышены, и ей после выступления хватило бы и бутылки лимонада. А вот, поклонники певицы уверены, что их любимица отнюдь не требовательна и смешная сумма суточных в семь тысяч рублей лучшее тому подтверждение.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о требованиях Ольги? 2
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Ари / 07.02.19 18:10Как человека, я не осуждаю ее за тягу ко всему лучшему, все нормальные люди к этому стремятся. Но вот преподносить себя народу надо чуточку скромнее. Давайте посмотрим правде в глаза, она не самая талантливая певица, посредственная актриса, но за харизматичность и открытость ее любят. Это слава как мыльный пузырь. Наверное, Оля понимает это, поэтому и выжимает из ситуации максимум.
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Мари / 07.02.19 17:59Вполне нормальные требования, ничего такого сверхъестественного здесь не увидела. Охрана оправдана - она персона публичная, а у нас много неадекватов кругом. Что касается номера и авто, здесь тоже ничего удивительного, все любят комфорт. Сумма суточных на самом деле смешная для неё, зачем ей именно эти деньги, я не пойму, но это ее дело. А по поводу курения и коньяков - думаю это для её директора, который обычно сопровождает Ольгу в этих поездках . Отдельный санузел тоже вполне оправдан, зачем Бузовой ходить в общественный туалет?! Так что, всё нормально и ничего к Бузовой придираться.