Стал известен райдер Ольги Бузовой перед концертом в Сыктывкаре

Всем известно, что Ольга Бузова очень много работает. Особенно плотно певица занимается своей гастрольной деятельностью. Так, одно из ближайших мероприятий с участием поющей ведущей состоится в Сыктывкаре 15 февраля. И именно в преддверии этого выступления в руки журналистам попал райдер Ольги, в котором она выдвигает вполне конкретные требования к организаторам концерта. И если хотя бы одно из них не будет выполнено, ее выход на сцену не состоится.

В первую очередь, на что рассчитывает Бузова по прилету, это организация VIP-прохода. Затем звезду должны препроводить к автомобилю представительского класса одной из трех марок: Mercedes, BMW, или Lexus. Уже в машине Ольгу будут ждать: высокопрофессиональный водитель, он же гид, который при необходимости покажет певице все значимые достопримечательности города, и свободный багажник для многочисленных чемоданов, без которых Оля не путешествует. И, что немаловажно, в салоне авто обязательно должно быть разрешено курить. Что же касается проживания, то в гостинице не меньше пяти звёзд Бузова рассчитывает получить самые лучшие апартаменты. А поутру обязательный обильный завтрак.

Уже ближе к сцене требования Ольги становятся всё более интересными. Так, в гримерке с отдельным санузлом певицу должны ожидать: бутылка вина, предпочтительно белого сухого, французской или итальянской марки, бутылка элитного коньяка, обязательное ассорти с сыром и колбасой, несколько банок энергетического напитка и кальян, желательно на грейпфруте. А также тёплый чай с мёдом и лимоном, для связок. В момент самого выступления певицу от зала должны отделять четыре охранника. Помимо этого, на время всего нахождения в городе Олю обязаны сопровождать два персональных телохранителя.

К слову сказать, этот райдер возмутил многих жителей Сыктывкара. Они считают, что требования Бузовой чрезмерно завышены, и ей после выступления хватило бы и бутылки лимонада. А вот, поклонники певицы уверены, что их любимица отнюдь не требовательна и смешная сумма суточных в семь тысяч рублей лучшее тому подтверждение.