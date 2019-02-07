 
 
 

 
 
На главную
 
 

Стал известен райдер Ольги Бузовой перед концертом в Сыктывкаре


0 0

Всем известно, что Ольга Бузова очень много работает. Особенно плотно певица занимается своей гастрольной деятельностью. Так, одно из ближайших мероприятий с участием поющей ведущей состоится в Сыктывкаре 15 февраля.  И именно в преддверии этого выступления в руки журналистам попал райдер Ольги, в котором она выдвигает вполне конкретные требования к организаторам концерта. И если хотя бы одно из них не будет выполнено, ее выход на сцену не состоится.

В первую очередь, на что рассчитывает Бузова по прилету, это организация VIP-прохода. Затем звезду должны препроводить к автомобилю представительского класса одной из трех марок: Mercedes, BMW, или Lexus. Уже в машине Ольгу будут ждать: высокопрофессиональный водитель, он же гид, который при необходимости покажет певице все значимые достопримечательности города, и свободный багажник для многочисленных чемоданов, без которых Оля не путешествует. И, что немаловажно, в салоне авто обязательно должно быть разрешено курить. Что же касается проживания, то в гостинице не меньше пяти звёзд Бузова рассчитывает получить самые лучшие апартаменты. А поутру обязательный обильный завтрак.

Уже ближе к сцене требования Ольги становятся всё более интересными. Так, в гримерке с отдельным санузлом певицу должны ожидать: бутылка вина, предпочтительно белого сухого, французской или итальянской марки, бутылка элитного коньяка, обязательное ассорти с сыром и колбасой, несколько банок энергетического напитка и кальян, желательно на грейпфруте. А также тёплый чай с мёдом и лимоном, для связок. В момент самого выступления певицу от зала должны отделять четыре охранника. Помимо этого, на время всего нахождения в городе Олю обязаны сопровождать два персональных телохранителя.

К слову сказать, этот райдер возмутил многих жителей Сыктывкара. Они считают, что требования Бузовой чрезмерно завышены, и ей после выступления хватило бы и бутылки лимонада. А вот, поклонники певицы уверены, что их любимица отнюдь не требовательна и смешная сумма суточных в семь тысяч рублей лучшее тому подтверждение.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

Смотреть фотографии с Ольгой Бузовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2019 Теги: Ольга Бузова

А что вы думаете о требованиях Ольги? 2  

Оставить комментарий
  • Ари / 07.02.19 18:10
    -
    3
    +
    Как человека, я не осуждаю ее за тягу ко всему лучшему, все нормальные люди к этому стремятся. Но вот преподносить себя народу надо чуточку скромнее. Давайте посмотрим правде в глаза, она не самая талантливая певица, посредственная актриса, но за харизматичность и открытость ее любят. Это слава как мыльный пузырь. Наверное, Оля понимает это, поэтому и выжимает из ситуации максимум.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мари / 07.02.19 17:59
    -
    2
    +
    Вполне нормальные требования, ничего такого сверхъестественного здесь не увидела. Охрана оправдана - она персона публичная, а у нас много неадекватов кругом. Что касается номера и авто, здесь тоже ничего удивительного, все любят комфорт. Сумма суточных на самом деле смешная для неё, зачем ей именно эти деньги, я не пойму, но это ее дело. А по поводу курения и коньяков - думаю это для её директора, который обычно сопровождает Ольгу в этих поездках . Отдельный санузел тоже вполне оправдан, зачем Бузовой ходить в общественный туалет?! Так что, всё нормально и ничего к Бузовой придираться.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору