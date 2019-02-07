 
 
 

 
 
На главную
 
 

Виктория Лопырева родила сына


4 1

5 февраля 2019 года Виктория Лопырева впервые стала мамой. Модель родила мальчика в одном из американских госпиталей. Достоверно еще неизвестно, но журналисты предполагают, что произошло все в Майами. Здесь недавно рожала Нюша, которая хорошо общается с Викой.

Кроме этого модель вместе с отцом малыша прибыла в Америку еще в январе. Именно здесь их запечатлели папарацци, и широкой общественности стало известно имя мужчины.

О том, как прошли роды, и параметры новорожденного Виктория говорить не стала. Она лишь подтвердила журналистам по телефону факт родов. Что касается имени малыша, родители все еще обдумывают, как его назвать.

Напомним, что свое интересное положение Лопырева скрывала до последнего, равно как и имя отца малыша. Из-за этого многие пользователи приписывали ей роман с Самвелом Карапетяном и даже чиновником Мутко. Но реальность оказалась прозаичной и от того, еще более неожиданной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The happiest moment of my life 🦋V

Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Папа новорожденного – Игорь Булатов. Он являлся зятем Карапетяна и занимал ключевую должность в компании тестя. Когда Виктория узнала о беременности, супруга Игоря уже донашивала их второго ребенка. Как только правда вылезла наружу, мужчина развелся и уволился.

Как сейчас складываются его отношения с Татевик и двумя их общими дочками, неизвестно. Также с бывшей женой Игоря не общается Виктория, хотя раньше девушки неплохо приятельствовали.

Краткая информация о Виктории Лопыревой

Имя: Виктория Лопырева

Отчество: Петровна

День рождения: 26.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Ростов-на-Дону

Рост: 177 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая

Смотреть фотографии с Викторией Лопыревой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 4 Нравится 07.02.2019 Теги: виктория лопырева

Вы желаете Виктории счастья? 3  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору