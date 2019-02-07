Виктория Лопырева родила сына

5 февраля 2019 года Виктория Лопырева впервые стала мамой. Модель родила мальчика в одном из американских госпиталей. Достоверно еще неизвестно, но журналисты предполагают, что произошло все в Майами. Здесь недавно рожала Нюша, которая хорошо общается с Викой.

Кроме этого модель вместе с отцом малыша прибыла в Америку еще в январе. Именно здесь их запечатлели папарацци, и широкой общественности стало известно имя мужчины.

О том, как прошли роды, и параметры новорожденного Виктория говорить не стала. Она лишь подтвердила журналистам по телефону факт родов. Что касается имени малыша, родители все еще обдумывают, как его назвать.

Напомним, что свое интересное положение Лопырева скрывала до последнего, равно как и имя отца малыша. Из-за этого многие пользователи приписывали ей роман с Самвелом Карапетяном и даже чиновником Мутко. Но реальность оказалась прозаичной и от того, еще более неожиданной.

Папа новорожденного – Игорь Булатов. Он являлся зятем Карапетяна и занимал ключевую должность в компании тестя. Когда Виктория узнала о беременности, супруга Игоря уже донашивала их второго ребенка. Как только правда вылезла наружу, мужчина развелся и уволился.

Как сейчас складываются его отношения с Татевик и двумя их общими дочками, неизвестно. Также с бывшей женой Игоря не общается Виктория, хотя раньше девушки неплохо приятельствовали.