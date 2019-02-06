В столице проходит церемония прощания с Децлом
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Согласно официально обнародованным данным, никаких запрещенных веществ на теле и в крови рэпера обнаружено не было. Причиной смерти исполнителя по-прежнему называют остановку сердца, однако, что ее вызвало, не озвучивается.
Тем временем, необходимые экспертизы уже проведены, а тело покойного с 11 часов дня находится в помещении Центральной клинической больницы.
Именно здесь родственники, поклонники и все, кто знал и любил творчество Кирилла, могут с ним попрощаться. Журналистов с видео и фотокамерами по просьбе родственников не пускают.
Известно, что из близких на церемонии присутствуют: мама, жена и сын. Появился в зале и отец исполнителя. В последние годы они не общались, но смерть сына для Александра от этого меньшей трагедией не стала. Он оказался единственным из родственников, кто выдал бурную эмоциональную реакцию. Склонившись у гроба сына, Александр все время плакал и просил простить его.
Так мы с тобой и не поговорили...Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль......
Мама, жена и сын Кирилла плакали, отказывались общаться с журналистами, но в целом вели себя достаточно сдержанно.
По завершении церемонии прощания, тело исполнителя будет доставлено на Пятницкое кладбище.
Тем временем, скорбящие поклонники слушают новую композицию исполнителя. Это было последнее произведение артиста, которым он поделился со своими фанатами. Трек представляет собой мелодию без слов. Как пояснил Кирилл, готовил он ее в качестве саундтрека к кинофильму.
Краткая информация о Децле
Имя: Децл
Отчество: Александрович
День рождения: 22.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 163 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
А вы хотели бы проводить Децла в последний путь? 4
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Zlaya Zaya / 06.02.19 14:43С одной стороны, хорошо, что журналисты оповещают всех о событиях в мире, но, с другой, когда в момент похорон лезут к родственникам – это верх идиотизма. Им и так не до того, куда, спрашивается вы со своими вопросами?!
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Машуня / 06.02.19 14:27Если бы.. То, конечно же, пришла.
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Коля / 06.02.19 14:18В другом городе живу. Так что, не вариант вообще. Но новость очень печальная.