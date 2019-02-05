Владимир Познер поддержал Ксению Собчак в ее высказывании об изменах

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер не смог остаться в стороне от повсеместного обсуждения любовного треугольника Собчак - Виторган - Богомолов и решил высказаться об этом в своем Инстаграм. Причём поддержал он исключительно Ксению, заявив, что полностью солидарен с ее недавним высказыванием.

Речь идёт о громком публичном заявлении Собчак, которое звучало примерно следующим образом: "если гуляет мужчина, то его считают "мачо", а если позволила себе лишнего уже женщина, то ее называют ..." Думаем, смысл ясен. Именно эти слова и побудили Владимира Владимировича написать в своём микроблоге пост.

В нём он в открытую поддержал Ксению, заявив, что не понимает, почему общество что-то прощает мужчинам, но не прощает этого же женщинам. И над этим вопросом он призвал подумать абсолютно всех. Тем более, как биолог, Познер уверен, что все люди рождаются исключительно полигамными. И это совершенно не зависит от пола. Так что, осуждать женщину за какие-то вещи, которые являются нормой для мужчины, ведущий считает недопустимым. Более того, он находит странным, почему личная жизнь Ксении Собчак, ее пока еще супруга Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова вообще так всех вокруг волнует.

Однако, далеко не все согласились с таким смелым утверждением телеведущего. Например, его коллега Алла Довлатова озвучила несколько другую позицию. Так, она заявила, что любому увлечению можно противостоять с помощью разума и здравого смысла. И если рядом находится тот человек, который подходит и удовлетворяет буквально во всем, то моногамия в этом случае вполне уместна. И причинять кому-то боль не придется. И вообще, по мнению Аллы, ошибки в выборе второй половины больше свойственны именно молодым и неопытным людям. Но после тридцати они кажутся странными.