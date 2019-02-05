Владимир Познер поддержал Ксению Собчак в ее высказывании об изменах
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер не смог остаться в стороне от повсеместного обсуждения любовного треугольника Собчак - Виторган - Богомолов и решил высказаться об этом в своем Инстаграм. Причём поддержал он исключительно Ксению, заявив, что полностью солидарен с ее недавним высказыванием.
Речь идёт о громком публичном заявлении Собчак, которое звучало примерно следующим образом: "если гуляет мужчина, то его считают "мачо", а если позволила себе лишнего уже женщина, то ее называют ..." Думаем, смысл ясен. Именно эти слова и побудили Владимира Владимировича написать в своём микроблоге пост.
В последнее время одна из самых обсуждаемых тем, касается Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Понять, почему это так интересует всех, – ну если не всех, то очень многих, – честное слово, я не могу. Я могу сказать то же самое по поводу необыкновенного интереса публики к личной жизни принца Гарри и Меган Маркл. Наверное, существует объяснение, почему это так всех привлекает, но мне пока что никто не дал какое-то убедительное объяснение. Мне кажется это очень странным – внимание к жизни селебритис так называемых, знаменитостей, меня всегда удивляет. Но вот вчера я был в одной компании, где горячо обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и кто-то рассказал там о том, что Собчак то ли на «Дожде», то ли еще в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют... ну, в общем, наверное, вы догадались. Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» – это существует, а вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» – этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит.
В нём он в открытую поддержал Ксению, заявив, что не понимает, почему общество что-то прощает мужчинам, но не прощает этого же женщинам. И над этим вопросом он призвал подумать абсолютно всех. Тем более, как биолог, Познер уверен, что все люди рождаются исключительно полигамными. И это совершенно не зависит от пола. Так что, осуждать женщину за какие-то вещи, которые являются нормой для мужчины, ведущий считает недопустимым. Более того, он находит странным, почему личная жизнь Ксении Собчак, ее пока еще супруга Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова вообще так всех вокруг волнует.
Однако, далеко не все согласились с таким смелым утверждением телеведущего. Например, его коллега Алла Довлатова озвучила несколько другую позицию. Так, она заявила, что любому увлечению можно противостоять с помощью разума и здравого смысла. И если рядом находится тот человек, который подходит и удовлетворяет буквально во всем, то моногамия в этом случае вполне уместна. И причинять кому-то боль не придется. И вообще, по мнению Аллы, ошибки в выборе второй половины больше свойственны именно молодым и неопытным людям. Но после тридцати они кажутся странными.
Краткая информация о Владимире Познере
Имя: Владимир Познер
Отчество: Владимирович
День рождения: 01.04.1934
Возраст: 84 года
Место рождения: г. Париж, Франция
Рост: 180 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: журналист, телеведущий
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А Вы согласны с мнением Познера и Собчак? 4
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ZERO / 05.02.19 19:4550 / 50. Соглашусь только с тем утверждением, что нечего лезть в чужую личную жизнь. Пусть они хоть втроём живут, остальных не касается. А вот про полигамию - это уже перебор. И при этом я не выступаю против законов биологии, но призыв "забить" на всякие там условности и слушать исключительно голос плоти тоже считаю абсурдным. Хотя есть в обществе и такие люди, но спросить их, так уж ли они счастливы.
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121212 / 05.02.19 19:31С В. Познером согласна. Умнейший мужик!
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Лидия Саратов / 05.02.19 19:23Они там оба, и Ксюша, и Максим, показывают странное отношение ко всему этому. Кричат об изменах, но не разводятся, бьют нос, но про разрыв опять ничего нет. Нет даже сломанного носа Богомолова. Так что, пиар и ничего больше.
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Марина Ижевск / 05.02.19 18:57В какой то степени да, согласна. К мужским изменам всегда относились более снисходительно. И где-то это действительно несправедливо. Но в данный момент и поведение Собчак так себе. Некрасиво. Лучше сначала уйти, а уж потом демонстрировать в открытую новые отношения.