 
 
 

 
 
На главную
 
 

Владимир Познер поддержал Ксению Собчак в ее высказывании об изменах


0 0

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер не смог остаться в стороне от повсеместного обсуждения любовного треугольника Собчак - Виторган - Богомолов и решил высказаться об этом в своем Инстаграм. Причём поддержал он исключительно Ксению, заявив, что полностью солидарен с ее недавним высказыванием.

Речь идёт о громком публичном заявлении Собчак, которое звучало примерно следующим образом: "если гуляет мужчина, то его считают "мачо", а если позволила себе лишнего уже женщина, то ее называют ..." Думаем, смысл ясен. Именно эти слова и побудили Владимира Владимировича написать в своём микроблоге пост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В последнее время одна из самых обсуждаемых тем, касается Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Понять, почему это так интересует всех, – ну если не всех, то очень многих, – честное слово, я не могу. Я могу сказать то же самое по поводу необыкновенного интереса публики к личной жизни принца Гарри и Меган Маркл. Наверное, существует объяснение, почему это так всех привлекает, но мне пока что никто не дал какое-то убедительное объяснение. Мне кажется это очень странным – внимание к жизни селебритис так называемых, знаменитостей, меня всегда удивляет. Но вот вчера я был в одной компании, где горячо обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и кто-то рассказал там о том, что Собчак то ли на «Дожде», то ли еще в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют... ну, в общем, наверное, вы догадались. Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» – это существует, а вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» – этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит.

Публикация от Познер Online (@pozneronline)

В нём он в открытую поддержал Ксению, заявив, что не понимает, почему общество что-то прощает мужчинам, но не прощает этого же женщинам. И над этим вопросом он призвал подумать абсолютно всех. Тем более, как биолог, Познер уверен, что все люди рождаются исключительно полигамными. И это совершенно не зависит от пола. Так что, осуждать женщину за какие-то вещи, которые являются нормой для мужчины, ведущий считает недопустимым. Более того, он находит странным, почему личная жизнь Ксении Собчак, ее пока еще супруга Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова вообще так всех вокруг волнует.

Однако, далеко не все согласились с таким смелым утверждением телеведущего. Например, его коллега Алла Довлатова озвучила несколько другую позицию. Так, она заявила, что любому увлечению можно противостоять с помощью разума и здравого смысла. И если рядом находится тот человек, который подходит и удовлетворяет буквально во всем, то моногамия в этом случае вполне уместна. И причинять кому-то боль не придется. И вообще, по мнению Аллы, ошибки в выборе второй половины больше свойственны именно молодым и неопытным людям. Но после тридцати они кажутся странными.

 

Краткая информация о Владимире Познере

Имя: Владимир Познер

Отчество: Владимирович

День рождения: 01.04.1934

Возраст: 84 года

Место рождения: г. Париж, Франция

Рост: 180 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: журналист, телеведущий

Смотреть фотографии с Владимиром Познером

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2019 Теги: Владимир Познер

А Вы согласны с мнением Познера и Собчак? 4  

Оставить комментарий
  • ZERO / 05.02.19 19:45
    -
    1
    +
    50 / 50. Соглашусь только с тем утверждением, что нечего лезть в чужую личную жизнь. Пусть они хоть втроём живут, остальных не касается. А вот про полигамию - это уже перебор. И при этом я не выступаю против законов биологии, но призыв "забить" на всякие там условности и слушать исключительно голос плоти тоже считаю абсурдным. Хотя есть в обществе и такие люди, но спросить их, так уж ли они счастливы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 121212 / 05.02.19 19:31
    -
    0
    +
    С В. Познером согласна. Умнейший мужик!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лидия Саратов / 05.02.19 19:23
    -
    2
    +
    Они там оба, и Ксюша, и Максим, показывают странное отношение ко всему этому. Кричат об изменах, но не разводятся, бьют нос, но про разрыв опять ничего нет. Нет даже сломанного носа Богомолова. Так что, пиар и ничего больше.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марина Ижевск / 05.02.19 18:57
    -
    0
    +
    В какой то степени да, согласна. К мужским изменам всегда относились более снисходительно. И где-то это действительно несправедливо. Но в данный момент и поведение Собчак так себе. Некрасиво. Лучше сначала уйти, а уж потом демонстрировать в открытую новые отношения.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору