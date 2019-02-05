Никита Михалков обозвал участниц Comedy Woman овцами

В своей авторской программе «Бесогон» Никита Михалков часто поднимает острые социальные темы и нередко выражается резко и грубо. Кажется, что его позиция непоколебима, а сам режиссер не приемлет никаких возражений. В последнем выпуске он затронул современный юмор и назвал женщин из Comedy Woman «овцами».

По мнению Никиты Михалкова, авторы и исполнители шутки про генерала Карбышева, прозвучавшей с экранов несколько лет назад, вообще ни о чем не думали. Режиссер отметил, что это наглядное свидетельство отсутствия критического мышления и эмпатии.

По словам телеведущего, они даже представить себе не могут, что испытывал в свое время генерал, когда на улице при температуре минус 40 градусов по Цельсию его поливали водой, фактически превращая заживо в ледяной памятник самому себе. Шутить про его замерзший дух – это недопустимо.

Резкие высказывания в сторону участниц комедийного шоу прозвучали в выпуске о современной интеллектуальной элите. Михалков считает, что целый ряд политиков, общественных деятелей и представителей искусства не имеет никакого права претендовать на принадлежность к данному слою общества.

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Участницы Comedy Woman пока никак не комментировали слова мужчины.