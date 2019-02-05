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Никита Михалков обозвал участниц Comedy Woman овцами


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В своей авторской программе «Бесогон» Никита Михалков часто поднимает острые социальные темы и нередко выражается резко и грубо. Кажется, что его позиция непоколебима, а сам режиссер не приемлет никаких возражений. В последнем выпуске он затронул современный юмор и назвал женщин из Comedy Woman «овцами».

По мнению Никиты Михалкова, авторы и исполнители шутки про генерала Карбышева, прозвучавшей с экранов несколько лет назад, вообще ни о чем не думали. Режиссер отметил, что это наглядное свидетельство отсутствия критического мышления и эмпатии.

По словам телеведущего, они даже представить себе не могут, что испытывал в свое время генерал, когда на улице при температуре минус 40 градусов по Цельсию его поливали водой, фактически превращая заживо в ледяной памятник самому себе. Шутить про его замерзший дух – это недопустимо.

Резкие высказывания в сторону участниц комедийного шоу прозвучали в выпуске о современной интеллектуальной элите. Михалков считает, что целый ряд политиков, общественных деятелей и представителей искусства не имеет никакого права претендовать на принадлежность к данному слою общества.

Участницы Comedy Woman пока никак не комментировали слова мужчины.

Краткая информация о Никите Михалкове

Имя: Никита Михалков

Отчество: Сергеевич

День рождения: 21.10.1945

Возраст: 73 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 187 см

Вес: 81 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актер, кинорежиссер

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0 Не нравится 1 Нравится 05.02.2019 Теги: Никита Михалков

А вы согласны с мнением Никиты Михалкова? 7  

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  • Наталья Москва / 06.02.19 00:28
    -
    0
    +
    Бабам этим оголделым следовало бы повиниться перед своей аудиторией. Деньги все же пахнут! Я не смотрю тв, но если это реально звучало-мерзкие фашистки!
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  • Галина г Тюмень / 05.02.19 22:50
    -
    1
    +
    Как можно оставаться равнодушным к такой разнузданности группы? Кто не думая писал им сценарий с оскорбительными словами в адрес великого человека? Почему не обмозговывается прочитанное, и выносится невыносимое? Где учились эти скоморохи, в каких школах? Истина:,,Слово не воробей" работает.Допущен беспредел, который должен быть наказан.-Заигрались дамы через чур ! - Распущенность, нецензурщина,безнаказанность особенно замечается в последнее время на сцене. Не красиво !!! - Элементарное понимать обязаны!!! У экранов дети, нормальные люди, и те, конечно, которые смеются невпопад.Художественной комиссии просто не хватает на подобные мероприятия. Обезбашенность процветает .- Отвратительно, возмутительно, и поразительно! Позор несёт вся команда. Возмущаться они право не имеют на слова классика, - заслужили, перестарались. Выступление отвратительно и наказуемо! Надеюсь на поддержку здравомыслящих.
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  • Настена / 05.02.19 14:44
    -
    -2
    +
    Если и не будут комментировать, будут выглядеть лучше этого «мужчины».
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    • Да-ну / 05.02.19 14:49
      -
      4
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      Чем это лучше? По делу он их пропесочил шутки стремные у них.
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      • Лада / 05.02.19 20:48
        -
        1
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        Да, от этой меня тоже передернуло. Это не шуточка, это за гранью было. Долгие издевательства и мученическую смерть за родину человек принял... А мог бы избежать её, немцы предлагали. Есть над чем хихикать? Хотя, той, кто сочиняет подобное, наверно, это не понять.
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  • Мария / 05.02.19 14:19
    -
    4
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    Резко он их, но в целом, согласна.
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  • ДимОн / 05.02.19 14:04
    -
    1
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    Интересно узнать, кто же элита сегодня? Неужто Ксения Анатольевна)))
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