Никита Михалков обозвал участниц Comedy Woman овцами
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В своей авторской программе «Бесогон» Никита Михалков часто поднимает острые социальные темы и нередко выражается резко и грубо. Кажется, что его позиция непоколебима, а сам режиссер не приемлет никаких возражений. В последнем выпуске он затронул современный юмор и назвал женщин из Comedy Woman «овцами».
По мнению Никиты Михалкова, авторы и исполнители шутки про генерала Карбышева, прозвучавшей с экранов несколько лет назад, вообще ни о чем не думали. Режиссер отметил, что это наглядное свидетельство отсутствия критического мышления и эмпатии.
По словам телеведущего, они даже представить себе не могут, что испытывал в свое время генерал, когда на улице при температуре минус 40 градусов по Цельсию его поливали водой, фактически превращая заживо в ледяной памятник самому себе. Шутить про его замерзший дух – это недопустимо.
Резкие высказывания в сторону участниц комедийного шоу прозвучали в выпуске о современной интеллектуальной элите. Михалков считает, что целый ряд политиков, общественных деятелей и представителей искусства не имеет никакого права претендовать на принадлежность к данному слою общества.
Участницы Comedy Woman пока никак не комментировали слова мужчины.
Краткая информация о Никите Михалкове
Имя: Никита Михалков
Отчество: Сергеевич
День рождения: 21.10.1945
Возраст: 73 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 187 см
Вес: 81 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актер, кинорежиссер
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Наталья Москва / 06.02.19 00:28Бабам этим оголделым следовало бы повиниться перед своей аудиторией. Деньги все же пахнут! Я не смотрю тв, но если это реально звучало-мерзкие фашистки!
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Галина г Тюмень / 05.02.19 22:50Как можно оставаться равнодушным к такой разнузданности группы? Кто не думая писал им сценарий с оскорбительными словами в адрес великого человека? Почему не обмозговывается прочитанное, и выносится невыносимое? Где учились эти скоморохи, в каких школах? Истина:,,Слово не воробей" работает.Допущен беспредел, который должен быть наказан.-Заигрались дамы через чур ! - Распущенность, нецензурщина,безнаказанность особенно замечается в последнее время на сцене. Не красиво !!! - Элементарное понимать обязаны!!! У экранов дети, нормальные люди, и те, конечно, которые смеются невпопад.Художественной комиссии просто не хватает на подобные мероприятия. Обезбашенность процветает .- Отвратительно, возмутительно, и поразительно! Позор несёт вся команда. Возмущаться они право не имеют на слова классика, - заслужили, перестарались. Выступление отвратительно и наказуемо! Надеюсь на поддержку здравомыслящих.
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Настена / 05.02.19 14:44Если и не будут комментировать, будут выглядеть лучше этого «мужчины».
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Да-ну / 05.02.19 14:49Чем это лучше? По делу он их пропесочил шутки стремные у них.
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Мария / 05.02.19 14:19Резко он их, но в целом, согласна.
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ДимОн / 05.02.19 14:04Интересно узнать, кто же элита сегодня? Неужто Ксения Анатольевна)))