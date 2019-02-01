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Ани Лорак официально разведена


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31 января 2019 года пара Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу была разведена официально. Заседание проходило в столице Украины, в Шевченковском районном суде. Длилось оно порядка 15 минут. Ни певица, ни ее муж не присутствовали. Вместо них все вопросы решали адвокаты.

Секретарь суда подтвердила, что брак был расторгнут. Вопросы раздела имущества и опеки над общей дочерью Софией во время данного заседания не рассматривались. Поскольку это процесс длительный, решаться они будут позже.

Когда состоится следующее слушание, на данный момент неизвестно. Также нет информации о том, удалось ли супругам договориться полюбовно. Ани Лорак подобные вопросы не комментирует. Немногословен с журналистами и Мурат.

Известно лишь, что сам мужчина не так богат, как кажется. Имеющийся у него на сегодняшний день бизнес проспонсировала ему Каролина. Она же покупала их общую недвижимость.

На данный момент певица покинула столицу Украины. Дочь ее обучается в подмосковной гимназии. Вместе с ней Ани перебралась в Россию. Ее уже можно видеть на одном из федеральных каналов, где она выступает в роли наставника и продюсера молодых талантов.

В браке с Муратом Ани находилась с 2009 года. На развод она подала, когда публично был вскрыт факт измены супруга в одном из столичных клубов.

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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0 Не нравится 4 Нравится 01.02.2019 Теги: ани лорак

Как вы считаете, Лорак поступила правильно? 4  

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  • Аинив / 01.02.19 17:09
    -
    1
    +
    Муж, жена и дитя их не должны были жить врозь. Оба не правильно выбрали путь. Потому что не знали, что это не правильно. Искушений много. Он раньше позаботился о себе, ну и она быстренько справилась. На это много и ума не надо. Разрушена семья. Вместе они втроем - СЧАСТЬЕ! А все остальное ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
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  • Нурие / 01.02.19 12:23
    -
    6
    +
    Не просто правильно. Она ещё всё красиво сделала. Не стала хаять его или плакаться. Провернула все молча, с помощью адвокатов. Так и нужно, если есть дети и самоуважение. Как ни крути, им все равно дальше общаться придется.
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  • Swim / 01.02.19 12:20
    -
    0
    +
    Чего так скромно? Могла бы хайпануть как Бузова и концерты потом один за другим шарашить.
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