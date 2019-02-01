Ани Лорак официально разведена

31 января 2019 года пара Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу была разведена официально. Заседание проходило в столице Украины, в Шевченковском районном суде. Длилось оно порядка 15 минут. Ни певица, ни ее муж не присутствовали. Вместо них все вопросы решали адвокаты.

Секретарь суда подтвердила, что брак был расторгнут. Вопросы раздела имущества и опеки над общей дочерью Софией во время данного заседания не рассматривались. Поскольку это процесс длительный, решаться они будут позже.

Когда состоится следующее слушание, на данный момент неизвестно. Также нет информации о том, удалось ли супругам договориться полюбовно. Ани Лорак подобные вопросы не комментирует. Немногословен с журналистами и Мурат.

Известно лишь, что сам мужчина не так богат, как кажется. Имеющийся у него на сегодняшний день бизнес проспонсировала ему Каролина. Она же покупала их общую недвижимость.

На данный момент певица покинула столицу Украины. Дочь ее обучается в подмосковной гимназии. Вместе с ней Ани перебралась в Россию. Ее уже можно видеть на одном из федеральных каналов, где она выступает в роли наставника и продюсера молодых талантов.

В браке с Муратом Ани находилась с 2009 года. На развод она подала, когда публично был вскрыт факт измены супруга в одном из столичных клубов.