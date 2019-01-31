Никас Сафронов составил завещание

В рамках телешоу «ДНК» Никас Сафронов сделал неожиданное признание. В конце 2018 года известный художник составил завещание. Сделать это его побудили собственные дети. В качестве аргумента сыновья привели примеры других семей, в которых после смерти известного человека начинается вражда между близкими родственниками, пытающимися урвать кусок полакомее. С этим мнением мужчина согласился. Он решил, что не стоит омрачать взаимоотношения между детьми.

Как выяснилось, делить им есть что. Художник владеет трехэтажной квартирой, расположенной в самом центре столицы. Интерьер ее представлен антикварной мебелью и предметами искусства.

Помимо дорогостоящего жилья, у Никаса имеется коллекция картин, несколько банковских счетов и недвижимость в странах Европы. В общей сложности эксперты оценивают состояние художника в 1 млрд. рублей.

Отметим, что Сафронову сейчас 62 года. Чувствует он себя прекрасно, выглядит отлично и на здоровье не жалуется. У него есть шестеро детей. Это сыновья, матерями которых являются разные женщины. Со всеми художник поддерживает родственные взаимоотношения.

На сегодняшний день больше остальных посвящен в дела художника его сын Лука. Он активно увлекается музыкой и является помощником своего отца.

На шоу Лука пришел вместе с Никасом. Вот только образ парня у телезрителей сложился негативный. В комментариях пользователи писали, что он враждебно настроен по отношению к другим отпрыскам художника.

Лука и близкая подруга семьи актриса Лариса Лужина пояснили, что впечатление получилось обманчивым. Во время ток-шоу сын хотел донести до присутствующих мысль, что делить имущество еще живого человека кощунственно, с одной стороны, а с другой, он не до конца согласен с завещанием. По мнению парня, квартиру в центре не нужно было оставлять никому из детей. Лука считает, что в ней следует основать музей имени отца.

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Молодой человек немного расстроился, что часть этих слов из эфира попросту вырезали, и выставили его в негативном свете. Хотя на самом деле со всеми братьями он общается, считает их отличными людьми. Никакого негатива между ними нет.